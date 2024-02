Opłata dla mieszkańców za centralnie dostarczaną energię cieplną będzie mogła zmieniać się co miesiąc w zależności od średniej ceny ciepła na Litwie, ogłaszanej co miesiąc przez Państwowy Urząd Regulacji Energetyki. Przykładowo, średnia cena ciepła ogłoszona w styczniu w kraju wynosi 7,57 ct/kWh (bez VAT). W porównaniu do grudnia cena za kilowatogodzinę wzrosła o 0,01 ct/kWh.

Mieszkańcy rejonu wileńskiego w ubiegłym roku za ogrzewanie także płacili mniej. Jeszcze w październiku Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zaaprobowała decyzję dla mieszkańców rejonu, by od 1 października do końca roku dofinansować część ceny ciepła dostarczanego centralnie. Obecną uchwałą rada zatwierdziła okres stosowania subsydiów od 1 stycznia 2024 r. do 31 marca 2024 r.

Aby skorzystać z możliwości otrzymania subsydium, mieszkańcy nie muszą nigdzie się zwracać – po zakończeniu miesiąca sprawozdawczego dostawcy scentralizowanego ciepła będą przekazywać sprawozdania za każdy poprzedni miesiąc do Samorządu Rejonu Wileńskiego, który wyliczy kwoty dotacji według zatwierdzonej formuły i rozliczy się z dostawcami ciepła.

Subsydia będą wypłacane z budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego. Szacuje się, że na ten cel przeznaczy się około 1 mln euro.

