Głównym celem działań, których efektem jest prezentowana wystawa, było rozwijanie twórczej postawy, kreatywności oraz poczucia estetyki.

Nasze przedszkolaki oraz ich rodzice, jak zwykle, nie zawiedli i z ogromną ochotą przystąpili do twórczego zajęcia. Do przedszkola również dotarło mnóstwo pięknych, ciekawych, pomysłowych prac z innych placówek. To był wyczekiwany i pełny ciepła czas, gdy dzieci, rodzice oraz nauczyciele mogli własnoręcznie, dowolnym sposobem, przygotować i ozdobić woreczki, które stały się pięknym dodatkiem do dekoracji świątecznych i stworzyły wyjątkową atmosferę w przedszkolu. Powstała z nich urokliwa wystawa, zdobiąca hol naszej placówki.

Cieszy nas bogactwo dzieł twórczych. Każda praca przepełniona jest miłością, ciepłem, kreatywnością i oryginalnością.

Bardzo dziękujemy za tak liczny udział w wystawie. Gratulujemy wszystkim autorom wspaniałych prac plastycznych. Życzymy dalszych sukcesów oraz rozwijania talentów!

Wszyscy autorzy prac zostaną, oczywiście, nagrodzeni. Przewidziane są podziękowania dla dzieci i nauczycieli placówek.

Organizatorki: Renata Duden, Leonarda Gugniewicz, Teresa Pyż