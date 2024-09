Rolnicy będą mogli sprzedawać tradycyjne napoje alkoholowe

Zmiany w ustawie pozwolą rolnikom, którzy uzyskali certyfikat tradycyjnego rzemiosła zgodnie z procedurą określoną przez Ministerstwo Rolnictwa, na produkcję w zagrodach agroturystycznych domowej wódki i innych tradycyjnych napojów w ilości do 1 000 litrów w ciągu roku kalendarzowego.

Lepsza kontrola

— Obecnie to, co wcześniej było nielegalne, musi zostać zarejestrowane i zalegalizowane. Do tej pory produkcja wódki domowej była niekontrolowana, a teraz dzięki zmianom w ustawie będzie kontrolowana. Jest to fundamentalna zmiana. Wiedzieliśmy, że wódka domowa była produkowana nielegalnie i sprzedawana, ale nie zawsze udawało się to udowodnić. A teraz będzie to legalne i z łatwością będzie można to kontrolować. Ustawa ta świadczy o tym, że rolnicy będą mogli wódkę domowej roboty produkować, sprzedawać zgodnie z zasadami, rozdawać, a nasze dziedzictwo, które zna większość ludzi na Litwie, w końcu stanie się legalne — mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Viktoras Pranckietis, przewodniczący sejmowego komitetu ds. wsi.

Już w 2021 r. posłowie zaproponowali wprowadzenie zezwolenia na przygotowywanie, przechowywanie i sprzedaż wódki domowej roboty i innych tradycyjnych napojów alkoholowych o mocy poniżej 65 stopni przez rolników zarejestrowanych w rejestrze litewskich rolników, którzy zajmują się turystyką wiejską i są certyfikowanymi tradycyjnymi rzemieślnikami. Rząd zatwierdził projekt, ale zaproponował dodanie przepisu zezwalającego na sprzedaż alkoholu domowej roboty wyłącznie w gospodarstwie agroturystycznym rolnika i tylko konsumentowi końcowemu. Rząd domagał się również, aby rolnicy byli zobowiązani do testowania jakości i bezpieczeństwa swoich napojów w laboratoriach.

Budżet państwa zyska ok. 1 mln euro

— Teraz po zmianie w ustawie jakość alkoholu domowej roboty będzie kontrolowana. To znaczy, że kontrola jakości jest jedną z form zapewniających dobrą jakość alkoholu i chroniących konsumenta przed zatruciem. Oznacza to, że alkohol musi być przygotowywany zgodnie z technologią, która nie zawiera szkodliwych substancji. Po to właśnie istnieją metody kontroli i metody księgowe, aby nie dochodziło do nadużyć — zaznacza Pranckietis.

Zmiany w ustawie zakładają możliwość produkcji domowej wódki i innych tradycyjnych napojów w gospodarstwach agroturystycznych przez rolników, którzy uzyskali certyfikat tradycyjnego rzemieślnika zgodnie z procedurą ustanowioną przez Ministerstwo Rolnictwa, w maksymalnej ilości 1 000 litrów w ciągu roku kalendarzowego.

Według projektodawców zmiany te zmniejszą przestępczość w kraju poprzez zapewnienie kontroli nad ilością produkcji alkoholu i jakością wytwarzanych trunków.

Szacuje się, że zakup licencji na produkcję domowego alkoholu dla około 200 gospodarstw agroturystycznych, z których każde będzie produkować 500 litrów czystego alkoholu, przyniesie budżetowi państwa ok. 1 mln euro rocznie z tytułu podatku akcyzowego.

Na Litwie jest 300 certyfikowanych producentów produktów spożywczych dziedzictwa narodowego, w tym około 70 rolników.

