— Przed 233 laty Sejm Rzeczpospolitej Obojga Narodów uchwalił Konstytucję 3 Maja. Tradycyjnie, z tej okazji, na wileńskiej Rossie przy Mauzoleum Matki i Serca Syna polska placówka dyplomatyczna zorganizowała obchody tej ważnej dla historii Polski i Litwy daty. „Dzień 3 maja to nasze święto. Święto, w którym wspominamy przede wszystkim Konstytucję 3 Maja. Patrząc szerzej wspominamy po prostu to, co jest najlepsze w naszej historii. W naszej polskiej historii, która ma grubo ponad tysiąc lat. Zaczyna się od wielkiego wydarzenia, jakim był chrzest Polski, o którym może niewiele wiemy, ale z całą pewnością, to on właśnie zbudował podstawowy fundament dla Polski. Potem było wiele różnych wydarzeń. Wydarzeń często wspaniałych, a jednocześnie dramatycznych. Niewątpliwie jednym z takich wydarzeń była Konstytucja 3 Maja 1791 roku, z której jesteśmy dumni, ale która uchwalona była przez Sejm Rzeczypospolitej Obojga Narodów w chwili niezwykle dramatycznej. W chwili, kiedy traciliśmy naszą niepodległość — oświadczył w krótkim przemówieniu szef polskiej placówki dyplomatycznej na Litwie.

Polski dyplomata podkreślił, że uchwalenie jednej z pierwszych na świecie konstytucji jest świętem nie tylko dla Polaków, ale dla wszystkich narodów, które tworzyły I Rzeczpospolitą. „Samo trwanie. Literalne trwanie Konstytucji 3 Maja, jako obowiązującego prawa było tylko maleńkim epizodem błyskiem w naszej historii. Trzeba mieć jednak świadomość, że Konstytucja 3 Maja stała się fundamentem i punktem odniesienia dla kolejnych pokoleń żyjących w czasach zaborów, a również później w czasach odbudowy Rzeczpospolitej Polski i można powiedzieć, że na tych samych terenach aspiracji innych narodów, w tym także Republiki Litewskiej. Do tych ideałów, które były zawarte w Konstytucji 3 Maja odnosili się zarówno Polacy, jak i Litwini, Białorusini i Ukraińcy. Dlatego ten dzień, jest tak ważny dla całego naszego fragmentu Europy” — oświadczył Radziwiłł.

Kwesta na renowację

Krótką modlitwę odmówił ksiądz Mirosław Grabowski. Na uroczystość przybyli politycy, działacze społeczni, przedstawiciele polskiej oświaty na Litwie, którzy złożyli kwiaty przy mauzoleum. Między innymi był obecny europoseł Waldemar Tomaszewski oraz mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz. — Reprezentuję siebie, jako posła. Uważam, że to jest najlepsze święto dla Polaków na Wileńszczyźnie. To jest dobry moment, aby pokazać, że polskość i pamięć o naszej historii jest dla nas ważna. W ogóle Konstytucja 3 Maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów, sama w sobie, jest ważnym momentem dla naszej wspólnej historii — mówi „Kurierowi Wileńskiemu” posłanka Beata Pietkiewicz.

Początek maja w Polsce to jest wysyp świąt narodowych. — I Dzień Polonii, i Dzień Flagi Polskiej, i dzień Konstytucji 3 Maja są bardzo ważnymi świętami dla każdego Polaka. Naprawdę mamy z czego się cieszyć i czym się szczycić — tłumaczy swoją obecność w tym dniu na Rossie Marek Pszczołowski, dyrektor Gimnazjum w Zujunach, który przybył na uroczystość wraz ze swymi podopiecznymi.

W trakcie uroczystości zbierane były środki na renowację kolejnych nagrobków wileńskiej nekropolii. — W dniach 1–4 maja odbywa się kwesta. Dzisiaj mamy Konstytucję 3 Maja. Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą zwrócił się z apelem do organizacji społecznych, do szkół, żeby nie przynosić dużych wiązanek, tylko przynieść skromne kwiaty. Natomiast jakąś kwotę wrzucić do puszek, która będzie przeznaczona na renowację kolejnych pomników — informuje „Kurier Wileński” Dariusz Żybort, prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą. W trakcie majowej kwesty udało się zebrać 5 624,76 euro.

