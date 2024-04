Tydzień Bibliotek w Kowalczukach

Tegoroczny Tydzień Bibliotek na Litwie odbył się pod hasłem: „W rodzinie europejskiej”. Filia Centralnej Biblioteki Samorządu Rejonu Wileńskiego w Kowalczukach również wzięła udział w tym przedsięwzięciu, przygotowując interesujące spotkania i wystawy dla czytelników w różnym wieku, a także dla wszystkich mieszkańców.

We wtorek 23 kwietnia bibliotekę odwiedziła grupa uczniów z klas 1 i 2 wraz z nauczycielami z Gimnazjum im. St. Moniuszki w Kowalczukach. Spotkanie pt. „Książka i biblioteka” miało na celu zapoznanie dzieci z biblioteką, jej zbiorami i zasadami korzystania, a przede wszystkim — wzbudzenie zainteresowania książką. Dla wielu dzieci była to pierwsza wizyta w bibliotece. Podczas spotkania poznały one magiczne miejsce, w którym „mieszkają książki”. Mali czytelnicy byli bardzo aktywni i chętni do poszerzania swojej wiedzy. Po zwiedzeniu biblioteki, odpowiadaniu na pytania i rozwiązywaniu zagadek, wysłuchały prośby książki, aby traktować ją z szacunkiem.

Goście spotkania mieli również okazję obejrzeć prezentację o działalności biblioteki oraz wziąć udział w edukacyjnych zajęciach. Na pamiątkę dzieci otrzymały zakładki do książek.

Organizatorzy wydarzenia dziękują wszystkim, zarówno małym, jak i dużym czytelnikom, za udział w spotkaniu, wspólnie spędzony czas i za owocną współpracę. Wyrażają również nadzieję, że spotkanie to zachęci uczniów do kolejnych wizyt w bibliotece. Biblioteka zaprasza wszystkich czytelników do odwiedzin i życzy miłych chwil spędzonych wśród książkowych półek.

