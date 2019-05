9 maja, marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński oraz wicemarszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz wzięli udział w uroczystym posiedzeniu Sejmu Republiki Litewskiej, poświęconym 15. rocznicy członkostwa Litwy w Unii Europejskiej oraz Dniowi Europy.

„Chcemy, aby w UE szanowano naszą suwerenność oraz prawo do dbania o interesy narodowe” – podkreślił marszałek Marek Kuchciński. Ocenił, że w Unii wciąż za mało wykorzystywane są „demokratyczne mechanizmy decyzyjne”. „Unia uważniej wsłuchana w głos swych obywateli to Unia szanująca różnorodności i tożsamości narodowe państw członkowskich. Jesteśmy Europejczykami, ponieważ jesteśmy Polakami, jesteśmy Litwinami. Warto pamiętać o tej prostej, ale ważnej prawdzie” – powiedział podczas uroczystej sesji.

Kuchciński oświadczył, że Polska chce być w UE traktowana z szacunkiem należnym ludziom, którzy współtworzą unijną gospodarkę. „Chcemy, by szanowano naszą suwerenność, odmienność, historię i prawo do dbania o interesy narodowe, które nie są przecież sprzeczne z ideą wspólnoty narodów” – zaznaczył podczas przemówienia.

Marszałek Sejmu RP przekonywał, że UE powinna pamiętać o chrześcijańskich korzeniach.

„O tym bardzo stanowczo przypominamy. Europa bowiem nie jest jedynie rynkiem gospodarczym bez duszy, a jej celem jest także ochrona obywateli przed zagrożeniami współczesnego świata” – powiedział.

Marek Kuchciński podkreślił, że obecność polskiej delegacji na Litwie jest potwierdzeniem „silnej więzi i łączności” między oboma państwami. Wskazał ponadto, że przystąpienie Polski i Litwy do UE 1 maja 2004 r. ma „znaczenie dziejowe w każdym wymiarze”. „Przede wszystkim był to koniec podziału powojennego Europy” – przypomniał marszałek.

Kuchciński dodał, że UE jest ideą, która narodziła się tak naprawdę przed wiekami, właśnie na terenach Europy Środkowej. „Uczciwy i dociekliwy historyk sięgnie (…) do wielkiej tradycji unii polsko-litewskich, które u schyłku średniowiecza i na początku czasów nowożytnych (…) dały Europie Środkowej potężne, przez wiele wieków działające państwo wielu narodów i kultur, powstałe w procesie negocjacji, a nie podbojów” – mówił marszałek, podkreślając, że nasze państwa nie tylko zyskały na członkostwie w UE, ale wniosły do tej organizacji międzynarodowej „swój wielowiekowy dorobek cywilizacyjny i materialny”.

„Polska i Litwa są ojczyznami parlamentaryzmu i demokracji oraz tolerancji” – zaznaczył.

Marszałek mówił również o sukcesach gospodarczych, jakie Polska osiągnęła dzięki obecności w UE. Wskazał m.in. na wzrost PKB oraz korzyści, jakie odniosła polska wieś.

Polską delegację na Litwie reprezentowali także wicemarszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz oraz ambasador RP w Wilnie Urszula Doroszewska.

Bogdan Borusewicz na uroczystej sejmowej sesji mówił m. in. że UE stała się dla Polski i Litwy „naturalnym miejscem”. Podkreślał, że Unia to wspólne wartości, demokracja oraz przestrzeganie praworządności. UE, jak mówił, jest miejscem, w którym panuje dobrobyt. „My w tej chwili korzystamy finansowo z UE w sposób bardzo znaczący; to zmieniło Polskę” – dodał. Jego zdaniem nasz kraj staje się bogatszy i „idzie do góry”. Bogdan Borusewicz zaznaczył również, że Unia zwiększa bezpieczeństwo krajów członkowskich.

Przewodniczący Sejmu Republiki Litewskiej, Viktoras Pranckietis, podkreślał, że to Europa „pokoju i rozkwitu, stając przed codziennymi wyzwaniami, buduje dobrobyt” państw członkowskich. „Jesteśmy dumni, że jesteśmy częścią tego procesu twórczego, który gwarantuje również przyszłość narodu litewskiego” – oświadczył Pranckietis.

– Dzień Europy jest wynikiem dobrobytu pokoju i solidarności w Europie. Europa, zmagając się z wyzwaniami dnia codziennego, tworzy dobrobyt dla swoich narodów i chroni ich wolność, ponieważ wspólnota europejska w pokoju jest właściwą drogą. Jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy częścią tego wspaniałego procesu twórczego, który zapewni przyszłość naszym pracownikom. Ten dzień to dobry czas na ocenę korzyści wynikających z tego członkostwa, a także na opracowanie nowych wytycznych na przyszłość. Zbliżamy się do końca cyklu politycznego – wyborów do PE, utworzenia nowej komisji.

Perspektywa dalszych stosunków UE ze Zjednoczonym Królestwem będzie jasna, będziemy musieli uzgodnić priorytety UE na najbliższe 5 lat, a także na finansowanie priorytetów UE na najbliższe 7 lat – powiedział „Kurierowi Wleńskiemu” Viktoras Pranckietis.

Linas Linkevičius, minister spraw zagranicznych, w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” wymienił korzyści z członkostwa Litwy w UE.

– Przede wszystkim została wzmocniona gospodarka Litwy. Mamy coraz więcej bezpośrednich inwestycji zagranicznych na Litwie. Nastąpił swobodny przepływ osób w UE. Od przystąpienia do Unii Celnej 1 maja 2004 r., a w 2007 r. do obszaru swobodnego przepływu osób (Schengen), rozpoczął się swobodny przepływ towarów, a obywatele litewscy zyskali wolność podróżowania w 25 krajach europejskich, bez wiz i procedur kontrolnych na granicach państw członkowskich. Warunki dla biznesu zostały znacznie poprawione przez zanik kolejek samochodów ciężarowych na granicy z Polską i Łotwą – wymieniał Linas Linkevičius.

Jak zaznaczył, ze środków funduszy unijnych są odnawiane szkoły, uniwersytety, laboratoria, zaplecza badawcze i inna infrastruktura. Powstały szersze możliwości staży dla nauczycieli, uczniów, studentów, naukowców w innych krajach UE, możliwość studiów w ramach programów wymiany, aktywnej współpracy z kolegami z innych krajów europejskich.

Po uroczystej sesji litewskiego Sejmu, polska delegacja wzięła udział w ceremonii podniesienia flag na placu Niepodległości oraz odwiedziła cmentarz na Rossie.

***

1 maja 2004 r. Polska, Litwa, Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Słowacja, Słowenia i Węgry wstąpiły do Unii Europejskiej. Było to największe w historii rozszerzenie UE.