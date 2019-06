Letnie Wilno uwielbia się bawić!

Wilno latem wabi rzesze mieszkańców i gości, oferując liczne i gwarne imprezy na każdy gust. Można zaszaleć kulinarnie, można też na sportowo!

Po Nocy Kultury 14 czerwca zapewne wielu mieszkańców leniwie zacznie sobotę, wspominając liczne spektakle, koncerty, wystawy oraz interaktywne pokazy, których oglądanie poskutkowało przyjemnym zmęczeniem. Zmęczeniem „sprawiedliwym”, bowiem można było uczestniczyć w ponad 100 różnych wydarzeniach, wśród których nie zabrakło też polskich akcentów.

Podczas Nocy Kultury swój dorobek zaprezentowała spora grupa polskich artystów. Na pl. Katedralnym wystąpił uliczny Teatr KTO z Krakowa, a przed Domem Kultury Polskiej zagrały zespoły z Wilna i Warszawy, których koncerty połączono z degustacją polskiej kuchni.

Oderwać się od rutyny

Kolejny weekend też nie będzie spokojny. Wypada wówczas jedno z najbardziej lubianych na Litwie świąt – najkrótsza w roku noc świętojańska, zwana też Świętem Rosy (lit. Rasos šventė), pochodzącym jeszcze z czasów pogańskich. Prawie w każdej miejscowości w dniach 21–23 czerwca będą organizowane wesołe zabawy – jedne na cześć Jana Chrzciciela, inne zgodnie z pogańskimi tradycjami Święta Rosy.

W Wilnie największe święto tradycyjnie odbędzie się w Werkach (ul. Žaliųjų ežerų 49) – zostaną rozpalone ogniska, będą występy litewskich zespołów etnicznych, tańce ludowe, wróżby, wicie wianków i puszczanie ich do nurtu rzeki, a także wiele innych imprez, które potrwają aż do rana 24 czerwca.

Z kolei ci, którym nie w smak pogańskie akcenty, mogą się udać do Wielofunkcyjnego Ośrodka Kultury w podwileńskim Rudominie. Odbędą się tam zawody sportowe, gry i konkursy dla dorosłych oraz dzieci, tradycyjne szukanie kwiatu paproci, prezentacja wyrobów twórców ludowych oraz koncert. Zaprezentują się: Katarzyna Zvonkuvienė, Orkestar Kristijana Azirovica (Serbia), KUD „Dmitrije Tucovic” z Belgradu (Serbia) oraz Teatr Muzyczny Rada (Białoruś). Początek – 23 czerwca o godz. 20.

Lipiec to miesiąc, na który czekają miłośnicy historii, archaicznych rzemiosł i szwendania się po pięknych, zalesionych i pagórkowatych okolicach Kiernowa – pierwszej stolicy Litwy, oddalonej od Wilna o 35 km. Tutaj, w bliskości przypadającego na 6 lipca Święta Koronacji Króla Mendoga, tradycyjnie odbywa się Międzynarodowy Festiwal Archeologii Eksperymentalnej „Dni Żywej Archeologii”. Na program trzydniowego festiwalu składają się prezentacje dawnych rzemiosł i strojów, zapomniane gry i zabawy oraz koncerty dawnej muzyki bałtyckiej, dzięki którym można się przenieść w odległe czasy, poznać życie codzienne, obyczaje i tradycje naszych przodków.

Podczas festiwalu będzie można nie tylko oglądać pokazy rzemieślników, lecz także samemu ulepić gliniane garnki, tkać lniane włókna, kuć miecze, stoczyć pojedynek z wojami czy spróbować strzelania z łuku. W tym roku, z okazji 20-lecia festiwalu, zaplanowane zostały niespodzianki dla zwiedzających, a udział w święcie zapowiedziało rekordowo wielu mistrzów dawnych rzemiosł, nie tylko z Litwy, ale też z Polski, Białorusi, Łotwy, Rumunii, Estonii, Rosji, Niemiec, Szwecji i Węgier.

Tegoroczne „Dni Żywej Archeologii” odbędą się w dniach 5–7 lipca.

Lipiec to także miesiąc pełen atrakcji dla wielbicieli sztuki teatralnej. W dniach 11–14 lipca w stolicy odbędzie się Festiwal Teatrów Ulicznych „SPOT”. Interaktywny i darmowy – to dwa główne powody, dla których młodzież tak polubiła ten festiwal. Kreatywny i dynamiczny – z tych przyczyn festiwal odwiedzają ci, którzy pragną oderwać się od rutyny i pod innym kątem spojrzeć na dobrze znane punkty miasta.

Performance’y taneczne, koncerty i współczesne spektakle, które odbywają się na różnych ulicach, skwerach i parkach, pokażą widzom wileńską Starówkę z innej perspektywy. W tegorocznym festiwalu udział wezmą artyści z Hiszpanii, Belgii, Szwecji i Francji. Dokładny program oraz miejsca wydarzeń można znaleźć na stronie www.menuspaustuve.lt.

