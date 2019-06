„Zgoda” obchodziła jubileusz 30-lecia

Pełen energii, barwny, jubileuszowy koncert Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego „Zgoda” zrobił niezapomniane wrażenie na tych, którzy przybyli w sobotę do Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Koncert rozpoczął się uroczystym mazurem z opery „Straszny dwór” Stanisława Moniuszki. W programie tradycyjnie znalazły się porywające tańce oraz najpiękniejsze pieśni z bogatego repertuaru zespołu. Widzowie podziwiali barwne stroje ludowe z różnych regionów Polski. Muzykom „Zgody” towarzyszyła Kapela Wileńska.

– Mamy 30 lat za sobą i dobrą robotę – po koncercie powiedział Henryk Kasperowicz, założyciel i kierownik artystyczny „Zgody”.

Grzegorz Poznański, zastępca ambasador RP na Litwie, w imieniu ambasador, Urszuli Doroszewskiej, pogratulował zespołowi tego pięknego jubileuszu.

– Trzeba wielkich gorących polskich serc, żeby stworzyć i kontynuować przez 30 lat taki wspaniały projekt , dbać o polską kulturę i tradycję, przekazywać jej piękno na najwyższym, profesjonalnym poziomie. Cieszę się, że czasami jako ambasada mamy okazję wesprzeć zespół. Mam nadzieję, że będziemy to czynić przez wiele lat. Chciałbym na ręce przedstawicieli zespołu przekazać płytę od pani ambasador w podziękowaniu i uznaniu zasług w rozpowszechnianiu polskiej kultury narodowej oraz kultury ludowej Wileńszczyzny, a także za wychowanie patriotyczne kolejnych pokoleń Polaków na Litwie. Z serdecznymi gratulacjami i życzeniami wielu kolejnych lat owocnej pracy, wypełnionej wieloma sukcesami i niezapomnianymi spotkaniami z publicznością – powiedział podczas przemówienia Grzegorz Poznański.

Gratulacje zespołowi złożyli m.in. Waldemar Tomaszewski, europoseł, lider Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin, Michał Mackiewicz, prezes Związku Polaków na Litwie, Jarosław Narkiewicz poseł na sejm z ramienia AWPL-ZchR. W imieniu wicemer Wilna, Edyty Tamošiūnaitė, dalszej, owocnej pracy życzyła zespołowi Alina Kowalewska, dyrektorka departamentu oświaty, kultury i sportu samorządu stołecznego.

Na jubileuszowej gali wystąpili również najmłodsi artyści z grupy przygotowawczej. Dla wielu z nich był to debiut sceniczny. Jubileusz stał się też powodem do powrotu na scenę dla niektórych „weteranów” zespołu.

– Kiedyś przez 10 lat tańczyłem w zespole, terasz po prawie 10-letniej przerwie wróciłem, by zatańczyć na koncercie jubileuszowym. Nie ukrywam, że teraz mam zamiar wrócić do zespołu, co prawda, nie wiem jeszcze, na jak długo. Zawsze mile wspominam lata spędzone w „Zgodzie”. Jest to bardzo zgrany, przyjacielski zespół – mówił Bogdan Monkiewicz.

Pięknego jubileuszu przyjechały pogratulować „Zgodzie” dziecięca grupa Zespołu Pieśni i Tańca „Karolinka” z Brześcia (Białoruś) i Zespół Tańca Ludowego „Vilniaus Pynimėlis”. Muzyczne życzenia złożyła zespołowi także Kapela Wileńska, na czele z wirtuozem skrzypiec, Zbigniewem Lewickim.

Przez lata swej działalności artystycznej zespół koncertował prawie w całej Europie. Teraz szykuje się do kolejnych występów.

– Najpierw wystąpimy na Festiwalu Kultury Kresowej w Mrągowie, zaś we wrześniu czeka nas kolejna egzotyczna podroż. W ubiegłym roku wystąpiliśmy w Chinach, teraz wyruszamy do Indii. Zostaliśmy zaproszeni do udziału w Międzynarodowym Festiwalu Zespołów Folklorystycznych, w którym udział weźmie 35 zespołów z całego świata. Czołowe zespoły ludowe z Wileńszczyzny mogą śmiało jeździć po całym świecie oraz reprezentować naszą kulturę i tradycję. Nasz poziom doceniają organizatorzy międzynarodowych festiwali – podkreślił kierownik „Zgody”.

***

Zespół Tańca Ludowego „Zgoda” powstał przed 30 laty w podwileńskiej miejscowości Rudomina. Jego założycielem jest zagorzały entuzjasta polskiej kultury ludowej, Henryk Kasperowicz, wieloletni tancerz zespołu ludowego „Wilia”, który dotychczas pełni funkcję kierownika i choreografa zespołu. Po pierwszych koncertach „Zgoda” zwróciła uwagę swą oryginalnością, wysokim poziomem artystycznym i werwą. Dzisiaj jest to zgrany zespół, który w trzech grupach: tanecznej, wokalnej i muzycznej rozwija swoje talenty i zamiłowanie do tańca, śpiewu i muzyki ludowej. Są to uczniowie, studenci oraz pracownicy różnych branż. Wieloletnia praca i zaangażowanie kierownictwa oraz członków nadało zespołowi specyficzny charakter. W swoim repertuarze „Zgoda” posiada narodowe i regionalne tańce Polski, różne programy i obrazki sceniczne, prezentujące folklor ziemi wileńskiej.

Fot. Marian Paluszkiewicz