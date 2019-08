Europejska pomoc żywnościowa dla najbardziej potrzebujących

W samorządach Litwy startuje akcja wydawania żywności unijnej dla najbardziej potrzebujących. Agencja Europejskiego Funduszu Społecznego (ESFA) tego rodzaju inicjatywę rozpoczyna już po raz czwarty w tym roku. Pomoc żywnościowa zostanie przekazana 60 samorządom do 19 sierpnia.



Szacuje się, że w bieżącym miesiącu pomoc odbierze ponad 177 tysięcy mieszkańców kraju. Rozdanych zostanie ponad 1 350 ton żywności.

Koszyczek żywnościowy składa się z 10 rodzajów produktów: konserwy, olej, ryż biały, gryka, konserwowa zupa z kiszonych ogórków, herbatniki owsiane z kawałkami czekolady. Cztery produkty – cukier, makarony, słodzone mleko skondensowane, fasolka konserwowa w sosie pomidorowym – mieszkańcy otrzymają po dwie paczki.

„Produktów żywnościowych jest bardzo dużo, przede wszystkim musimy zapewnić odpowiednie warunki do ich przechowywania i transportu. Niezwykle ważne jest, by samorządy odpowiednio zorganizowały dostarczenie jedzenia do ponad 600 punktów odbioru. Do konkretnych punktów produkty zostaną dostarczone w różnych terminach” – poinformowała Agencja Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do otrzymania bezpłatnej żywości są uprawnieni mieszkańcy, których dochód nie przekracza kwoty 183 euro miesięcznie na każdego członka rodziny. Ponadto, każdy samorząd, uwzględniając szereg obiektywnych przyczyn, może podjąć indywidualną decyzję upoważniającą do otrzymania pomocy żywnościowej przez osobę, której miesięczny dochód przekracza 183 euro. Mogą być to osoby samotne, inwalidzi itd.

Każdy samorząd poinformuje mieszkańców, kiedy startuje akcja rozdawania żywności. Partnerem agencji jest fundusz dobroczynny Maisto Bankas.

– Mieszkańcy Wilna będą mogli odebrać paczki żywnościowe w stołecznych samorządach już w najbliższą środę. Na stronie internetowej www. maistobankas.lt zamieściliśmy informacje odnośnie każdego samorządu – powiedziała „Kurierowi Wileńskiemu” Deimantė Vaidilauskytė, koordynatorka projektów dobroczynnych funduszu.

W samorządzie rejonu wileńskiego charytatywna akcja rozdawania żywności dla biednych rozpocznie się rozpocznie się 7 sierpnia.

– Już po raz czwarty bierzemy udział w ogólnokrajowej inicjatywie organizowanej przez Agencję Europejskiego Funduszu Społecznego. Pierwsza partia produktów żywnościowych zostanie dostarczona do naszego samorządu już w środę, 7 sierpnia. Kolejne partie otrzymamy 8, 13, 14, 20 i 23 sierpnia. Ostatnie paczki żywnościowe można będzie odebrać w piątek 23 sierpnia. Szacuje się, że udział w akcji weźmie 7 084 osób, tyle właśnie się zgłosiło – poinformowała „Kurier Wileński” Ilona Tuczyńska, starsza specjalistka działu komunikacji samorządu rejonu wileńskiego.

Według danych opublikowanych przez ESFA, w latach 2019–2020 Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (ang. Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD) przeznaczył z funduszy unijnych 24 mln euro na zakup produktów żywnościowych oraz środków higieny dla osób najbiedniejszych.

Charytatywnej akcji rozdawania żywności towarzyszy krytyka. Ostatnio niezadowolenie wywołała jakość rozdawanego jedzenia. Organizatorom zarzucano też zakup żywności po zbyt wygórowanych cenach. W czerwcu Wileński Sąd Okręgowy potwierdził, że część konserw z kurczaka nie nadawała się do spożycia, dlatego też Agencja Europejskiego Funduszu Społecznego, która zakupiła w pewnej firmie ponad milion puszek, postanowiła nie zapłacić za produkcję. W 2018 r. pewna spółka partnerska, która kupiła żywność dla agencji, musiała zwrócić 332 tys. euro. Sąd uznał, że produkty żywnościowe w celach charytatywnych były kupione po zbyt wysokich cenach.

