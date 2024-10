Nowatorska interpretacja „Dziadów” Adama Mickiewicza

Światło świec, zapach kadzidła i śpiew. Zanurz się w mrocznej atmosferze tajemniczego obrzędu. Granice między światem żywych i umarłych zacierają się, a widzowie wyruszą w podróż w głąb ludzkiej duszy.

Czy w dzisiejszym świecie pojęcie wolności jest jeszcze aktualne? Gdzie są granice wolności? Czy wielkie dzieła literackie Adama Mickiewicza wciąż przemawiają do młodego pokolenia?

Tradycja i nowoczesne formy

Spektakl „PROJEKT MICKIEWICZ | PROJEKTAS MICKEVIČIUS” to innowacyjne podejście do klasycznego dramatu. Twórcy, inspirując się tekstem Mickiewicza, stworzyli dynamiczną, pełną emocji i zaskakujących rozwiązań scenicznych wizję. Przeplatając elementy tradycyjnego teatru z nowoczesnymi formami wyrazu. To nie tylko przedstawienie, ale przede wszystkim wspólna refleksja i próba odnalezienia się młodego człowieka we współczesnym świecie pełnym sprzeczności i wyzwań.

Z recenzji:

Bóg miał siedem dni na stworzenie świata. Wyszło tak sobie. Sylwester Biraga miał siedem dni na stworzenie spektaklu teatralnego i wyszło wprost fenomenalnie. Czy Bóg powinien uczyć się od Biragi? Teatru — na pewno.

Jacek Mroczek, teatrvaria.blogspot.com

O projekcie:

Od 22 do 29 lipca w Teatrze Druga Strefa odbył się projekt „Synergia między historią a kulturą: dialog młodzieży poprzez teatr” organizowany przez stowarzyszenie Sol Oriens z Wilna oraz Teatr Druga Strefa z Warszawy. Celem projektu była integracja młodzieży z Wilna i Warszawy oraz przybliżenie bogactwa kultury i twórczości jednego z najwybitniejszych polskich poetów, Adama Mickiewicza. Poprzez intensywne warsztaty teatralne, osoby uczestniczące poznawały literaturę i historię, a także rozwijały umiejętności artystyczne.

O organizatorach:

„Sol Oriens” jest organizacją założoną w 2023 przez Bożenę Sosnowską, Ewę Baliul oraz Justynę Moisejenko.

Celem organizacji jest kształtowanie młodego pokolenia i wspieranie ich artystycznych pasji. „Sol Oriens” to miejsce, w którym młodzi artyści mają możliwość rozwoju swoich talentów i tworzenia dzieł sztuki. Nazwa pochodząca od łacińskiego wyrażenia „Wschodzące Słońce”, symbolizuje pełen nadziei początek nowego dnia, moment, kiedy światło pojawia się na horyzoncie, przynosząc obietnicę nowych możliwości, nieskrępowanej kreatywności i nowego rozdziału w życiu. To właśnie w tej metaforze wschodzącego słońca kryje się inspiracja do odważnych działań i nowego początku.

Teatr Druga Strefa to jedna z pierwszych warszawskich niepublicznych scen repertuarowych oficjalnie założona w 1997 roku, choć działająca nieprzerwanie od roku 1989. Powołana do życia przez Dyrektora Sylwestra Biragę jest otwartym miejscem nieskrępowanej wymiany twórczej. Poza produkcją własnych spektakli, nierzadko gości debiutantów, artystów offowych, niezależnych, alternatywnych.

Bardzo ważna jest dla nas promocja polskiej kultury scenicznej w kraju i poza jego granicami. Nasze spektakle wystawiane były m.in. w Belgii, Francji, na Litwie, Rosji, na Słowacji, Ukrainie. Teatr Druga Strefa regularnie zaprasza na swoją scenę spektakle tworzone przez polskie twórczynie i polskich twórców mieszkających poza granicami kraju w ramach cyklu #PolacyRobiąTeatr #PolkiRobiąTeatr.

Czytaj więcej: Mickiewicz jako most między młodymi z Polski i Litwy: Teatralny dialog o wolności i kulturze

