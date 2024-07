W Wilnie ma powstać nowa dzielnica

„Będzie to największy projekt nieruchomościowy prywatnego kapitału w historii niepodległości Litwy. Ze względu na jego wielkość, planowanie, funkcje, może śmiało pretendować do kategorii miasta. Dla porównania, wielkość terytorium jest równa 10 dzielnicom takim, jak nasz obecnie oddawany do użytku Paupys, a planowana liczba mieszkańców będzie zbliżona do liczby Druskienik” — mówi Sigita Survilaitė, dyrektor generalna Darnu Group.

Jak dodaje, wyraz „launagis” w języku litewskim oznacza południowy wiatr. „W nazwie nowego projektu kodujemy nie tylko nowy podmuch do południowej części Wilna i jego transformację, ale także pragnienie wprowadzenia nowego podejścia do rozwoju dzielnic mieszkaniowych w Wilnie, aby zapewnić wysokiej jakości, ale jednocześnie przystępne cenowo życie w mieście”.

W szczegółowej wizji urbanistycznej inwestycji szacuje się, że w ciągu 10 lat powstanie tu ok. 302 tys. mkw. powierzchni mieszkalnej (ok. 5,5 tys. mieszkań) i 80,7 tys. mkw. obiektów komercyjnych i użyteczności publicznej. Pozwoli to na komfortowe życie na tym terenie dla ok. 13–15 tys. osób i pozwoli znaleźć zatrudnienie dla ok. 7 tys. kolejnych.

Wszystko, czego potrzeba

„Projektujemy Launagiai jako dzielnicę przyszłości, która będzie wielofunkcyjna i będzie mogła funkcjonować samodzielnie. W tym projekcie zainwestujemy dużo nie tylko w budownictwo mieszkaniowe, ale także w całą infrastrukturę społeczną i komunikacyjną niezbędną do komfortowego życia i pracy. Również dzisiaj mieszkańcy Wilna coraz częściej muszą iść na kompromis między ceną a jakością, a także pojawia się bezprecedensowy problem przystępności cenowej mieszkań, dlatego postawiliśmy sobie za zadanie stworzenie nowego standardu jakości życia, oferując przystępne ceny” — mówi szefowa Darnu Group.

Planuje się, że w Launagiai dominować będą niskie budynki, a dzielnica będzie rozwijana w oparciu o filozofię zagospodarowania terenów wielofunkcyjnych — tak, aby jej mieszkańcy mogli korzystać z wszystkich niezbędnych usług bez jej opuszczania. Planuje się, że powstanie tu szkoła, kilka przedszkoli, centra handlowe, usługowe i biznesowe, klub sportowy, usługi kosmetyczne i zdrowotne, małe butiki, lokale gastronomiczne, obiekty kultury, place.

W dzielnicy Launagiai mają powstać liczne i różnorodne tereny rekreacyjne otwarte dla mieszkańców Wilna: cztery zbiorniki wodne, pięć parków o różnych funkcjach — wszystkie tereny zielone zostaną dostosowane do różnorodnych aktywności na świeżym powietrzu — od edukacji po sport.

Planuje się, że aż 50 proc. całkowitego obszaru zajmą tereny zielone, parki, skwery itp.

Priorytet — komunikacja

„Planujemy wewnętrzną sieć ulic i ich strukturę w taki sposób, aby mieszkańcy omijali korki. Dużą uwagę zwrócimy nie tylko na ruch samochodów, ale także pieszych i rowerzystów. Nieuchronnie zmieni się również główna arteria transportowa, która znajduje się w pobliżu terytorium – szosa Ejszyska. Wspólnie z samorządem zaczęliśmy już dyskutować i szukać najlepszych sposobów na poprawę przepustowości” — mówi dyrektor generalny Darnu Group.

Według Sigity Survilaitė, w trakcie realizacji projektu Darnu Group zapłaci miastu Wilno ok. 19–20 mln euro opłaty infrastrukturalnej, a infrastruktura transportowa będzie rozwijana równolegle z pracami w ramach innych projektów, aby uniknąć niedogodności i zapewnić dogodne połączenia zarówno dla społeczności już tu mieszkającej, jak i dla nowych mieszkańców.

Czytaj więcej: Nowy kierunek mieszkaniowy Wilna — południowe inwestycje