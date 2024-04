Polska czeka na gości [Z GALERIĄ]

U progu sezonu wiosenno-letnich podróży złożyliśmy wizytę w Polskiej Organizacji Turystycznej. Instytucji utworzonej w celu wzmocnienia promocji Polski w dziedzinie turystyki w kraju i za granicą, nad którą nadzór sprawuje Minister Sportu i Turystyki RP.

– Naszym głównym celem jest promowanie Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie, nowoczesnego i bezpiecznego – mówi Jolanta Grus, kierownik biura rzecznika Polskiej Organizacji Turystycznej. – Jesteśmy inicjatorem i współuczestnikiem wielu projektów, których celem jest kształtowanie i utrwalanie pozytywnego wizerunku Polski. W swoich działaniach zachęcamy turystów krajowych i zagranicznych do korzystania z niezwykłych walorów krajobrazowych naszego kraju, ciekawych atrakcji oraz odkrywania na nowo miejsc zapomnianych. Wszystko to przy poszanowaniu środowiska naturalnego oraz lokalnych tradycji.

Certyfikaty dla najlepszych

Jednym ze sztandarowych projektów Polskiej Organizacji Turystycznej jest konkurs na najlepszy produkt turystyczny, w ramach którego wręczane są Certyfikaty POT. Nagrody te są przyznawane od ponad 20 lat i w ciągu tego czasu wyróżnionych zostało już kilkaset najciekawszych i najlepiej zrządzanych atrakcji turystycznych w Polsce. Co roku laureatami zostają nowe i często jeszcze niepoznane przez turystów produkty turystyczne, a jak twierdzą organizatorzy, poziom konkursu rośnie z każdą edycją.

Wśród ubiegłorocznych laureatów konkursu znalazły się m.in. Bieszczadzkie Drezyny Rowerowe, czyli największa wypożyczalnia drezyn rowerowych w Europie. Przedsięwzięcie to jako pierwsze w Polsce oferuje produkt łączący przejazd pojazdem szynowym, podobnym do drezyny kolejowej, z przeniesieniem napędu na siłę mięśni nóg człowieka, tak jak w rowerze. Drezyny Rowerowe rozpoczęły działalność w 2015 r. Od tamtej pory użytkowana jest linia kolejowa nr 108 na odcinku 47 km od Zagórza do Krościenka. Stacja główna znajduje się w Uhercach Mineralnych. Linia kolejowa nr 108 została zbudowana w 1872 r. i przebiega przez malownicze i atrakcyjne przyrodniczo i kulturowo tereny Bieszczadów.

Kolejny wyróżniony to Park Legend w Nowej Słupi, u podnóża legendarnej Łysej Góry w Świętokrzyskim Parku Narodowym. – Obiekt w jednym miejscu prezentuje niematerialną spuściznę regionu, legendy świętokrzyskie – tłumaczy Jolanta Grus. – Na turystę czeka podróż ścieżką edukacyjną w towarzystwie cyfrowych bohaterów legend przez sale poświęcone poszczególnym opowieściom, pełne multimediów, dioram i efektów specjalnych dostosowanych do wymogów współczesnych odbiorców. W kompleksie znajdują się kino 3D, które służy również jako sala konferencyjna, oraz sala edukacyjno-rozrywkowa z grami, zabawami i stanowiskami edukacyjnymi, kącikiem dla dzieci oraz 8 symulatorami lotu na miotle w technologii VR.

Jeszcze inny certyfikowany w ubiegłym roku produkt to Młyny Rothera – zabytek architektury przemysłowej z połowy XIX w., który po latach popadania w ruinę został zrewitalizowany przez miasto Bydgoszcz. Obiekt mieści się na Wyspie Młyńskiej, zielonej enklawie w sercu miasta, otoczonej wodą. Do budynków przylega taras z fontanną – miejsce spacerów i relaksu. Dziś mieści się tu siedziba Centrum Nauki i Kultury „Młyny Rothera”, którego kalendarz jest pełny różnorodnych wydarzeń.

