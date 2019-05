16 maja w Połukniu (rej. trocki) wystartowała siódma edycja Międzynarodowych Targów „Baltijos miškai 2019“. Firmy prezentują tu najnowszy sprzęt, osiągnięcia technologiczne oraz innowacyjne rozwiązania w sektorze leśnym na Litwie i w Europie. Odwiedzający targi mogą obejrzeć nowości rynkowe, zaawansowane technologicznie urządzenia oraz uzyskać porady na stoiskach konsultacyjnych.

Tradycyjnie na swoje stoisko zaprasza spółka Klion.

– Targi są doskonałą okazją do zaprezentowania nowych produktów. Klion już po raz kolejny uczestniczy w tej międzynarodowej imprezie. Na tegorocznych targach przedstawiamy opony oraz produkcję Orlen Oil, którego jesteśmy przedstawicielami na Litwie. Naszym klientom oferujemy szeroki asortyment olejów stosowanych w ogrodnictwie i leśnictwie. Między innymi olej do smarowania pił łańcuchowych, olej hydrauliczny oraz przeznaczony dla kosiarek olej silnikowy. Nasi doświadczeni pracownicy, Michał Klonowski i Albert Jageło, chętnie przedstawią w szczegółach oferowane przez nas produkty oraz udzielą fachowej porady – opowiada Alina Pacyno, kierowniczka oddziału sprzedaży spółki.

Zaznacza, że na targach Klion prezentuje się najlepszą produkcję Orlenu. To m.in. łatwo biodegradowalny olej hydrauliczny produkowany na bazie specjalnie wyselekcjonowanego oleju roślinnego oraz przyjazny dla środowiska w przypadku rozlania lub wycieku. Dzięki swojej innowacyjnej technologii olej otrzymał certyfikat European Ecolabel oraz Polski Znak Ekologiczny EKO, uzyskując tym samym potwierdzenie swoich wysokich właściwości proekologicznych.

Kolejny produkt, który znajdziemy w stoisku Klionu, to olej PILAROL EKO. Jest to wielosezonowy, ekologiczny olej o doskonałych własnościach użytkowych przeznaczony do smarowania pił łańcuchowych, którego bazę stanowi rafinowany olej roślinny oraz specjalna kombinacja dodatków uszlachetniających. Zastosowanie oleju roślinnego jako bazy powoduje, że można go zakwalifikować do grupy olejów bardzo dobrze biodegradowalnych.

W swoich działaniach Orlen Oil stawia na innowacyjność i technologicznie zaawansowane produkty, odpowiadając na wyzwanie dzisiejszej cywilizacji. Kierując się ideą zrównoważonego rozwoju, eksperci firmy we współpracy z prestiżowymi ośrodkami naukowo-badawczymi opracowują produkty, które są przyjazne naturze, a ich stosowanie minimalizuje szkodliwy wpływ na środowisko naturalne.

Ta inwestycja w prace nad nowoczesnymi technologiami zaowocowała powstaniem nowych biodegradowalnych olejów hydraulicznych: HYDROL, BIO HEES EL 46 oraz HYDROL BIO HETG EL 46. To wyraz troski o zasoby naturalne, ale i dbałość o najwyższe standardy jakościowe. Firma Orlen Oil jako pierwsza w Polsce może poszczycić się uzyskaniem prestiżowego certyfikatu EEL – European Ecolabel dla swoich produktów, co potwierdza ich najwyższą jakość, buduje zaufanie do marki i jednocześnie stanowi wiarygodną referencję w segmencie produktów ekologicznych. Podążając w tym kierunku, Orlen Oil nie tylko reaguje na zmieniające się trendy, ale i świadomie kształtuje wizerunek firmy odpowiedzialnej społecznie, wyprzedzającej oczekiwania wielu grup interesariuszy, w tym klientów, dla których znak EEL jest dowodem autentycznego zaangażowania na rzecz ochrony środowiska.

Międzynarodowe Targi „Baltijos miškai 2019“ potrwają do soboty, 18 maja.

Każdego roku organizatorzy przygotowują interesujący program dla uczestników wydarzenia. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej zurnalasmiskai.lt.

Fot. organizatorzy targów