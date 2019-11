Święto, które jednoczy wszystkich Polaków. 11 Listopada na Rossie

W 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, w miejscu, które jest symbolem polskiej walki o wolność, oddano cześć tym, dzięki którym możemy się dziś cieszyć niepodległością. Przy Mauzoleum Matki i Serca Syna na wileńskiej Rossie zgromadzili się nie tylko Polacy z Wileńszczyzny, ale również bardzo liczni goście z Polski.

W południe, 11 listopada w miejscu drogim dla wszystkich Polaków zgromadziły się tłumy. W uroczystości, zorganizowanej przez Ambasadę RP w Wilnie, uczestniczyli przedstawiciele Sił Zbrojnych RP, kombatanci oraz osoby represjonowane, prezes Najwyższej Izby Kontroli, dyrektorzy, nauczyciele oraz uczniowie szkół polskich na Litwie, harcerze z Litwy oraz z Polski, dyrektor generalny Orlen Lietuva z delegacją, przedstawiciele zespołów artystycznych oraz polskich mediów na Litwie.

„W dniu Narodowego Święta Niepodległości zgromadziliśmy się tu, by oddać cześć obrońcom ojczyzny. Pamiętamy dziś szczególnie o tych, którzy na tym cmentarzu zostali pochowani. Już 22 listopada, na tym samym cmentarzu na Rossie, pochowane zostaną szczątki powstańców styczniowych. Będzie to wydarzenie organizowane wspólnie przez władze Litwy i Polski. Pamiętajmy, że zryw powstańczy z 1863 r. był jednym z kroków, które doprowadziły do niepodległości naszego kraju – powiedziała ambasador RP na Litwie, Urszula Doroszewska.

Ambasador przypomniała, że dziś rano przedstawiciele najwyższych władz Litwy skierowali do Polaków życzenia, podkreśliła również znaczenie polsko-litewskiej współpracy w ramach NATO. – Symbolem tej współpracy jest udział w tych uroczystościach polskich żołnierzy z misji NATO na Litwie i uczestników ćwiczeń „Żelazny Wilk”, które w tych dniach się odbywają – podkreśliła ambasador.

Pułkownik Piotr Sadyś, attaché obrony RP na Litwie, odczytał okolicznościowy list, jaki do uczestników uroczystości skierował minister obrony narodowej RP Mariusz Błaszczak. – Musimy pamiętać, że niepodległość nie jest dana raz na zawsze. Dlatego Wojsko Polskie stoi na straży naszej suwerenności, regularnie ćwiczy, modernizuje sprzęt, ćwiczy z sojusznikami. Dzięki temu możemy cieszyć się Polską – pisał minister.

Tuż przed rozpoczęciem uroczystości do Rossy dobiegła Sztafeta Niepodległości, która w tym roku wystartowała ze Lwowa. – To dla mnie niezwykłe przeżycie. Cieszę się, że mogłam pobiec w tej sztafecie. Jestem pewna podziwu dla organizatorów i uczestników. Myślę, że każdy powinien wziąć udział w takim wydarzeniu, sprawdzić, na co go stać – powiedziała „Kurierowi Wileńskiemu” Ewelina Bogdziewicz, uczennica Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie.

Wspólną modlitwę w intencjach Polski i Polaków poprowadził ks. Mirosław Grabowski, proboszcz parafii pw. św. Rafała Archanioła w Wilnie. Następnie uczestnicy uroczystości złożyli wieńce i zapalali znicze przy Mauzoleum Matki i Serca Syna oraz na pobliskich grobach polskich żołnierzy. Hymny Polski i Litwy wykonała Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej z Majdanu Sieniawskiego.

O polskim święcie narodowym pamiętali również przedstawiciele władz Litwy. Prezydent Litwy Gitanas Nausėda złożył życzenia prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie i wszystkim Polakom. „Cieszę się, że Polska jest nie tylko naszym sąsiadem, ale i jednym z najbliższych i najważniejszych partnerów Litwy i jej sojusznikiem w UE i NATO. Wspólny interes, zbliżone wartości, pozwalają na wspólne pokonywanie wszystkich wyzwań dla naszego regionu dotyczących bezpieczeństwa, ekonomii i innych dziedzin” – zauważył prezydent Litwy w swoim liście.

Życzenia w imieniu rządu Litwy złożył Polakom premier Saulius Skvernelis, który akcentował w swoim liście historyczną i aktualną współpracę i bliskość interesów Polski i Litwy. „Jestem przekonany, że wspólne osiągnięcia z przeszłości i wyzwania przyszłości zainspirują nas do kontynuowania bliskiego dialogu na wszystkie tematy budzące niepokój i do pomyślnego opracowania nowych inicjatyw ”- podkreślił premier Litwy.

Uroczyste obchody Narodowego Dnia Niepodległości na Litwie nie ograniczają się do 11 listopada. W ubiegłym tygodniu rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości wspaniałym koncertem uczcił m.in. Zespół Pieśni i Tańca „Wilenka”, nieformalne, polsko-litewskie obchody zorganizował również Polski Klub Dyskusyjny. W niedzielę, w towarzystwie husarii, niepodległość Polski uczcili mieszkańcy Trok, a imprezy upamiętniające narodowe święto będą się odbywać do końca roku.

Fot. Marian Paluszkiewicz