Logo Polska

– Niezwykle ważną odznaką przyznawaną przez Polską Organizację Turystyczną jest Złote Logo Polska – mówi Jolanta Grus. – Nagradzamy nim osoby oraz instytucje, których codzienna działalność przyczynia się do kreowania pozytywnego wizerunku naszego kraju. W ubiegłym roku wyróżnieni Złotym Logo zostali m.in.: Jerzy Owsiak, Martyna Wojciechowska, Iga Świątek czy Nikola Grbić. Do tej pory, a odznaka przyznawana jest od 2012 r., wśród wyróżnionych byli m.in.: prezydent Lech Wałęsa, Robert Lewandowski, Urszula Dudziak, Rafał Olbiński, Aleksander Doba, Marcin Gortat, Magda Gessler i wiele innych osób, znakomitych reprezentantów świata kultury, nauki, mediów, biznesu, sportu i polityki.

Czytaj więcej: Mieczysław Jackiewicz: „Z Lechem Wałęsą spacerkiem po Wilnie”

– Promocja Polski na świecie to nie tylko działania instytucjonalne, lecz także zasługi Polaków, którzy poprzez codzienną pracę i działalność w wielu aspektach życia wpływają na wizerunek naszego kraju poza jego granicami – przyznaje Rafał Szmytke, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

Sztandarowy projekt realizowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki RP we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną to z kolei Polskie Marki Turystyczne. – Głównym jego założeniem jest wyłonienie najatrakcyjniejszych pod względem turystycznym regionów Polski – kontynuuje Joanna Grus. – Muszą się wyróżniać ciekawą ofertą i wysoką jakością oferowanych usług, ale także być profesjonalnie zarządzane. W tym roku nagrodzone zostały Kraina Górnej Odry, Sopot oraz Turystyczna Marka Roztocze.

Polska Organizacja Turystyczna angażuje się także w wiele innych aktywności związanych z informowaniem turystów polskich i zagranicznych o Polsce jako doskonałej destynacji turystycznej. Wydaje w 12 językach poświęcone Polsce materiały, które promują turystykę aktywną, biznesową, uzdrowiskową, prezentują walory turystyczne miast i regionów, w tym zabytki UNESCO, a także inne ciekawostki, które mogą zainteresować potencjalnego turystę. Jest także organizatorem licznych szkoleń, seminariów i konferencji dla touroperatorów, dziennikarzy i instytucji zaangażowanych w promocję polskiej turystyki.

Gwiazdki Michelin

Turystyka jest branżą niezwykle dynamiczną, wrażliwą na nowe rozwiązania technologiczne oraz komunikacyjne i podlegającą stałym przemianom. Dlatego też Polska Organizacja Turystyczna musi dokładać niemałych starań, by wpisywać się w najnowsze trendy światowego rynku turystycznego.

– Pokłosiem takich działań jest podpisanie przez nas w marcu ub.r. umowy o współpracy ze znaną na całym świecie serią Przewodnik Michelin (franc. Guide Michelin) – informuje Jolanta Grus.

WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

Umową objęte zostały trzy miasta – Warszawa, Kraków i Poznań. „To wielka chwila dla Polski, rodzimych miast i branży turystycznej, Przewodnik Michelin stanowi drogowskaz dla tych, którzy kierują się nie tylko niezapomnianymi doznaniami smakowymi, ale i przeżyciami turystycznymi” – mówił po jej podpisaniu, nie kryjąc dumy, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szmytke.

Nazywany często biblią smakoszy Przewodnik Michelin w swoich początkach nie skupiał się wcale na restauracjach. Jego twórcami byli bracia André i Édouard Michelinowie, którzy pod koniec XIX w. wynaleźli rozbieralną pneumatyczną oponę z dętką. Ich firma – Michelin – zajęła się produkowaniem opon najpierw do rowerów, a później do samochodów. Darmowy przewodnik po Francji, który po raz pierwszy ukazał się w 1900 r. w nakładzie 35 tys. egzemplarzy, był pomysłem marketingowym mającym zachęcać ludzi do kupowania samochodów. Zawarto w nim: adresy stacji benzynowych, mechaników, warsztatów samochodowych, a także wskazówki dotyczące zakwaterowania i jedzenia. W kolejnych latach pojawiły się oznaczenia gwiazdkowe i edycje przewodników w następnych krajach. Obecnie przewodniki w czerwonej okładce skupiają się na kuchni, a lokale opisywane są rozbudowanym systemem symboli. Najbardziej rozpoznawalne to oczywiście gwiazdki Michelin – restauracje mogą otrzymać od jednej do trzech.

