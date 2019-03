Zaśnieżony, ale nadal tulipanowy Międzynarodowy Dzień Kobiet

Śnieżne zaspy, gęste chmury, zamieć – pogoda podczas tegorocznego Międzynarodowego Dnia Kobiet zupełnie nie przypomina wymarzonej wiosny, którą zwiastują, tradycyjnie dawane paniom z okazji tego święta, tulipany. W przededniu 8 marca największy wileński rynek kwiatowy przy ul. Konarskiego wygląda dość pusto.

W obawie przed mrozem wszystkie kwiaty zostały wniesione do sklepików. Na zewnątrz przy witrynach zostały jedynie puste plastikowe pojemniki na kwiaty, a klientów można policzyć na palcach jednej ręki.

– Jutro wszystko będzie wyglądało zupełnie inaczej – mówi „Kurierowi Wileńskiemu” kwiaciarka Weronika, szykująca piękną wiązankę ze świeżych frezji. – Dziś będzie spokojnie mniej więcej do wieczora. Wówczas zaczną przychodzić pierwsi klienci szukający kwiatów na 8 marca. Natomiast jutro już, od wczesnego ranka, napłyną do nas tłumy mężczyzn z jednym żądaniem: „Dajcie tulipany!” – zapowiada kwiaciarka.

Jak zauważa, tulipany jako zwiastuny wiosny od lat królują w Dzień Kobiet, zaś kupując je, klienci bywają zazwyczaj szczególnie hojni.

– Popyt na kwiaty w ten dzień wzrasta niemal dziesięciokrotnie. W ubiegłym roku sprzedałam około tysiąca tulipanów. Uczniowie, studenci kupują zwykle po 1-3 kwiaty. Natomiast starsi mężczyźni lubią duże bukiety z kilkunastu tulipanów. Owszem, popularne pozostają też róże, coraz bardziej lubiane są też frezje – opowiada Weronika.

Tymczasem kwiaciarka Barbora z sąsiedniego kiosku zaznacza, że w dni nieświąteczne mieszkańcy kupują mniej kwiatów niż przed kilku laty. Jak mówi, główny powód to cena, która wraz z wprowadzeniem euro wzrosła o prawie 30 proc.

– Tulipany teraz można kupić za 0,9-1 euro. Najbardziej zdrożały chyba róże, które dziś często są postrzegane jako towar niemal luksusowy. Róże kosztują od 2 do 6 euro. Rozumiem, że to dość wysoka cena za jeden kwiat, ale takie są ogólne tendencje rynkowe, w dodatku musimy dużo płacić za miejsce, podatki też są wysokie. My też musimy jakoś zarobić, więc nie możemy sprzedawać swojego towaru po 30 centów za sztukę. Nasze kwiaty są świeże, przywiezione z Holandii, gdzie ludzie wiedzą, jak zrobić dobry produkt – powiedziała kwiaciarka.

Dodała, że najbardziej na popularności straciły wiązanki, które są sprzedawane coraz rzadziej.

– Mały bukiecik kosztuje około 10 euro. Większy, bardziej okazały, można kupić za 25 euro. Popularności nabierają nieduże wiązanki w pudełkach – ślicznie wyglądają i dłużej zachowują żywotność niż zwykłe, cięte kwiaty. Klienci jednak najbardziej interesują się pojedynczymi kwiatami, kupują zwykle od jednego do pięciu. Na walentynki wzrasta popyt na róże, a z okazji 8 marca wykupują prawie wszystkie tulipany. I tak naprawdę, niewielu skarży się z powodu wysokiej ceny. Myślę, że raz w roku można sobie pozwolić na duży, piękny wiosenny bukiet dla ukochanej kobiety – mówi Barbora.

***

W przededniu Dnia Kobiet swój asortyment kwiatami wzbogaciły również sieci handlowe. Tulipany można tam nabyć nieco taniej niż na rynku – od 0,59-0,69 euro za sztukę. Podobnie zapłacimy też za tulipany sprzedawane przez handlowców na ulicach.