Popisowe dania pod gołym niebem

Drugi miesiąc lata to czas, gdy Wilno za wszelką cenę próbuje skusić mieszkańców i gości miasta do… popełnienia grzechu obżarstwa. Przecież można pozwolić sobie pewne słabości… 25 lipca na dziedzińcu Litewskiego Muzeum Teatru, Muzyki i Kina (ul. Vilniaus 41) odbędzie się Wileński Festiwal Burgerów „Vilnius Burger Fest”. Jak przekonują organizatorzy, zapach tego festiwalu można będzie poczuć z daleka – grill przyciągnie na dziedziniec muzeum, na którym znawców burgerów zadziwią wyśmienite kombinacje. W ramach tradycyjnego festiwalu w menu znajdą się też burgery, których można spróbować tylko raz w roku.

Warto zaznaczyć, że festiwalowi bliskie są filozofia slow food, zasady ekologii i etyki. W przygotowaniu burgerów wykorzystywane są świeże produkty dostarczane przez lokalnych rolników. Więcej informacji na profilu facebookowym Vilnius Burger Fest.

Niecodziennym gastronomicznym słabościom można się oddawać w ciągu całego lata, a dokładniej w piątki w godz. 11–23 na wileńskim targowisku Tymo, nieopodal Zarzecza (na skrzyżowaniu ulic Maironio i Aukštaičių). Latem odbywa się tam impreza Open Kitchen, podczas której najlepsze wileńskie kawiarnie i restauracje serwują swoje popisowe dania pod gołym niebem, a wieczorem miłą atmosferę zapewniają również zespoły muzyczne. Listę uczestniczących restauracji i więcej informacji można znaleźć na stronie www.openkitchen.lt.

Ponieważ synoptycy obiecują, że tegoroczne lato będzie wyjątkowo upalne i pogodne, warto z tego skorzystać, uczestnicząc w jak największej ilości imprez pod gołym niebem. Jedną z nich jest też „Kino pod gwiazdami”, którego 10. sezon wystartuje w sierpniu. Prawie każdego sierpniowego wieczoru na dziedzińcu Pałacu Władców na widzów czekać będą intrygujące nowości, klasyka, filmy twórców litewskich, dokumenty oraz najlepsze dzieła roku. Admiratorzy srebrnego ekranu będą mogli zająć wygodne miejsca z filiżanką kawy w ręku, okryć się pledem i zanurzyć się w romantycznej atmosferze filmowej. Dokładny program „Kina pod gwiazdami” zostanie ogłoszony w połowie lipca. Będzie można go znaleźć na stronie www.kinopasaka.lt. Czekamy szczególnie na polskie produkcje.

W trzy dni wydarzy się… wszystko!

Oprócz licznych wydarzeń poświęconych tańcom, muzyce, folklorowi, sztuce i jedzeniu wilnianie lubią też masowe imprezy sportowe, którymi warto się zainteresować, zwłaszcza po odwiedzeniu festiwalu burgerów. Jedną z takich imprez jest Maraton Rowerowy (lit. Velomaratonas), zachęcający do wypróbowania swoich sił podczas przejażdżki ulicami wileńskiej Starówki – rowerem, rolkami, hulajnogą czy też deskorolką. Warto mieć na sobie też jakiś dziwaczny strój – „żeby śmieszniej się jechało!”. W tym roku święto odbędzie się 18 sierpnia w godz. 9–16. Do udziału potrzebna jest rejestracja, której można dokonać na stronie www.velomaratonas.lt

Kulminacją letnich imprez, a jednocześnie symbolicznym pożegnaniem lata, będą Dni Stolicy, podczas których co roku dzieje się… wszystko! W ciągu trzech dni stołeczna Starówka bywa przepełniona gwarem, na ulicach odbywają się koncerty zespołów muzycznych, na alei Giedymina organizowane są kiermasze, wystawy, targi książek, przedstawienia teatrów ulicznych, przeglądy filmów, zabawy, degustacje przeróżnych potraw, litewscy projektanci prezentują swoje ubrania i akcesoria. W ubiegłym roku Dniom Stolicy towarzyszył też międzynarodowy festiwal sztuki ulicznej Vilnius Street Art, podczas którego artyści z Litwy i zagranicy wyrażali siebie na murach miasta, tworząc znakomite murale. W tym roku Dni Stolicy odbędą się w dniach 30 sierpnia – 1 września. Więcej informacji na temat tegorocznego programu będzie można znaleźć na stronie www.vilniusfestivals.lt.

Fot. Marian Paluszkiewicz

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym “Kuriera Wileńskiego” nr 23(113); 15-21/06/2019