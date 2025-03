„Naszym celem jest stworzenie mieszkańcom budynków wielomieszkaniowych sprzyjających warunków do remontu ich domów, zwiększenia efektywności energetycznej i poprawy jakości życia. Zachęcamy mieszkańców rejonu wileńskiego do skorzystania z tej możliwości i złożenia wniosków o wsparcie Samorządu” – mówi Robert Duchniewicz, mer Samorządu Rejonu Wileńskiego.

Samorząd sfinansuje 70 proc. kosztów remontu, jeżeli prace te zwiększają efektywność energetyczną (np. naprawa i ocieplanie dachu, naprawa ścian fasad i cokołów, wymiana okien i drzwi w pomieszczeniach wspólnego użytku, modernizacja systemu grzewczego itp.). Samorząd również pokryje 50 proc. innych kosztów remontu pomieszczeń wspólnego użytku (np. naprawa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacji elektrycznych, systemów odprowadzania wód deszczowych, systemów wentylacyjnych). Planowane jest przydzielenie dodatkowych 30 proc. na modernizację systemu grzewczego w blokach objętych zatwierdzonym przez Rząd programem renowacji budynków wielomieszkaniowych.

Priorytet w finansowaniu będą miały działania mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej oraz obiekty znajdujące się w stanie awaryjnym. Maksymalna kwota finansowania uzależniona jest od wielkości budynku mieszkalnego: dla budynków o powierzchni do 1000 m kw. i mniej – do 20 tys. euro; 1000–2000 m kw. – do 30 tys. euro; ponad 2000 m kw. – do 40 tys. euro.

Wnioski mogą składać przedstawiciele właścicieli mieszkań i innych lokali w budynkach wielomieszkaniowych: przewodniczący stowarzyszeń, osoby upoważnione lub administratorzy obiektów wspólnego użytku.

Wsparcie dla budynków mieszkalnych udzielane jest od 2017 roku, zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Rejonu Wileńskiego opisem procedury finansowania remontów, rekonstrukcji i renowacji (modernizacji) obiektów wspólnego użytku budynków wielomieszkaniowych.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt ze st. specjalistką Wydziału Energetyki i Sieci Inżynieryjnych Ireną Mackiel pod numerem tel. +370 5 240 1564 lub e-mailem: irena.mackel@vrsa.lt.

