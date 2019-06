Jak sobie sprawić udane wakacje za granicą

Niemal każdy planujący leniwy wypoczynek chciałby, aby jego wakacje były niezapomniane i bezproblemowe. Wiele osób chce się zrelaksować w dobrym hotelu, smacznie zjeść, podziwiać zachwycające krajobrazy, cieszyć się słońcem i morzem, a także wysokiej jakości obsługą.

Wszystkim tym, którzy planują wakacje za granicą, radziłabym to robić z pomocą pracownika biura podróży, a nie wybierając oferty z internetu. Pracownik biura podróży najlepiej nam doradzi, jaki kraj i jaki hotel wybrać, ponieważ profesjonalnie zajmuje się prezentacją i sprzedażą dostępnych usług turystycznych oraz kompleksową obsługą i budowaniem trwałych relacji z klientami firmy. Do jego obowiązków należy także przygotowywanie nowych ofert i zawieranie umów. Niekiedy pracownik biura podróży prowadzi także działania z zakresu marketingu i promocji oraz wizytuje miejsca turystyczne pod kątem ich późniejszego włączenia do gamy oferowanych produktów. To osoba naprawdę kompetentna – przekonuje Zuzanna Maksimowicz, dyrektor biura turystycznego „Atrask Pasaulį”.

Jak mówi, pracownicy jej biura do każdego klienta podchodzą indywidualnie. Na początku starają się ustalić, czego tak naprawdę oczekuje od wyjazdu – czy chce poleżeć na plaży, pozwiedzać, a może po prostu dobrze spędzić czas z rodziną.

First i last minute

Najpopularniejszą formą zakupu wycieczek wakacyjnych są oferty first i last minute. Na co trzeba zwrócić uwagę, sięgając po te opcje zakupu?

– Jeżeli ktoś chce zaoszczędzić i mieć możliwość wyboru terminów i hoteli, powinien skorzystać z oferty first minute. To także najlepsza opcja dla osób, które chcą kupić wakacje w sezonie, oraz dla planujących wypoczynek w większej grupie. Zarezerwować można wówczas apartamenty rodzinne, których dostępność w miarę zbliżania się sezonu bywa ograniczona. Do wyboru jest wtedy zazwyczaj pełna oferta wszystkich hoteli oraz różnych standardów w pokojach – wyjaśnia dyrektor biura podróży.

Z kolei wybór ofert last minute bywa już dość ograniczony. Jednak takie oferty pozwalają zaoszczędzić i nie wymagają planowania urlopu z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Pojawiają się w ostatniej chwili, najczęściej na kilka dni przed wylotem. Mają znacznie obniżoną cenę z powodu niewyprzedania wszystkich miejsc w samolocie albo rezygnacji chętnych.

– Zachęcam, by już teraz planować wakacje na sezon zimowy. Na razie jest duży wybór. Jeżeli ktoś myśli, że później któraś wycieczka stanieje, i dlatego nie chce jej teraz kupować, to dla takich osób mamy dobre wiadomości. Biuro podróży Itaka wprowadziło gwarancję najniższej ceny, to znaczy, że jeżeli wykupione wakacje zdrożeją, nie trzeba będzie nic dopłacać, natomiast jeżeli stanieją, to biuro zwróci różnicę – informuje Zuzanna Maksimowicz.

Każdy potrzebuje czegoś innego

Średnia cena wypoczynku za granicą zależy od miesiąca, który wybierzemy. Najdrożej jest w czerwcu i lipcu. W tych miesiącach średnie ceny są wyższe o 25 proc., ponieważ to czas wakacji dla dzieci. W tych miesiącach, gdy na wakacje leci dwoje dorosłych i dziecko, za tygodniowy pobyt w takim kraju, jak Turcja, Grecja czy Bułgaria, trzeba zapłacić 800–1200 euro, ale w cenę wliczone jest wszystko. Najpopularniejsze są hotele cztero- i pięciogwiazdkowe.

– Z wyborem kierunku podróży jest tak samo, jak z wyborem artykułów żywnościowych. U każdego w koszyku jest coś innego. Ci, którzy są nastawieni raczej na zwiedzanie, chętnie jeżdżą do Grecji. Jeżeli ktoś chce większość czasu spędzać w hotelu, nie lubi wyjeżdżać na wycieczki, to radziłabym wybierać hotele z czterema, pięcioma gwiazdkami i takie, w których odbywają się wieczorki tematyczne i jest wiele atrakcji. Wybór opcji all inclusive oznacza, że w cenę wycieczki, oprócz noclegu oraz pełnego wyżywienia, wliczone są wszelkie inne usługi świadczone przez hotel. Najczęściej zakres tych usług jest podany z góry – zaznacza specjalistka.

Jeżeli ktoś woli odpocząć od dzieci, to dla rodziców, którzy mają ochotę wyjechać na urlop bez swoich pociech, dla singli, świeżo upieczonych par i grup znajomych powstały hotele tylko dla dorosłych lub z ograniczonym dostępem dla dzieci.

