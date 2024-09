Narodowe czytanie w Wilnie

Tegoroczną lekturą Narodowego Czytania będzie „Kordian” Juliusza Słowackiego.

Prezydent RP Andrzej Duda skierował okolicznościowy list, zachęcając do wspólnej lektury.

„Chciałbym, aby w trakcie tej wspólnej lektury towarzyszyła nam refleksja nad Polską i polskim losem. Ale też nad aktualnością „Kordiana”. Bo dramat Słowackiego opowiada o walce Polaków z caratem, ale przecież można traktować go również jako opowieść o naszej współczesności. O tym, że wolność i niepodległość wymagają bezinteresownego poświęcenia i ciągłej gotowości do czynu. Że odpowiedzialność, konsekwencja i wola działania prowadzą do zwycięstwa, a niezdecydowanie, strach i złudzenia – do klęski” – zaznaczył w liście Prezydent RP Andrzej Duda.

„Ten znakomity utwór, który powstał na emigracji, niedługo po upadku powstania listopadowego, nadal przekonuje, że realizacja naszych polskich spraw z myślą o dobru i rozwoju Rzeczypospolitej dalej musi się opierać na odwadze i determinacji, a krytyczna analiza błędów i zaniechań z przeszłości jest równie ważna, jak inspiracja tym, co w naszej tradycji najpiękniejsze” – napisał Prezydent.

W programie organizowanego przez Instytut Polski w Wilnie wydarzenia znajdzie się czytanie kilku scen z dramatu przez aktorów Polskiego Teatru „Studio” w Wilnie oraz czytanie fragmentów utworu przez wszystkich chętnych.

Czytaj więcej: W Wilnie — Narodowe Czytanie „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej

Organizatorzy przygotują teksty dramatu, które można będzie przeczytać, ale zachęcamy także do wcześniejszego wyboru fragmentów. Teksty dostępne są w wersji elektronicznej pod adresem: https://www.prezydent.pl/aktualnosci/inicjatywy/narodowe-czytanie/2024-kordian/tekst-utworu

Uwaga! Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w kawiarni obowiązuje bezpłatna rejestracja. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o rejestrację drogą e-mailową pod adresem barbara.orszewska@instytutpolski.pl do 23 września. W tytule wiadomości prosimy o wpisanie: „Narodowe Czytanie 2024”. W treści wiadomości prosimy o podanie swego imienia i nazwiska. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Spotkanie w języku polskim.

Organizatorzy:

Instytut Polski w Wilnie

Ambasada RP w Wilnie

Polski Teatr „Studio” w Wilnie

kawiarnia „Sakwa”

Inf. Instytut Polski w Wilnie