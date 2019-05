Trwa przedterminowe głosowanie II tury wyborów prezydenckich i do PE

W poniedziałek w litewskich samorządach rozpoczęło się przedterminowe głosowanie w II turze wyborów prezydenckich oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Będzie ono trwało do piątku włącznie w godz. 8-20.

Przedterminowe wybory cieszą sporym zainteresowaniem w samorządzie wileńskim. Wczoraj, od wczesnego rana ustawiały się kolejki chętnych do oddania głosu.

– Zawsze biorę udział w wyborach. Uważam to za swój obowiązek obywatelski. Na wybory przychodzę z dziećmi. Chcę, aby wiedziały, jak ważny jest udział każdego obywatela w wyborach. Tłumaczę dzieciom na kogo i dlaczego głosuję. Mam nadzieję, że jak będą miały prawo brać udział w głosowaniu, to będą korzystały z niego – mówi mama 7-letniej Karoliny i 10-letniego Justasa.

Janina, emerytka z Wilna powiedziała, że uczestnicząc w wyborach, możemy mieć wpływ na losy naszego państwa.

– Udział w wyborach jest bardzo ważny. Wybieramy osobę, która będzie reprezentować nasz kraj. To oznacza, że wyborca przejmuje się losami swojego państwa i chce dla niego jak najlepiej. Uczestnictwo w wyborach jest cechą dobrego obywatela – podkreśliła emerytka.

Alvydas, student uniwersytetu Wileńskiego, powiedział, że swój głos oddał tylko na prezydenta, natomiast nie widzi żadnego wartego uwagi kandydata do Parlamentu Europejskiego.

– Dokładnie przestudiowałem listę kandydatów. Nie znalazłem żadnego godnego oddania na niego mojego głosu. Nie chciałbym, żeby któryś z nich reprezentował mój kraj. Co zaś się tyczy kandydatów na prezydenta, tutaj muszę przyznać, że miałem nad czym zastanowić się, ponieważ Ingrida Šimonytė oraz Gitanas Nausėda są godni tego zaszczytu – zaznaczył Alvydas.

O stanowisko prezydenta Litwy ubiega się dwoje kandydatów: konserwatystka i była minister finansów Ingrida Šimonytė oraz niezależny kandydat, ekonomista Gitanas Nausėda. W pierwszej turze wyborów zebrali odpowiednio: 31,31 proc. i 30,94 proc. głosów. W wyborach do Parlamentu Europejskiego zarejestrowanych zostało 16 partii i komitetów społecznych. Litwini wybiorą 11 europarlamentarzystów.

Wczoraj prezydent Dalia Grybauskaitė oddała głos w II turze przedterminowych wyborów prezydenckich oraz do Parlamentu Europejskiego.

„Do drugiej tury trafili kandydaci warci tego stanowiska” – oświadczyła prezydent Dalia Grybauskaitė.

„Całej Litwie powiodło się, że w drugiej turze uczestniczą kandydaci, którzy są warci drugiej tury. Ludzie naprawdę będą mogli wybrać, kto im bardziej odpowiada” – powiedziała podczas głosowania przedterminowego Grybauskaitė.

Zdaniem głowy państwa ludzie oczekują od prezydenta stabilności, pokoju i dobrobytu.

Grybauskaitė nie odpowiedziała, na kogo oddała swój głos. Prezydent zagłosowała również w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

„Mam nadzieję, że naszym ludziom uda się wybrać tych, którzy pracują, a nie siedzą i cieszą z dużego wynagrodzenia” – powiedziała Grybauskaitė.

Poza tym głowa państwa dodała, że 10 lat rządów to było duże wyzwanie.

„Jestem bardzo szczęśliwa, że ludzie mi zaufali” – zaznaczyła prezydent.

Kadencja Grybauskaitė zakończy się w lipcu.

Aby wziąć udział w wyborach, należy przedstawić komisji jedynie ważny dokument tożsamości. Na karcie do głosowania w eurowyborach wyborca musi zaznaczyć jedną z list kandydatów, a na dole wskazać, któremu kandydatowi daje pierwszeństwo w głosowaniu. Zgodnie z decyzją Głównej Komisji Wyborczej, w tym roku przedterminowe głosowanie w samorządach zostało wydłużone z 2 do 5 dni. Wyborcy przebywający w szpitalach, domach opieki, jednostkach wojskowych i zakładach karnych będą mogli zagłosować od środy do piątku, natomiast w domach – w piątek i sobotę. Z tej ostatniej możliwości mogą skorzystać osoby w wieku powyżej 70. roku życia, które z uwagi na stan zdrowia nie mogą przybyć do lokalu wyborczego. Oddać swój głos może każdy obywatel Litwy na terenie całego kraju.

W pierwszej turze wyborów prezydenckich udział wzięło 56,85 proc. uprawnionych do głosowania. Druga tura wyborów prezydenckich i wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja w godz. 7-20.

W najbliższą niedzielę podczas drugiej tury wyborów prezydenckich i wyborów do Parlamentu Europejskiego w Zarządzie Migracji w Wilnie będą pracować punkty paszportowe. 26 maja, w niedzielę, od godz. 9 do 13 w Zarządzie Migracji w Wilnie (ul. Naugarduko 100) będzie prowadzona obsługa interesantów, których dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo utracił ważność i z tego powodu nie mogą głosować.

Osobom, które zgubiły paszport bądź dowód osobisty oraz osobom, które w dzień wyborów zamienią paszport i dowód osobisty, będą wydawane tymczasowe dokumenty potwierdzające tożsamość. Tymczasowy dokument będzie wydany tylko tym osobom, które złożą podanie w sprawie otrzymania nowego paszportu lub dowodu osobistego i wniosą opłatę za wydanie danego dokumentu. Tego dnia będzie można także odebrać wcześniej zamówiony i już gotowy paszport bądź dowód osobisty. Dział do spraw obcokrajowców nie będzie pracował, nie będą też oferowane usługi dotyczące kwestii obywatelstwa RL.

Fot. Marian Paluszkiewicz