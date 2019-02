Targi Edukacyjne „Studia 2019” zapraszają

W dniach 7-9 lutego w Centrum Wystawienniczym „Litexpo” w Wilnie odbędą 17. międzynarodowe Targi Edukacyjne „Studia 2019” (Studijos 2019). Udział w nich zapowiada 200 uczelni z Litwy – uniwersytetów, kolegiów, szkół zawodowych, szkół językowych, litewskich przedsiębiorstw.

Uczniowie są zapraszani na stoiska ekspozycyjne, a także do wzięcia udziału w wydarzeniach i konkursach. Wybrane zawody można będzie „sprawdzić” dzięki symulatorom i najnowszym technologiom.

W targach edukacyjnych „Studia 2019” weźmie m. in. Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku. Stanowisko uczelni można będzie odnaleźć w sali 5, w sektorze C. Pierwszego dnia targów stoisko odwiedzi Ambasador RP na Litwie, Urszula Doroszewska. Obecna będzie również dziekan wydziału, prof. UwB dr hab. Mieczysława Zdanowicz.

Na targach „Studia 2019” uczniowie lub studenci będą mogli otrzymać poradę dotyczącą planowania swej życiowej drogi od konsultantów kariery z Litewskiego Stowarzyszenia Specjalistów Kariery. Konsultacje będą udzielane również po polsku.

– W szkole potrzebna jest nie tylko matematyka i fizyka, ale też osoba, która pomoże w przygotowaniu do dorosłego życia, w nabyciu pewności siebie, w odnalezieniu swych talentów, swego powołania, a co za tym idzie – również w odnalezieniu drogi życiowej – twierdzi Marian Wiszniewski, przedsiębiorca, od kilku lat na zasadzie wolontariatu zajmujący się doradztwem w dziedzinie kariery.

Jak mówi, z grupą kolegów z Litewskiego Stowarzyszenia Specjalistów Kariery już po raz siódmy na targach będą doradzali młodym ludziom, jak odkryć swe powołanie i ułożyć życiową drogę.

– Zachęcamy do odwiedzenia naszego stoiska – konsultujemy zarówno po polsku, jak też po rosyjsku, litewsku czy angielsku. Chcemy pomóc młodym ludziom w odnalezieniu swej drogi życiowej – mówi Marian Wiszniewski.

Spotkania dotyczące wyboru kariery mogą być prowadzone również w szkołach. Zainteresowane klasy są proszone o kontakt e-mail: abclidera@gmail.com lub pod tel. 8 674 88 888. W okresie przed świętami wielkanocnymi konsultacje będą prowadzone nieodpłatnie.

Rozmowa konsultanta kariery z młodym człowiekiem poszukującym własnej drogi pozwala odkryć jego mocne strony, zdolności, zainteresowania, otwiera nowe perspektywy.

– Chodzi o to, żeby człowiek nie był ofiarą, ale gospodarzem swego życia, by sam wziął odpowiedzialność za swój los, nie zważając na to, jakie kierunki studiów są dziś modne, co wybierają koledzy, czy czego chcieliby za niego rodzice. Rozmowa z fachowcem pozwala wydobyć nowe możliwości, młody człowiek staje się śmielszy, próbuje czegoś nowego, zbada temat, napisze list, otrzyma odpowiedź, wybierze z kilku wariantów ten najbardziej bliski sercu. Chodzi o to, by każdy sam podejmował swe życiowe decyzje i nie przekładał odpowiedzialności za swe wybory na innych – zaznacza Marian Wiszniewski.

Startuje on również w tegorocznych wyborach samorządowych z ramienia wileńskiego komitetu wyborczego „Lokys”.

– Jeżeli trafimy do samorządu, będziemy pomagać młodym ludziom w odnajdywaniu optymalnej drogi życiowej, integrowania lekcji nt. kariery i samopoznania w proces nauczania w szkołach – mówi.

W targach „Studijos 2019“ wezmą udział konsultanci z ministerstwa oświaty, nauki i sportu, którzy odpowiedzą zainteresowanym na pytania. Maturzystów i uczniów starszych klas będą konsultować również przedstawiciele Narodowego Centrum Egzaminacyjnego, LAMA BPO, Centrum Oceny Jakości Studiów i Państwowego Funduszu Studiów.

W piątek, 8 lutego, w godz. 11.00–11.45, w sali konferencyjnej 5.1 odbędzie się dyskusja „Studia na Litwie: wszystkie możliwości wyboru”. Przedstawiciele wyżej wymienionych instytucji będą mówili o egzaminach maturalnych, rekrutacji na studia, jakości studiów, wyborze zawodu, jego perspektywach na Litwie. Dyskusję można będzie oglądać również za pośrednictwem internetu.

W sali „Zawody na żywo” goście będą mogli nie tylko obserwować konkurs zawodowego mistrzostwa młodych automechaników czy popisy specjalistów w dziedzinie zabiegów upiększających, ale też wypróbować swych sił w różnych zawodach. Interaktywna wystawa zaprezentuje szerokie spektrum różnych dziedzin litewskiego rynku pracy: przemysłu inżynieryjnego i energetyki, informatyki, obróbki drewna, przemysłu budowlanego, gospodarki rolnej, leśnictwa, przemysłu spożywczego, usług kosmetycznych, transportu i zdrowia.

Ekspozycja poświęcona przemysłowi inżynieryjnemu i energetyce zapozna z obróbką metali, spawaniem, technologiami elektrycznymi i alternatywną energią, produkcją prototypów z użyciem drukarek 3D, składaniem korpusów statków w wirtualnej przestrzeni.

Na ekspozycji poświęconej informatyce goście będą mogli wypróbować sił w wirtualnych grach i zadaniach logicznych. Przyszli programiści na miejscu zobaczą rezultaty swej pracy lub stworzą upominek na drukarce 3D.

Targi co roku przyciągają kilkadziesiąt tysięcy zwiedzających.