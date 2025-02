Wystawa ma na celu ukazanie życia i twórczości poety, który stał się ikoną literatury epoki romantyzmu. Rozmieszczona w prawej nawie kościoła św. Janów ekspozycja skupia się na latach 1815-1834 — od przybycia poety do Wilna do wydania w Paryżu poematu „Pan Tadeusz”. To najaktywniejszy etap twórczy Adama Mickiewicza, który przyniósł mu powszechne uznanie.

Adam Mickiewicz (1798-1855) — to postać historyczna, która wywarła ogromny wpływ na kulturę zarówno Polski jak i Litwy, osoba publiczna, światowej sławy poeta, ikona literatury epoki romantyzmu. Okres jego studiów na Uniwersytecie Wileńskim (UW) pozostawił po sobie głęboki ślad — należał przecież do tajnego studenckiego Towarzystwa Filomatów, które propagowało edukację i mówiło o znaczeniu niepodległości ojczyzny. Pierwszy tom „Poezyj” wydany przez Adama Mickiewicza w Wilnie dał początek literaturze romantycznej. Jego twórczym Everestem stał się opublikowany w Paryżu „Pan Tadeusz”. Ten poemat to wciąż wznawiana i cytowana wielowarstwowa struktura artystyczna zaznaczająca wspólnotę historyczną i kulturową.

Eksponaty ze zbiorów muzeum

W kościele św. Janów zostaną przedstawione wybrane eksponaty ze zbiorów Muzeum UW. Tworzymy chronologiczną narrację o życiu poety, ukazujemy środowisko, w jakim żył, okres jego studiów, prezentujemy też najważniejsze dzieła poety. Przedstawimy dotychczas nieeksponowane w Muzeum Uniwersytetu Wileńskiego „Ustawy tyczące się Biblioteki Imperatorskiego Uniwersytetu Wileńskiego”, które uzupełniają studencką narrację poety. W części ekspozycji dotyczącej twórczości poety w centrum uwagi — cieszący się międzynarodowym uznaniem poemat, arcydzieło polskiej literatury — „Pan Tadeusz”. W 2024 r. obchodziliśmy 100. rocznicę pierwszego przekładu na język litewski „Pana Tadeusza” (lit. „Ponas Tadas”) autorstwa Antanasa Valaitisa i Konstantinasa Šakenisa.

Integralną częścią ekspozycji stał się pierwszy w Wilnie pomnik Adama Mickiewicza wzniesiony w kościele św. Janów. Jego obecność pomogła podjąć decyzję o rozmieszczeniu wystawy w prawej nawie kościoła. Ekspozycję uzupełnią również autentyczne meble z mieszkań poety, które ilustrują życie codzienne Adama Mickiewicza.

Nowa wycieczka

Zwiedzanie wystawy jest nieodpłatne. Wystawę można zwiedzać od poniedziałku do soboty w godzinach 9:00 – 18:00. Wystawa będzie czynna do 30 grudnia 2025 r.

Po otwarciu wystawy, 6 lutego o 17:30, zapraszamy do wzięcia udziału w nowej, przygotowanej przez Muzeum Uniwersytetu Wileńskiego wycieczce „Życie i nauka studentów w XIX wieku. Adam Mickiewicz”. Podczas wycieczki niejako rozwiniemy prezentację wystawy, ponieważ szukając śladów życia studentów z XIX w., a więc i Adama Mickiewicza, zwiedzimy kościół św. Janów oraz zabytkowe podwórka UW.

Od 10 lutego chętni będą mieli możliwość zamówić nowo przygotowaną, płatną wycieczkę „Życie i nauka studentów w XIX wieku. Adam Mickiewicz”. Uczestnicy wycieczki będą mieli możliwość zapoznać się z wystawą tematyczną w kościele św. Janów, zwiedzą zabytkowe podwórka UW. W czasie wycieczki eksponaty przedstawione na wystawie i zabytkowe podwórka uniwersyteckie stają się ilustracją do opowiadania o XIX-wiecznych realiach: o Uniwersytecie Wileńskim, nauce, życiu i czasie wolnym studentów, relacjach między młodzieżą a profesorami, mieszkańcami miasta i władzą carską. Rejestracja na wycieczkę możliwa jest drogą mailową: amm@muziejus.vu.lt.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej lub na profilu Facebook Muzeum Uniwersytetu Wileńskiego.

Czytaj więcej: Wileńskie ślady polskich romantyków: Adam Mickiewicz

Muzeum Uniwersytetu Wileńskiego