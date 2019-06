Litwę czeka wyjątkowo upalne lato

Początek czerwca przywitał nas wysokimi temperaturami. Miejscami, prawdziwie tropikalne upały, przekraczały 30 stopni Celsjusza. Lekarze alarmują, że wysoka temperatura może powodować odwodnienie oraz przegrzanie organizmu. Przypominają, że udar słoneczny lub cieplny może stanowić bezpośrednie zagrożenie życia.

Specjaliści z Narodowego Centrum Zdrowia Publicznego przy ministerstwie ochrony zdrowia ostrzegają, że wyjątkowo źle czuć mogą się osoby starsze, z problemami z sercem, krążeniem oraz dzieci.

– Aby uniknąć zdrowotnych problemów należy ograniczyć do minimum przebywanie na otwartym słońcu i nie wychodzić z domu bez powodu. Będąc na dworze, nie można zapominać o nakryciu głowy i okularach przeciwsłonecznych. Będąc nad wodą, należy pamiętać, że nie wolno gwałtownie wchodzić do niej bezpośrednio po opalaniu. Nie jest wskazany wysiłek fizyczny, szczególnie należy unikać jazdy na rowerze. Pod żadnym pozorem nie można pić alkoholu, który odwadnia organizm. Nawet piwo, mimo że zaspakaja pragnienie, powoduje, jak każdy alkohol, odwodnienie organizmu. Zaleca się natomiast pić dużo niegazowanej wody, jednak nie powinna być zimna – powiedziała w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Gabriela Hartwig, specjalistka Narodowego Centrum Zdrowia Publicznego. Zaznaczyła też, że upały najbardziej są niebezpieczne dla dzieci poniżej 4 roku życia oraz osób w wieku ponad 65 lat.

Będąc nad wodą, należy pamiętać, że nie wolno gwałtownie wchodzić do niej bezpośrednio po opalaniuWysokie temperatury, jak wynika z prognoz, nie nas opuszczą szybko, dlatego policja przypomina, aby w upalne dni nie pozostawiać dzieci i zwierząt bez opieki w zamkniętych samochodach, a także prosi o zgłaszanie niepokojących sytuacji, których jesteśmy świadkami na telefon pomocy ogólnej 112. Metalowa blacha oraz szkło sprawiają, że samochód nagrzewa się bardzo szybko. Wystarczy kilkanaście minut, aby w zamkniętym aucie temperatura wrosła do poziomu, który może zagrażać naszemu życiu. Dzieci i zwierzęta są wówczas narażone na przegrzanie czy nawet śmierć. Jednak każdego roku, pomimo apeli policji, dochodzi do podobnych sytuacji.

Przypominamy, by poruszając się po parkingach przy sklepach lub innych obiektach, nie pozostawać obojętnymi, zwracać uwagę, czy w samochodzie, obok którego przechodzimy, nie znajduje się dziecko lub zwierzę.

Departament Ochrony Przeciwpożarowej apeluje do mieszkańców kraju o szczególną ostrożność podczas przebywania w lasach. Szacuje się, że 90 proc. pożarów leśnych spowodowane jest nieodpowiedzialnym czy nieostrożnym zachowaniem człowieka. W br. zarejestrowano 176 pożarów leśnych, podczas których spaliło się 175 hektarów powierzchni. W tym samym okresie ub. roku pożarów było o połowę mniej. Obecnie, najwyższe zagrożenie pożarowe zarejestrowano w rejonach solecznickim, trockim, orańskim.

Latem upały dają się we znaki także zwierzętom domowym.

– Niektórzy zapominają, że czworonogi gorzej znoszą wysokie temperatury od ludzi, bo nie mają gruczołów potowych. Na przegrzanie czy na udar cieplny bardzo narażone są psy. Niestety, takie sytuacje często kończą się śmiercią zwierzęcia. Koty raczej lubią upały, ponieważ są to zwierzęta ciepłolubne. Ale nie będą się dobrze czuły zamknięte w domu, gdy za oknem będzie ponad 30 stopni. Potrzebują wówczas świeżego powietrza. Przede wszystkim należy dbać, by miały świeżą wodę i nigdy nie należy zostawiać zwierzęcia w zamkniętym samochodzie. Należy ograniczyć spacery w porze, gdy panuje największy upał. Można pomóc zwierzętom, wystawiając chłodną wodę na podwórku. Skorzystają z niej bezdomne koty czy psy, ale też i ptaki – powiedział „Kurierowi Wileńskiemu” Audrius Zinkevičius, weterynarz z kliniki dla zwierząt.

W weekend synoptycy przewidują temperaturę 24–29 stopni C, nad morzem 21–23. Możliwe są krótkotrwale deszcze i burze.

Są już też pierwsze prognozy na lato. Na Litwie może być wyjątkowo upalnie. Prognozuje się, że temperatury całe lato będą dużo wyższe niż w poprzednim roku. Wysokie temperatury wystąpią też w całej Europie. W Polsce na termometrach będzie nawet 38 stopni C. Jeszce cieplej będzie w Portugalii i Hiszpanii. Tam meteorolodzy AccuWeather przewidują kilkudniowe upały z temperaturą sięgającą 43 stopni Celsjusza.

Fot. Marian Paluszkiewicz