Od września ubiegłego roku mieszkańcy mają możliwość oddania zużytego oleju we wszystkich punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych w rejonie wileńskim. Chociaż szacuje się, że przeciętne gospodarstwo domowe gromadzi około 3,5 litra oleju rocznie, w punktach VAATC (Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras) zebrano już około 500 litrów resztek oleju.

Po wylaniu do zlewu lub toalety, co nadal często ma miejsce na Litwie, odpady te osadzają się na ściankach rur, twardnieją i zatykają rury, powodując niedogodności i dodatkowe koszty dla mieszkańców.

„Wiele osób popełnia błąd, myśląc, że tłuszcz wylany do zlewu z ciepłą wodą lub detergentem do mycia naczyń zniknie bez konsekwencji. Tak jednak nie jest. Tłuszcz szybko zastyga i przykleja się do ścianek rur. Tam, wraz z resztkami włosów i kłaczków, tworzą trudne do wyczyszczenia formacje, przypominające cementową powłokę. Oczyszczalnie ścieków również nie rozkładają tłuszczu, a ścieki, które nie są odpowiednio oczyszczone, są szkodliwe dla środowiska” — podkreśla Lina Dambrauskienė, dyrektorka Širvintų vandenys.

Najczęstsze odpady olejowe pochodzą z gotowania na tłuszczu, z wykorzystaniem produktów spożywczych zawierających olej, takich jak ryby i suszone pomidory.

„Często ludzie myślą, że nie mają takich odpadów. Jednak staje się to jasne dopiero wtedy, gdy zaczynasz sortować, tak jak miało to miejsce w przypadku plastikowych opakowań. To właśnie ci, którzy sortują opakowania, zdają sobie sprawę, że odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych stanowią ogromną część odpadów domowych. Ogólnie rzecz biorąc, patrząc na trendy w sortowaniu odpadów, można powiedzieć, że ci, którzy sortują opakowania, zaczęli również sortować odpady żywnościowe. Prawdopodobnie będą również sortować olej. Największym wyzwaniem jest dotarcie do tych, którzy w ogóle nie sortują, dlatego tak ważna jest zachęta ze strony krewnych, sąsiadów i społeczności” — mówi Tomas Vaitkevičius, dyrektor VAATC.

Zużyty olej można również gromadzić w plastikowych lub szklanych pojemnikach, które każdy na pewno u siebie ma. Ale najważniejsze jest, aby zachować bezpieczeństwo i wlewać tylko schłodzony olej.

Warto też pamiętać, że do pojemników na zużyty olej nie należy wlewać olejów kosmetycznych, syntetycznych, technicznych i jadalnych, które są częścią innych produktów spożywczych, takich jak majonez.

Zużyty olej i odpady wielkogabarytowe możesz zdeponować w następujących miejscach w samorządzie rejonu wileńskiego: wieś Pakryžė, ul. Nemenčios 42, wieś Vėlučionys, al. Liepų 40, wieś Grikieniai, ul. Sudervės 122.

Wszystkie punkty zbiórki odpadów wielkogabarytowych w rejonie wileńskim znajdziesz na stronie: https://www.vaatc.lt/aiksteles.