– Taki hotel jest na przykład na Majorce. To czterogwiazdkowy Vistamar by Pierre & Vacances. Siedmiodniowe wakacje all inclusive z biurem podróży „Atrask Pasauli” będą kosztowały 355 euro. Ci, którzy lubią nocne życie i w hotelu mają zamiar tylko spać, mogą wybrać hotel z dwoma, trzema gwiazdkami. Ci, którzy kochają nocne życie, najczęściej wybierają Bułgarię. Ciekawą ofertą jest trzygwiazdkowy hotel Pliska Golden Sands w Bułgarii z opcją all inclusive. Cena za tygodniowy odpoczynek wynosi jedynie 329 euro. Stolicą imprez jest oczywiście Ibiza. Za tygodniowy odpoczynek w trzygwiazdkowym azuLine Hotel Mar Amantis I & II w opcji all inclusive należy zapłacić 551 euro – przedstawia ofertę dyrektor biura.

Dla rodziców z dziećmi – Turcja

W kurortach nie brakuje hoteli o wysokim standardzie, które mają warunki do przyjęcia dzieci, a także zapewniają im wiele atrakcji. Wśród najpopularniejszych takich miejsc jest Turcja. Rodziny z małymi dziećmi zawsze w pierwszej kolejności wybierają właśnie ten kraj, ponieważ w żadnym innym nie ma tak rozwiniętego zaplecza przy hotelach w postaci basenów, ogrodów zoologicznych czy przygotowanych do pracy z dziećmi animatorów.

– Rodzice zazwyczaj wybierają takie hotele, w których zagwarantowane jest maksimum atrakcji. Obiekty te są wyposażone m.in. w brodziki i aquaparki. Ponadto ważna jest lokalizacja, najlepiej przy piaszczystej plaży z łagodnym zejściem do morza. Liczy się także możliwość zostawienia dzieci w miniklubach pod opieką animatorów czasu wolnego. Nie bez znaczenia są menu serwowane w hotelowych restauracjach, przygotowane specjalnie dla dzieci, oraz wieczorne rozrywki. Tu mogę zaproponować czterogwiazdkowy hotel Villa Sunflower Aparts & Suites za 475 euro w opcji all inclusive – mówi Zuzanna Maksimowicz.

Nowości w tym sezonie

Co jakiś czas modne stają się nowe kierunki. W tym roku jedną z bardziej atrakcyjnych propozycji dla ludzi, którzy chcą wypocząć w dobrych warunkach, a mają ograniczony budżet, jest Albania. To kraj, który dopiero walczy o swoje miejsce na rynku turystycznym i w którym powstaje wiele nowych hoteli o wysokim standardzie. Turyści czują się tam dobrze, są przyjmowani bardzo życzliwie, wracają zadowoleni. Na plażach w Albanii nie trzeba dodatkowo płacić za leżaki czy parasole, nie brakuje też ciekawych miejsc do zwiedzania, dzikiej przyrody. Cena za pobyt w opcji all inclusive w czterogwiazdkowym hotelu Sandy Beach Resort w Albanii zaczyna się od 455 euro.

– Kolejną nowością jest Madagaskar. Wakacje na Madagaskarze to co najmniej 10 godzin lotu i ponad 8 tys. km do przebycia. Warto jednak pokonać tę trasę, bo jej zwieńczeniem będzie wyjątkowa wyspa. Jedyna taka na świecie. Nie jest to wyjazd najtańszy. Tydzień dla dwóch osób to koszt ok. 2,6 tys. euro – informuje szefowa „Atrask Pasaulį”.

Madagaskar to największa wyspa na Oceanie Indyjskim i miejsce o niespotykanej florze i faunie. Przez wieki ta duża wyspa, oderwana od Afryki, a nieprzynależąca do Azji, czerpała obficie z obydwu kontynentów. Od Afryki znacznie się różni – oddalona o kilkaset kilometrów ma niepowtarzalną kulturę, tradycję, roślinność i zwierzęta.

– W sezonie letnim 2019/2020 nowością będzie Zanzibar. To niewielka tropikalna wyspa leżąca na Oceanie Indyjskim, u wschodnich wybrzeży Afryki. To jedno z najbardziej urokliwych i tajemniczych miejsc Afryki. Płaska jak stół, żółtozielona od piasku i bujnej, podzwrotnikowej roślinności, przyciąga turystów przepięknymi plażami, gorącym klimatem oraz otwartością i gościnnością mieszkańców – dodaje Zuzanna Maksimowicz.

Prawa turysty są chronione w całej UE

Dyrektor Maksimowicz przypomina, że należy dokładnie przeczytać umowę, którą zawiera się z biurem. Trzeba zwrócić uwagę na prawa i obowiązki obu stron, możliwość rezygnacji oraz sposób składania reklamacji. Jeśli pojawią się wątpliwości, czy zapis umowy jest zgodny z prawem, należy sprawdzić rejestr klauzul niedozwolonych, który prowadzi Państwowy Urząd Ochrony Praw Konsumentów.

Przed wyjazdem trzeba dopytać, jaki standard ma hotel i co kryje się pod lokalnymi oznaczeniami warunków pobytowych. Jeśli w trakcie wyjazdu okaże się, że warunki nie są zgodne z umową, powinno się niezwłocznie powiadomić o tym organizatora. Pilot wycieczki ma obowiązek potwierdzić, że przyjął od nas reklamację.

Od 1 lipca 2018 r. w całej Unii Europejskiej zaczęły obowiązywać przepisy implementujące Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, mające lepiej chronić turystów. Wynika z nich m.in. to, że jeśli touroperator nie poinformuje o dodatkowych kosztach usługi turystycznej, musi pokryć je sam.

