W rejonie wileńskim zostanie wprowadzona Karta Mieszkańca

Nowy system Karty Mieszkańca pozwoli osobom zameldowanym w rejonie wileńskim na tańsze uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, sportowych, odwiedzanie muzeów i innych instytucji, których założycielem jest Samorząd Rejonu Wileńskiego, a także na korzystanie ze zniżek na edukację, sport i inne zajęcia – mówi mer Robert Duchniewicz.

Według jednego z autorów propozycji, radnego Waldemara Urbana, praktyka Karty Mieszkańca jest już wdrażana w kilku samorządach naszego kraju i można mieć nadzieję, że z sukcesem zostanie wdrożona także w rejonie wileńskim. Według niego, idea Karty Mieszkańca ma zachęcić mieszkańców rejonu do częstszego korzystania z usług świadczonych przez instytucje samorządu, wypróbowywać innowacje, otrzymywać istotne informacje, a także korzystać ze zniżek oferowanych przez firmy i instytucje.

W celu osiągnięcia szerszego zakresu usług, do udziału w projekcie zaproszone zostaną również firmy działające w rejonie. Zdaniem twórców decyzji, do przyłączenia się będzie mogła przystąpić każda chętna firma, będzie wiązało się to też z kwestią prestiżu. Kwiaciarnie lub sklepy odzieżowe, kawiarnie, strefy rozrywki, salony kosmetyczne, serwisy samochodowe – wszystkie uczestniczące firmy zostaną oznaczone jako odpowiedzialne społecznie. Według współautora wniosku, członka Rady Rusłanasa Baranowasa, przyłączona firma stałaby się bardziej widoczna i łatwiejsza do znalezienia. Ma on także nadzieję, że osoby korzystające z Karty Mieszkańca jeszcze mocniej poczują się częścią rejonu wileńskiego.

Czytaj więcej: Karty mieszkańca w rejonie wileńskim

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 15 (44) 20-26/04/2024