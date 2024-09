Zawód mechanika lotniczego: od czego zacząć i co możesz osiągnąć?

Możliwości wejścia do świata lotnictwa

Według Edity Jakučionytė-Lukšė, dyrektor ds. zasobów ludzkich i kultury w firmie FL Technics, która została uznana za Top Employer Lietuva (najlepszy pracodawca) w 2024 roku, do zespołu mogą dołączyć nie tylko studenci, ale także absolwenci gimnazjów lub szkół, którzy właśnie ukończyli szkołę średnią. Mogą oni ukończyć moduły edukacyjne wymagane do uzyskania licencji na obsługę techniczną samolotów wraz z ćwiczeniami praktycznymi.

FL Technics gwarantuje nowym adeptom branży lotniczej: szkolenia, mentoring i nadzór ze strony certyfikowanych techników, a także zadania praktyczne w jednym miejscu. Sama firma określa te działania jako karierę all-inclusive. W rezultacie młodzi ludzie zaraz po ukończeniu szkoły średniej lub gimnazjum, a także kolegium lub uniwersytetu, mogą ubiegać się o stanowisko mechanika. Osoby z podstawowym wykształceniem mogą jednocześnie studiować specjalne moduły w firmie i pracować pod nadzorem certyfikowanych inżynierów w hangarach FL Technics w Kownie lub Wilnie. W ten sposób osoby zdobywają zarówno praktykę, jak i wiedzę w jednym miejscu. Aby uzyskać licencję operatora lotniczego, szkolenie w firmie trwa od 2 do 5 lat, w zależności od specjalizacji, o którą się ubiegasz.

„Mamy zespół dyplomowanych inżynierów z wieloletnim doświadczeniem, którzy pomagają nowym kolegom pomyślnie ukończyć praktyczną fazę szkolenia. Początkowo niedoświadczeni koledzy pomagają doświadczonym technikom-instruktorom lotnictwa w prostych zadaniach związanych z obsługą techniczną samolotów. Po uzyskaniu niezbędnej licencji operacyjnej technik jest gotowy do podejmowania samodzielnych decyzji dotyczących napraw samolotów. W ten sposób członkowie zespołu otrzymują wszystko w jednym miejscu: edukację, wiedzę praktyczną, profesjonalny zespół i perspektywy zrobienia kariery” — mówi E. Jakučionytė- Lukšė.

Licencja lotnicza dla wybranej specjalizacji jest ważna w hangarach lotniczych w innych krajach na całym świecie, co oznacza, że licencja otwiera drogę do lotnictwa międzynarodowego.

Możliwości kariery w lotnictwie jest wiele, o czym świadczą prawdziwe historie sukcesu

Sergej Jelkin, inżynier doglądu konstrukcji samolotów w FL Technics, podkreślił, że FL Technics zapewnia kompleksową ścieżkę kariery, w ramach której nie tylko otrzymujesz odpowiednie wykształcenie, wiedzę, praktykę, wynagrodzenie, ale także masz otwartą bramę do lotnictwa światowego.

Jego zdaniem najważniejszym kryterium ubiegania się o takie stanowiska jest odpowiedzialność oraz chęć uczenia się i rozwoju. Sprzęt, systemy oprogramowania, materiały są tu stale zmieniane i odnawiane.

„Sam pochodzę z małego miasteczka, i prawdę mówiąc nawet nie myślałem, że na Litwie istnieją firmy lotnicze. Początkowo zdecydowałem się studiować inżynierię transportu. Mój przyjaciel zaczął pracować dla FL Technics i zaproponował mi, żebym do niego dołączył. Przyszedłem do hangaru lotniczego i on mnie oprowadził po nim. Byłem bardzo zaskoczony i zapragnąłem zanurzyć się w świecie lotnictwa. Na początku byłem asystentem inżyniera. To był bardzo ważny okres, ponieważ musiałem się wiele nauczyć. Na szczęście moi doświadczeni koledzy bardzo mi pomogli i od razu polubiłem tę pracę, więc się wciągnąłem. Oczywiście trzeba było zdobyć dużo wiedzy — nauczyłem się czytać schematy, poznałem wymagania. W mechanice lotniczej bardzo ważne jest zrozumienie dokumentacji, zrozumienie, jakie materiały są używane do czego”, mówi Jelkin, który pracuje w firmie od ponad dziesięciu lat.

Zauważył, że jego prawdziwa kariera rozpoczęła się po trzech latach pracy jako asystenta. „Pojawiła się okazja i dostałem szansę zostania inżynierem konstrukcji. Stopniowo podnosiłem swoje kwalifikacje, biorąc udział w modułach naukowych. Ilość informacji była przytłaczająca, ale jeśli masz chęci, wszystko jest możliwe, a wraz z doświadczeniem uczysz się i stajesz się lepszy w nauce. To bardzo ważne, ponieważ w lotnictwie wszystko ciągle się zmienia, pojawiają się nowe zadania, nowe problemy i musisz wymyślić nowy sposób na ich rozwiązanie. Czasami masz dość wyzwań, ale jednocześnie czujesz, że ciągle się doskonalisz. Najbardziej podoba mi się to, że ciągle masz do czynienia z nowymi rzeczami, komunikujesz się z klientami, pracownikami, innymi słowy, nie gotujesz się we własnym sosie. Zawsze powtarzam młodym ludziom, że te dziedzina są świetną okazją do łączenia pracy i nauki w tym samym czasie”, powiedział inżynier ds. konserwacji konstrukcji lotniczych FL Technics.

Międzynarodowy zawód, który pasuje zarówno kobietom, jak i mężczyznom

Jelkin podkreślił, że ważne jest, aby zrozumieć, że lotnictwo jest branżą międzynarodową. Nie należy tylko do Litwy, Kanady czy jakiegokolwiek innego kraju. Konkurencja między firmami o specjalistów jest globalna, co oznacza, że skale wynagrodzeń dla doświadczonych specjalistów są dość wysokie.

„Na przykład, oprócz bycia inżynierem, aktywnie szkolę nowych pracowników. Muszę to robić również za granicą. Jednym z miejsc, w których prowadzę szkolenia, jest Salwador. Znajduje się tam bardzo duży hangar do obsługi samolotów i pracuje tam wiele kobiet: mechaników, awioników, ślusarzy itp. Tak więc błędem byłoby twierdzenie, że kobiety nie mogą pracować w lotnictwie. W naszym zespole mamy również kobiety i dziewczęta, które z powodzeniem przeszły wymagane moduły nauczania i pracują przy samolotach. Tak więc w praktyce nie ma żadnych barier. Po prostu nie trzeba kierować się stereotypami” — mówi doświadczony inżynier.

Zespół FL Technics to ponad 2000 profesjonalistów pracujących w nowoczesnych biurach, hangarach i warsztatach. Prowadzą największą sieć niezależnych stacji obsługi liniowej w Europie, Azji i Pacyfiku, na Bliskim Wschodzie i w Ameryce Północnej. Firma nieustannie inwestuje w tworzenie wspaniałego środowiska pracy i zapewnienie dobrego samopoczucia rosnącemu zespołowi na Litwie i na całym świecie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o zawodzie mechanika lotniczego i możliwościach pracy w FL Technics, skontaktuj się z nami: cv@fltechnics.com

