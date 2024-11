Andrzej Dudziński, I radca, chargé d’affaires RP w Wilnie odczytał list od minister Henryki Mościckiej-Dendys, podsekretarz stanu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, skierowany do uczestników inauguracji Dni Kultury Polskiej w Wilnie. W liście pani Henryka Mościcka-Dendys bardzo dziękuje za zaproszenie do udziału w uroczystym otwarciu XI Dni Kultury Polskiej, ale niezmiernie żałuje, że z uwagi na inne zobowiązania zawodowe nie mogła być w Wilnie.

„Wydarzenie o ugruntowanej pozycji z 11-letnim stażem”

„Festiwal Dni Kultury Polskiej w Wilnie jest wydarzeniem o ugruntowanej już pozycji i z długim 11-letnim stażem. O sukcesie tej inicjatywy niech świadczy fakt, że pierwsza edycja festiwalu trwała zaledwie trzy dni i obejmowała pięć wydarzeń. W tym roku 12 wydarzeń z dziedziny muzyki, teatru i filmu zaplanowano aż na sześć dni. Spektakle, pokazy filmowe oraz koncerty oferują państwu wgląd w bogactwo polskich produkcji oraz pokazują różnorodność polskiej kultury. Spoglądając na program zyskuję pewność, że każdy — od melomana poczynając poprzez amatora kultury popularnej a na najmłodszych miłośnikach teatru lalkowego kończąc — znajdzie w nim coś interesującego dla siebie. Wydarzenia, w których będą mogli państwo uczestniczyć w ciągu najbliższych sześciu dni, to także sposobność spotkania z polską kulturą. To również a może przede wszystkim pretekst do spotkania w szerszym gronie polskiej społeczności i do rozmowy nie tylko o kulturze i sztuce, ale również o sprawach istotnych dla wszystkich państwa” — napisała w liście minister Mościcka-Dendys.

Ogromne zapotrzebowanie na polską kulturę

Chargé d´affaires a.i. RP na Litwie Andrzej Dudziński wielkie słowa podziękowania skierował do wszystkich osób na czele z Bożeną Mieżonis, Arturem Ludkowskim, Krystyną Zimińską oraz do sponsorów zarówno z MSZ jak i Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” za to, że ten cykliczny festiwal się odbywa i wyraził nadzieję, że ta piękna tradycja będzie trwała.

„Wspaniale, że po raz kolejny, już 11., w Domu Kultury Polskiej odbywają się Dni Kultury Polskiej. Jesień obfituje w wydarzenia, ale patrząc dzisiaj na pełną salę widzimy, że zapotrzebowanie na polską kulturę, na polskie filmy, na polską sztukę jest ogromne” —mówił Andrzej Dudziński.

Orkiestra, która zdobyła międzynarodowe uznanie, reprezentuje Polskę na światowych scenach, prezentując muzykę Kilara w prestiżowych salach koncertowych, m.in. w Nowym Jorku

| Fot. Wilnoteka, Waldemar Dowejko



„DKP powstał z ogromnej potrzeby serca tutejszej społeczności”

Dariusz Bonisławski, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz prezes zarządu Domu Kultury Polskiej w Wilnie powiedział, że „z ogromnym wzruszeniem staje w miejscu, które powstało z ogromnej potrzeby serca tutejszej społeczności Polaków, z ogromnej potrzeby serca, które, znalazło wsparcie w macierzy”.

„Ówczesny marszałek Senatu, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” prof. Andrzej Stelmachowski razem z instytucjami państwa polskiego wsparli wasze życzenie, aby tu właśnie, w Wilnie, powstał dom kultury po to, żeby zarówno Polacy tu mieszkający jak i społeczność innych narodowości zamieszkująca Litwę mogli czerpać z bogatego dorobku kultury polskiej. To jest szalenie ważne” — powiedział Dariusz Bonisławski.

Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz prezes zarządu Domu Kultury Polskiej w Wilnie zaznaczył, że największą bolączką naszych rodaków, którzy, mieszkają w Ameryce południowej jest to, że często ich wizja kultury polskiej jest XIX-wieczna.

„Bo nie mieli takiego domu, bo nie mieli takiego wsparcia, bo nie mieli takiego kontaktu ze wspaniałą polską kulturą, która powoduje, że czujemy się jednym narodem” — powiedział.

Dariusz Bonisławski powiedział, że z ogromnym wzruszeniem staje w miejscu, które powstało z ogromnej potrzeby serca tutejszej społeczności Polaków

| Fot. Wilnoteka, Waldemar Dowejko

Na zakończenie — koncert „Drogi do Niepodległości”

Dni Kultury Polskiej zainaugurował koncert muzyki polskiej XX w. w wykonaniu orkiestry kameralnej „Sinfonietta Cracovia” pod batutą Radosława Labahua. Podczas otwarcia zostały zaprezentowane utwory Wojciecha Kilara z filmu „Pan Tadeusz” i Henryka Mikołaja Góreckiego oraz autorskie kompozycje pianisty występującego tego wieczoru — Aleksandra Dębicza. Orkiestra, która zdobyła międzynarodowe uznanie, reprezentuje Polskę na światowych scenach, prezentując muzykę Kilara w prestiżowych salach koncertowych, m.in. w Nowym Jorku.

Zwieńczeniem IX edycji Dni Kultury Polskiej będzie koncert muzyki klasycznej pod tytułem „Drogi do Niepodległości”. Jest to wyjątkowa propozycja, która łączy artystyczne emocje z ważnym przesłaniem narodowego dziedzictwa, celebrując drogę Polski do niepodległości i wolności.

Czytaj więcej: „Kluczem do sukcesu jest różnorodność”. Minęły X Dni Kultury Polskiej w Wilnie

Projekt Dni Kultury Polskiej jest m.in. finansowany przez MSZ RP, a partnerem strategicznym wydarzenia jest Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.