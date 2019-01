Podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski w trakcie swej dwudniowej wizyty na Litwie z okazji 156. rocznicy wybuchu powstania styczniowego, wczoraj, 23 stycznia, odwiedził cmentarz na Rossie, gdzie uczcił pamięć uczestników tego zrywu niepodległościowego. Ministrowi Kolarskiemu towarzyszyła ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska.

– Jest to jedna z największych polskich nekropolii. Powązki, cmentarz Rakowicki w Krakowie, cmentarz Łyczakowski we Lwowie i właśnie wileńska Rossa to są właśnie te miejsca, w których uczymy się naszych dziejów. Przychodzimy tutaj, żeby zapalić znicz na grobie zmarłych i jednocześnie doświadczamy wielkości polskiej historii – powiedział „Kurierowi Wileńskiemu” minister.

W imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy Wojciech Kolarski złożył wieniec przy Mauzoleum Matki i Serca Syna. Następnie udał się na groby powstańców styczniowych, pochowanych na tej nekropolii. Tragiczne dzieje tych postaci przybliżył Dariusz Żybort, prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą. Wileńscy uczniowie, harcerze oraz studenci zapalili znicze na grobach powstańców.

Jak mówił „Kurierowi Wileńskiemu” podsekretarz stanu, wizyta na Rossie była wspaniałą lekcją historii.

– To było spotkanie z postaciami z przeszłości, z tego pokolenia, które w 1863 roku chwyciło za broń, poszło do powstania. Jednocześnie pokazali, że są niezwyciężeni, że są niezłomni, bo potrafili wrócić do swoich zajęć mimo represji, mimo kar, mimo emigracji – wracali i dalej świadczyli swoim życiem wierność Polsce i najwyższym wartościom. Myślę, że to znakomita lekcja dla tych młodych ludzi, uczniów z Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie i harcerzy ze Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie. Opiekując się tymi grobami, jednocześnie uczą się historii z najlepszych wzorców – podkreślił.

Mówiąc o powstaniu styczniowym, minister Kolarski zaznaczył, że jest to wydarzenie w naszej historii, które pokazuje wspólnotę losów Polski i Litwy.

– To jest wydarzenie, o którym należy pamiętać, że łączy Polaków i Litwinów, bo jest wyrazem istnienia Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Ci, którzy szli do powstania, szli ze sztandarem Orła i Pogoni walczyć „Za wolność naszą i waszą”. Zatem to jest nasze wspólne wydarzenie i bardzo się cieszę, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych Litwy zamieściło w mediach społecznościowych informację o tej rocznicy, gdzie pojawiło się zdanie: „Už mūsų ir jūsų laisvę“. To wspaniały znak – zaznaczył.

Wojciech Kolarski odwiedził na Rossie groby kilkunastu uczestników powstania styczniowego, m.in. ks. dr. Waleriana Różyckiego, lekarza Maurycego Stanisława Kleczkowskiego, Julii Jaguczańskiej, rodziny Macieja i Scholastyki Jamonttów, lekarza Michała Innocentego Burhardta, polityka, dziennikarza i bankowca Aleksandra Oskierki, lekarza Franciszka Nowickiego, Kazimierza Cytowicza, Jakuba Maniniego, Lucjana Mariconiego, Wacława i Stanisława Bułharowskich.

„Bardzo dziękuję, że pamiętacie o grobach swych przodków i tę pamięć przenosicie dalej, że przekazujecie ją dalej. Dla nas wszystkich wizyta w tym miejscu jest lekcją patriotyzmu. Ludzie, których groby odwiedziliśmy, mogą być dla nas wzorem: walczyli, nie dali się pokonać, byli prawdziwymi niezłomnymi. To wspaniała lekcja” – mówił Wojciech Kolarski, zwracając się do wileńskich harcerzy i młodzieży szkolnej.

Dzień wcześniej, 22 stycznia, Wojciech Kolarski złożył w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polski Andrzeja Dudy kwiaty na grobach powstańców w miejscach upamiętnień powstania styczniowego na Litwie: w Ejszyszkach, we wsi Macele Stare, w Rudnikach i Puszczy Rudnickiej w rejonie solecznickim, a także na placu Łukiskim w Wilnie.

Wieczorem w Pałacu Paców w Wilnie podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP wręczył odznaczenia państwowe przyznane przez prezydenta RP Andrzeja Dudę obywatelom Litwy zasłużonym dla rozwoju polsko-litewskiej współpracy w obszarze kultury, nauki, mediów oraz osobom zaangażowanym w działalność na rzecz społeczności polskiej na Litwie.

Fot. Marian Paluszkiewicz