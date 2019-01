Kto skorzysta z reformy podatkowej?

Ministerstwo Finansów obiecuje, że po reformie podatkowej wynagrodzenia wzrosną od 60 do 90 euro do ręki. Największą korzyść odczują przede wszystkim ci, którzy otrzymują średnie wynagrodzenie.

„Tegoroczne zmiany w systemie podatkowym są skierowane przede wszystkim do pracujących, mających średnie dochody, którzy też odczują największą z nich korzyść. Ponadto wiele uwagi skierujemy na promocję przejrzystego i uczciwego biznesu na Litwie” – powiedział minister finansów, Vilius Šapoka, podczas wczorajszej (17 kwietnia) konferencji prasowej.

Według resortu finansów, korzyść z reformy podatkowej odczują przede wszystkim pracownicy otrzymujący średnie płace – zarabiający 1 200 euro „na papierze”. W 2021 roku w wyniku reformy otrzymają o 91 euro więcej, a w 2019 roku ich zarobki wzrosną o 59 euro.

Zarabiający 500 euro miesięcznie w 2021 roku otrzymają o 57 euro więcej, zarabiający 900 euro – dostaną więcej o 78 euro, otrzymujący 1 500 euro pensji – będą mieli 84 euro więcej. Ci, co dostają 2 000 euro – otrzymają dodatkowe 72 euro do wynagrodzenia. Ministerstwo zamierza też każdego roku zwiększać kwotę wolną od podatku.

„Każdego roku będziemy zwiększali kwotę wolną od podatku. Obecnie wynosi ona 380 euro miesięcznie, odpowiednik w nowym systemie wynosiłby 270 euro” – powiedziała wiceminister finansów, Daiva Brasiūnaitė. Zaznaczyła, że w 2020 roku kwota wolna od podatku będzie zwiększona do 370 euro, a w 2021 roku – do 470 euro.

Resort zamierza ułatwić obliczanie i płatność podatków dla biznesu. Między innymi, w smartfonach pojawią się wirtualne kasy fiskalne.

Ponadto ma być zaoferowana jednorazowa możliwość zapłacenia „zapomnianych” podatków bez kar grzywny i odsetek karnych – będzie to można uczynić w ciągu 6 miesięcy.

Žygimantas Mauricas, starszy ekonomista banku Luminor, w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” powiedział, że po wprowadzeniu nowej reformy, osoba otrzymująca minimalne wynagrodzenie, może oczekiwać 9 euro więcej na rękę, czyli prawie 370 euro. Natomiast ci, którzy otrzymują średnie wynagrodzenie, otrzymają o 39 euro więcej, czyli około 732 euro do ręki.

– Reformę połączenia składek socjalnych pracowników i pracodawców oraz wprowadzenie pułapu Sodry oceniam pozytywnie. Ta reforma pozwoli zrozumieć pracownikom, ile tak naprawdę kosztuje pracodawcę po tym, jak zapłaci za niego wszystkie podatki. Nie wszyscy pracownicy wiedzą, ile realnie pracodawca płaci do Sodry, to są niemałe pieniądze. Po reformie to wszystko będzie bardziej zrozumiałe – powiedział Žygimantas Mauricas, starszy ekonomista banku Luminor.

Całkowite obciążenie podatkowe związane z pracą zmaleje dla wszystkich pracowników, niezależnie od ich dochodów.

– Bardzo ważne jest też to, że rząd proponuje zwiększenie dochodu niepodlegającego opodatkowaniu i obniżenie składek na ubezpieczenie społeczne. Granica wypłaty, do której byłaby stosowana kwota dochodu zwolniona z opodatkowania, musiałaby wynosić 2,5 średniej płacy. Obecnie wynosi 380 euro, czyli 1,5 średniej płacy – zaznaczył Žygimantas Mauricas.

Wskutek konsolidacji, podatek dochodowy osoby pracującej ma stanowić 21 procent, składka do Sodry, w tym obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, 18,5 procent. Taryfa składki pracodawcy do Sodry miałaby stanowić 1,24 procent. W rezultacie, wszystkie opłaty będą obliczane na podstawie tak zwanych wskaźników zatrudnienia, gdy teraz robi się to na podstawie wynagrodzenia „na papierze”.

– Nie mniej ważne jest też to, że osoby zarabiające więcej jak średnie wynagrodzenie nie będą musiały płacić większych podatków. Na pierwszy rzut oka wszystko wskazuje na to, że rząd dotrzymuje danego słowa i nie podnosi podatków osobom dużo zarabiającym, a dla mało zarabiających – zmniejsza obciążenie podatkowe. Jest jeszcze dużo do zrobienia, ale muszę przyznać, że ta reforma to wielki krok do przodu – powiedział Žygimantas Mauricas.