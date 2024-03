Polski Teatr „Studio” w Wilnie zaprasza na premierę i festiwal

Wobec nałogu, jeśli wpadniesz w jego szpony, jesteś nikim

O autorze wiemy niewiele. Z kart jego książki dowiadujemy się, że był jednym z wielu nas — ludzi, nas — Polaków. W czasie II wojny światowej walczył w Armii Andersa, potem wiódł normalne życie przeciętnego Polaka. Normalne… no właśnie. W naszej scenicznej opowieści wojenna czy zawodowa historia bohatera nie jest ważna. On mógłby być każdym. Wykonywać każdy zawód, mieć każde urodzenie i przeszłość. Z naszej historii wynika jednoznacznie, że nieważne, kim jesteś, jakie stanowisko piastujesz, kogo znasz i co posiadasz. Wobec nałogu, jeśli wpadniesz w jego szpony, jesteś nikim. Tracisz przyjaciół, znajomych, bliskich, pracę, majątek, godność… a w końcu życie. „Pijaństwo może być zabawą. Ale alkoholizm jest już walką” — pisał Zdzisław Korczak.

Nawet w najciemniejszej chwili, nie pozostajemy bez szans

Zapraszamy na niezwykłą wycieczkę. To nie jest opowieść lekka, łatwa i przyjemna. Ani wesoła. Zapraszamy do świata, w którym bohater „coraz częściej widzi ciemną ścianę, a potem ciemny tunel i daleki prześwit z makabrycznymi postaciami”. Do świata, w którym bohater, patrząc na upodlonych ludzi, mówi, że „bardziej ludzkie są psie zbliżenia”. To będzie ostra jazda. Na szczęście, tylko na scenie. Ale myślimy, że warto zabrać się z nami w tę podróż. Po to, by przekonać się, w jaką pułapkę można wpaść. Ale też, a może przede wszystkim po to, by zobaczyć, że w każdej, nawet najciemniejszej chwili, nie pozostajemy bez szans. Mamy Nadzieję.

Scenariusz i reżyseria: Andrzej Prokop

Obsada: Adrianna Kieś, Przemysław Tejkowski

Muzyka: Jacek Chrobak

Trąbka: Marcin Żminkowski

Serdecznie zapraszamy 27 marca do sali teatralnej w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, godz. 16:00.

Spektakl w języku polskim. Od 14 lat.

Bilety można nabyć w sieci: https://www.bilietai.lt/lit/renginiai/teatras/premjera-miriau-simta-kartu-pagal-zdzislawa-korczaka-423220/

Informacje o realizatorach

Andrzej Prokop — scenograf, reżyser teatralny i radiowy, absolwent ASP w Krakowie. Współpracował z Krystianem Lupą, Piotrem Cieplakiem, Krzysztofem Warlikowskim.

Adrianna Kieś — absolwentka Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie (2022). Związana z krakowskimi teatrami STU i Groteska oraz z Teatrem Żydowskim w Warszawie. Laureatka nagrody aktorskiej za rolę Sharon w dyplomowym przedstawieniu „Popatrz na mnie” w reżyserii Ewy Kaim na Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi.

Przemysław Tejkowski — absolwent krakowskiej PWST (1990). Pracował w Teatrze im. Ludwika Solskiego w Tarnowie, Teatrze Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, Teatrze Bagatela w Krakowie i Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. W latach 2007–2011 dyrektor Teatru im. Wandy Siemaszkowej. W latach 2016–2023 Prezes Zarządu Polskiego Radia Rzeszów.

Polski Teatr „Studio” w Wilnie