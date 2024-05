„Współpraca i stały dialog – to jeden z najważniejszych kroków w zacieśnianiu relacji pomiędzy samorządem a środowiskiem biznesowym. My jako samorząd, wraz z przedsiębiorstwami, które przybyły do rejonu lub dopiero rozpoczynają działalność, musimy realizować wspólny cel – poprawę otoczenia biznesowego i ogólnej infrastruktury, przyczyniając się tym samym do pomyślnego rozwoju rejonu. Dziękuję za tę wyjątkowo ważną ocenę – to znak, że wraz z całym zespołem samorządu zmierzamy w dobrym kierunku” – powiedział mer Duchniewicz.

Nagrody Wileńskiej Izby Handlowo-Przemysłowej i Rzemieślniczej za współpracę i zasługi dla krajowego biznesu oraz aktywne uczestnictwo w działaniach izby na rzecz poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej otrzymali także inni członkowie zarządu izby, spółki itp.

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 19 (56) 18-24/05/2024