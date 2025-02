Warunki konkursu „Stwórz legendę o wileńskiej Rossie”

Organizator: Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą (dalej SKOnSR).

Cel konkursu: Konkurs „Stwórz legendę o wileńskiej Rossie” to fascynująca inicjatywa, która ma na celu ożywienie i promocję historii jednego z najważniejszych cmentarzy w Wilnie. Cmentarz Na Rossie jest miejscem spoczynku wielu znanych postaci historycznych, a także symbolem wspólnej historii Litwy i Polski. Uczestnicy konkursu są zaproszeni do tworzenia oryginalnych legend, które mogą być inspirowane prawdziwymi wydarzeniami, postaciami historycznymi lub całkowicie fikcyjnymi opowieściami. Ważne jest, aby legendy te oddawały ducha tego miejsca i przyczyniały się do jego popularyzacji wśród szerszej publiczności. Celem konkursu jest nie tylko rozwijanie kreatywności uczestników, ale także edukacja i zwiększenie świadomości na temat znaczenia nekropolii Na Rossie. To również okazja do refleksji nad historią i kulturą regionu, a także do budowania więzi międzykulturowych poprzez wspólne dzielenie się opowieściami.

Uczestnicy: Konkurs jest skierowany do wszystkich, którzy chcą podzielić się swoimi literackimi talentami i pasją do historii. Konkurs jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, powyżej 14 roku życia. Mogą w nim brać udział zarówno amatorzy, jak i profesjonaliści z Litwy, Polski i innych państw.

Zasady udziału: Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę (legendę w formie pisemnej do 500-550 słów oraz jej nagranie audio w formacie MP3). Praca musi być oryginalna (bez zastosowania ChatuGPT), w języku polskim i nie może być wcześniej publikowana ani nagradzana w innych konkursach. Tematem pracy jest stworzenie legendy związanej z postaciami lub historią Cmentarza Na Rossie oraz jej przeczytanie (nagranie głosowe w formacie MP3). Praca powinna mieć formę literacką legendy. Maksymalna długość pracy to 2 strony maszynopisu (MSWord, czcionka Times New Roman, rozmiar 12, odstęp 1,5). Prace niespełniające wymogów formalnych (np. przekraczające limit stron, odbiegające od tematu) będą dyskwalifikowane.

Termin nadsyłania prac: Prace (stworzoną legendę + nagranie głosowe) należy przesłać do 10 czerwca 2025 r. na adres e-mail: vilnius.oldcemetery@gmail.com

W treści maila należy podać: imię i nazwisko autora; wiek autora; kraj i miejsce zamieszkania.

Ocena prac: Prace będą oceniane przez jury składające się z literatów i historyków. Kryteria oceny obejmują oryginalność, zgodność z tematem, walory literackie oraz poprawność językową.

Nagrody główne:

I-III miejsce: tablety + dyplomy

Nagrody za najlepsze odczytanie legendy:

I-III miejsce: statuetki + dyplomy

Przewidziane są także wyróżnienia i inne nagrody rzeczowe. O podziale innych nagród decyduje Organizator.

Przedsięwzięcie jest finansowane/współfinansowane ze środków Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie.

Ogłoszenie wyników: Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 30 czerwca 2025 r. na stronie internetowej organizatora www.rossa.lt, na fanpage‘u SKOnSR na Facebooku oraz w mediach społecznościowych. Organizator nie organizuje gali wręczenia nagród: nagrody główne i dodatkowe nagrody rzeczowe laureaci otrzymają przesyłką pocztową w terminie do 30 dni od ogłoszenia wyników.

Prawa autorskie: Uczestnicy zachowują prawa autorskie do swoich prac, jednak zgadzają się na ich nieodpłatne wykorzystanie przez organizatora w celach promocyjnych i edukacyjnych. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji (w formie pisanej lub plików audio) nadesłanych prac.

Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie, skrócenie, zmiany lub odwołanie konkursu z przyczyn od niego niezależnych.

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją powyższych warunków i udostępnieniem swoich danych osobowych: imię, nazwisko, wiek, nazwa miasta i państwa.