HORTUS FRATRIS Rośliny tak samo jak ludzie mają swoje przeznaczenie…

Twarz i cera to pierwsze co rzuca się w oczy, gdy z kimś rozmawiamy. Skóra twarzy inaczej niż skóra innych części naszego ciała, najbardziej jest narażona na oddziaływanie czynników zewnętrznych. Ulega niszczącemu działaniu słońca, chemikaliów, toksyn i zanieczyszczeń, dlatego sposób dbania o skórę twarzy jest niezwykle ważny.

Jeden krem – wiele rozwiązań

Czy jeden krem może zaproponować wiele rozwiązań? Niewiarygodne, lecz tak!

Zakonnicy kapucyni potrafili wyjaśnić Wielką Księgę Zagadek Przyrody, a niektóre ich wspaniałe przepisy „urody i zdrowia” dotrwały do chwili obecnej. Starodawne porady w powiązaniu z nowoczesnymi technologiami, odrodziły się w nowych barwach linii kosmetycznej „Hortus Fratris”

Dla zajętych i oszczędnych kobiet, które nie chcą korzystać z wielu różnych kremów.

Jeden krem – na jedną porę roku – takie rozwiązanie naprawdę zaskakuje!

Doskonale się wchłania i nie pozostawia uczucia tłustej skóry, rozwiązanie na zimę dostarczające niezbędnych witamin i innych składników odżywczych – przeciwzmarszczkowy „Hortus Fratris” krem do twarzy. Idealnie pasuje do cery wrażliwej w chłodnym okresie, gdy odczuwalne jest stałe napięcie skóry – jako reakcja na różnicę temperatur. Przeznaczony do pielęgnacji wrażliwej cery naczynkowej. Do stosowania rano i wieczorem.

Ulga dla cery suchej, pozbawionej wilgoci – krem do twarzy nawilżająco – odżywczy – nawilżenie 24h. Niezastąpiony środek w okresie letnim. Po użyciu kremu rano, zapewnione uczucie komfortu w ciągu 24 h.

Odżywiać i nawilżać cerę należy przez cały rok, natomiast w okresie letnim ważniejsze jest nawilżanie skóry, w okresie zimowym zaś – odżywianie. I wcale nie jest ważne jakiego typu jest cera (sucha, tłusta, mieszana czy wrażliwa) oraz wiek (młoda, dojrzała, czy stara). Stosujemy zasadę: zimą w dzień odżywiamy cerę, a w nocy – nawilżamy.

A w porze letniej – odwrotnie. Po prostu zamieniamy opakowania miejscami i w dzień nawilżamy, a nocą – odżywiamy. Jest to proponowana przez producentów subtelność użytkowania kremów „Hortus Fratris” dla „koneserek” kosmetyków.

Paniom, które pragną bardziej intensywnego środka pielęgnacyjnego, „Hortus Fratris” proponuje odświeżanie za pomocą tonika i dobór produkowanych przez nich kremów odżywczych według typu cery oraz nawilżające kremy na wszystkie pory roku. Oprócz tego działanie serum oraz emulsji, w skład których wchodzi „Róża z Jerycha”, poczują osoby, które dopiero zaczęły używać tych produktów.

Brzmi odważnie, aczkolwiek panie, które używają kosmetyków „Hortus Fratris” przeznaczonych do cery wrażliwej, twierdzą, że po zastosowaniu kremu ich cera jest bardziej gładka, jędrna, delikatna.

Kosmetyki są produkowane na bazie naturalnych produktów. W ich skład wchodzą aktywne cząsteczki wyciągu pączków buka zwyczajnego „drzewa wiecznej młodości”, które regenerują skórę i przywracają jej zdrowy wygląd. W skład też wchodzi „Róża z Jerycha” przypominająca wyglądem mały kłębek wysuszonych gałązek, który przez dłuższy czas może być bez „oznaków” życia, lecz wystarczy go zanurzyć w wodzie i „ożyje”. „Róża z Jerycha” pochłania wilgoć, zatrzymuje ją w środku i tak ciągle odżywa. Oddziaływanie tego kwiatu pustyni na skórę twarzy – to intensywne nawilżanie.

Kosmetyki „Hortus Fratris” zawierają kwas hialuronowy, wyciągi z hamamelisu i drzewa bukowego. Wyciąg z hamamelisu poprawia krążenie krwi, a wyciąg z drzewa bukowego – przywraca skórze jędrność, energię i witalność, kwas hialuronowy – głębokie nawilżanie. Olej simondsji odżywia, nawilża skórę, oleje zaś awokado i drzewa masłowego – odżywiają i chronią skórę przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym. Gorzki olej migdałowy posiada właściwości oczyszczające.

Wszystkie składniki aktywne działają zbilansowanie, wzmacniają wzajemne oddziaływanie, dlatego też skóra po kilku tygodniach użytkowania kremów „Hortus Fratris” staje się bardziej jędrna, zdrowa i delikatna, zmniejsza się też ilość zmarszczek.

