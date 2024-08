Dożynki 2024 w Solecznikach [GALERIA AFISZY]

Muzeum powstało we Lwowie w 1823 r., a po 1945 r. stopniowo odbudowywano jego zbiory we Wrocławiu w ramach Ossolineum. Ekspozycja z okazji 200-lecia istnienia muzeum Ekspozycja planszowa pt. „Muzeum z miłości do sztuki i kraju” powstała w 200-lecie istnienia muzeum. Przybliża burzliwą historię instytucji oraz jej bogate i niezwykle zróżnicowane kolekcje, które...