Kto, gdzie, kiedy i za ile – najpopularniejsze studia na Litwie

Po skończonym I etapie rekrutacji na studia zaproszenia do nauki na uniwersytetach dostało prawie 11 tys. osób, do kolegiów zaproszono 9,5 tys. maturzystów. Dziś, 31 lipca, do godz. 17.00 zaproszone osoby mają czas do podpisania umowy z uczelniami. Zaś jutro, 1 sierpnia, rozpocznie się II etap rekrutacji. Potrwa on do soboty, 3 sierpnia, do godz. 17.00. Dodatkowa rekrutacja na pozostałe wolne miejsca rozpocznie się 20 sierpnia.

Podczas II etapu osoby, które chciały studiować bezpłatnie lub takie, które w ogóle nie otrzymały żadnego zaproszenia z uczelni, będą mogły się ubiegać o studia płatne, bezpłatne, a także o stypendia. W ogólnokrajowym systemie rekrutacji LAMABPO zarejestrowały się w tym roku 26 793 osoby, a ostatecznie wymogi określone przez wyższe uczelnie dla kandydatów na studia wyższe spełniło 22 081 osób. Na I etapie zaproszenia na studia otrzymały 11 894 osoby. Na uniwersytetach państwo sfinansuje naukę dla 7 230 osób, w kolegiach – dla 4 664. Na studia płatne na uniwersytetach przyjęto 3 684 osoby, w kolegiach – 4 825.

Uczelnie wyższe w tym roku ogłosiły nabór na 614 programów studiów, dają więc szeroki wachlarz możliwości studiowania różnych zawodów. Jest z czego wybierać, jedyną rzeczą, która może powstrzymać przed studiowaniem upragnionego zawodu, może być cena za studia, jeśli nie udało się dostać na miejsce finansowane przez państwo. Nawet dobrze złożona matura nie gwarantuje, że uda się dostać na studia bezpłatne. Zależy to bowiem nie tylko od wyników egzaminów konkretnego pretendenta, ale też od liczby i wyników egzaminów innych chętnych do studiowania na tym samym kierunku studiów. Wszyscy pretendenci ustawiani są w konkursowej kolejce i na konkretny kierunek przyjmowana jest określona liczba najlepszych studentów kandydatów z najlepszymi wynikami.

Warto zaznaczyć, że w tym roku ceny na niektóre kierunki studiów wzrosły aż o 23 proc. w porównaniu do roku ubiegłego. W porywach koszty studiów dochodzą obecnie nawet do 13 418 euro za rok – właśnie tyle kosztują najdroższe na Litwie studia dla przyszłych pilotów.

Najpopularniejszą uczelnią wyższą na Litwie pozostaje Uniwersytet Wileński. W tym roku 7 na 10 chętnych w pierwszym swoim wyborze wybrało naukę właśnie na tej uczelni. Do podjęcia studiów uniwersytet zaprosił już 3 927 osób.

Medycynę na tej uczelni wybrało 518 osób, państwo sfinansuje miejsca dla 127 studentów. Roczne koszty studiów wynoszą tu 5 100 euro. Prawo wybrało prawie 300 osób, 177 studentom naukę sfinansuje państwo, pozostali przyszli prawnicy zapłacą za studia 2 250 euro rocznie. 289 maturzystów wyraziło chęć do studiowania psychologii, która kosztuje 2 995 euro rocznie. Ponad 270 osób chciało dostać się na studia komunikacji, których koszty wynoszą 2 000 euro rocznie. Studia systemów programowych, na które chce dostać się prawie 270 osób, kosztują 2 729 euro rocznie. Popularnym kierunkiem pozostaje na Uniwersytecie Wileńskim zarządzanie, na które chciało dostać się ponad 240 osób. Roczne koszty nauki wynoszą tu 2 040 euro. Nauki polityczne, kosztujące 2 300 euro rocznie, na tej uczelni wybrało ponad 230 maturzystów – 147 dostąpi luksusu bezpłatnego studiowania.

Do najpopularniejszych kierunków należą również systemy programowe na Uniwersytecie Technologicznym w Kownie – kierunek ten jako pierwszy wybrało 317 maturzystów, z których przyjęto na studia 297 osób. Roczne koszty nauki tutaj wynoszą 2 595 euro.

Na Litewskim Uniwersytecie Nauk o Zdrowiu oprócz medycyny, którą będzie studiowało 308 osób, popularna jest również odontologia – ten kierunek studiów wybrało 277 osób. Studia na tych kierunkach tutaj kosztują odpowiednio 4 960 i 6 600 euro.

W Kolegium Wileńskim 167 osób będzie studiowało biznes międzynarodowy (roczne koszty studiów to 1 440 euro), 124 – pielęgniarstwo (1 860 euro rocznie), 116 – systemy informatyczne (1 860 euro rocznie).

Jedne z najtańszych, ale nie mniej atrakcyjne kierunki nauki, oferuje natomiast Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku. Dostępne są tutaj miejsca na europeistyce, ekonomii i informatyce, których koszty wynoszą 434 euro rocznie. Polskojęzycznych studentów przyciąga tutaj nie tylko możliwość studiowania w języku ojczystym, ale też atrakcyjny system stypendialny. Najlepsi studenci otrzymują tu stypendia rektora UwB wynoszące – w zależności od średnich wyników nauki – od 900 do 1 300 złotych miesięcznie. Studenci z wysoką średnią mają też możliwość ubiegać się o kilka dodatkowych stypendiów przyznawanych przez polskie organizacje. Natomiast osoby pochodzące z rodzin niezamożnych mogą liczyć na stypendia socjalne w wysokości 115 euro miesięcznie od Ministerstwa oświaty, nauki i sportu. W tym roku filia UwB planuje przyjąć 40 studentów na europeistykę, 60 – ekonomię i 25 – informatykę.

W tym roku szkoły ogólnokształcące w naszym kraju ukończyło 21 983 maturzystów. Spośród nich na studia na Litwie przyjętych zostało już 12 130 osób. Warto jednak zaznaczyć, że liczba osób studiujących na litewskich uczelniach systematycznie spada. Niektóre uczelnie w porównaniu z ubiegłymi latami straciły nawet 30 proc. Studentów, zaś na 52 kierunki studiów w ogóle zabrakło chętnych.