W 2023 r. krakowska restauracja Bottiglieria 1881 została pierwszą polską restauracją odznaczoną dwiema gwiazdkami Michelina. Razem z nią po jednej gwiazdce dostały poznańska Muga i warszawska Nuta. Rafał Szmytke, składając gratulacje, zauważył, że wyróżnione restauracje „w naturalny sposób stają się gastronomicznymi ambasadorami Polski”.

– Od marca anonimowi inspektorzy Michelin sprawdzali i oceniali polskie restauracje, zwracając uwagę przede wszystkim na jakość dań i sposób ich podania – mówi Jolanta Grus. – Dzięki temu aż 49 polskich restauracji zostało wybranych przez inspektorów Michelin do tego prestiżowego przewodnika. Jest to doskonała okazja do promowania polskiej turystyki pod kątem wspaniałych tradycji kulinarnych, co łączy się z nowym nurtem turystki miejskiej i kulturowej.

Czytaj więcej: Zdobywca pierwszej w Polsce gwiazdki Michelin gościem redakcji „Kuriera Wileńskiego”

WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

Mistrzostwa blogerów

Inną znaczącą i bardzo interesującą inicjatywą Polskiej Organizacji Turystycznej są Turystyczne Mistrzostwa Vlogerów i Blogerów. W tym roku odbędzie się już siódma edycja tego wyjątkowego przedsięwzięcia skupiającego kreatywnych vlogerów i blogerów. Głównym celem mistrzostw jest promowanie krajowej turystyki oraz idei zrównoważonego transportu poprzez zaangażowanie influencerów zajmujących się tymi zagadnieniami. Tegoroczny konkurs, do którego przyjmowanie zgłoszeń zakończono 19 kwietnia, jest skierowany do aktywnych twórców zajmujących się tematyką podróżniczą, kulinarną, turystyczną i lifestyle’ową.

W ramach mistrzostw uczestnicy rywalizują ze sobą poprzez publikowanie tekstów, zdjęć i filmów, inspirując Polaków do aktywnego spędzania czasu i poznawania ciekawych miejsc swojego kraju. Jednocześnie ważnym aspektem działań blogerów jest wdrażanie idei zrównoważonego rozwoju poprzez angażowanie swoich czytelników i widzów do stosowania zasad zdrowego trybu życia i ograniczania negatywnego wpływu na środowisko.

Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie przez influencera minimum 3 tys. obserwujących na dwóch kanałach społecznościowych. Konkurs podzielony jest na dwa etapy. Aby przystąpić do pierwszego, uczestnik musi wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz udzielić odpowiedzi na pytanie otwarte: „Dlaczego to właśnie ty powinieneś zostać uczestnikiem mistrzostw?”. W etapie drugim Polska Organizacja Turystyczna przypisze każdemu z 16 zakwalifikowanych influencerów województwo, które ten będzie reprezentować. To moment, w którym uczestnicy wyruszą w Polskę, aby realizować i publikować swoje konkursowe materiały.

– Poprzednie edycje pokazały, że Turystyczne Mistrzostwa Vlogerów i Blogerów to okazja nie tylko do prezentacji talentu i kreatywności twórców, lecz także do promocji nieodkrytych i czasem zapomnianych zakątków Polski oraz zamieszczania inspiracji dla podróżujących. Jednocześnie blogerzy poprzez własne, unikalne perspektywy pokazali, że nie tylko miejsca są dla nich ważne, lecz także historie i ludzie, którzy za nimi stoją – ocenia Jolanta Grus.

„Turystyka w szerokim znaczeniu swojego pojęcia jest branżą intensywnie reagującą na zmiany i szybko rozwijającą się. Cieszy mnie niezmiernie, że dzięki wspaniałej inicjatywie, zaangażowaniu i pomysłowości influencerów zajmujących się tak bliską mi tematyką możemy promować, a czasem odkrywać na nowo, niezwykłe polskie miejsca. Nie mniej ważne przy tej okazji jest też propagowanie wartości ekologicznych oraz upowszechnianie zdrowego stylu życiu w duchu zrównoważonego rozwoju i poszanowania środowiska naturalnego. Dwuetapowa formuła konkursu została przygotowana tak, by współgrać z nowoczesną formą przekazu oraz niekonwencjonalnym podejściem do turystyki krajoznawczej” – powiedział prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szmytke.

| Fot. Polska Organizacja Turystyczna

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 15 (44) 20-26/04/2024