Dominika warta jest korony!

Już 24 listopada 20 pięknych Polek zmierzy się w finale jubileuszowej edycji konkursu Miss Polonia 2019. Litwę na tegorocznym konkursie reprezentuje Dominika Lamauskaitė, Polka z Wilna, zdobywczyni tytułu Dziewczyna „Kuriera Wileńskiego” – Miss Polka Litwy 2019.

Finalistki konkursu zostały wybrane spośród 80 uczestniczek półfinału. Dominika jest jedyną finalistką spoza Polski. Nie musiała uczestniczyć w eliminacjach – dzięki tytułowi Dziewczyna „Kuriera Wileńskiego” – Miss Polka Litwy od razu znalazła się wśród 20 finalistek, kandydatek do tytułu Miss Polonia.

Każda z dziewczyn jest inna, i to jest wspaniałe



Nasza finalistka ma 19 lat. Studiuje zarządzanie na Wileńskim Uniwersytecie Technicznym im. Gedymina (VGTU), a obecnie, w ramach projektu międzynarodowej wymiany studenckiej Erasmus+, rozpoczęła naukę w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

– Ten konkurs jest dla mnie nowym wyzwaniem. Uważam, że kiedy człowiek stawia sobie jakieś cele i dąży do ich osiągnięcia, sam rośnie i rozwija się, a przede wszystkim zdobywa bezcenne doświadczenie. Jestem pewna, że to będzie piękna przygoda, którą będę wspominać przez całe życie. Cieszę się, że poznałam wielu ciekawych ludzi. Każda z dziewczyn jest inna, ale to jest wspaniałe, bo daje możliwość uczenia się od siebie – mówi Dominika.

W trakcie gali dziewczęta zaprezentują się w kilku pokazach mody. Finalistki, które trafią do top 5, będą też musiały odpowiedzieć na kilka pytań związanych z konkursem. O tym, która z finalistek wygra konkurs Miss Polonia, zadecyduje jury.

Można wspierać osobiście, można SMS-em lub w internecie



Na sali Dominikę będą dopingowali jej rodzice. – Najbliżsi mi ludzie będą obok, a to jest dla mnie najważniejsze. Będzie mi nieco trudniej niż innym finalistkom, z tego powodu, że duża grupa osób wspierających mnie, taka jak na konkursie w Wilnie, nie będzie obecna podczas finału. Nie zważam jednak na to, nie poddam się, bo wiem, że nawet bardzo daleko są ludzie, którzy mi kibicują i mocno trzymają za mnie kciuki. Nie muszę ich widzieć, wystarczy, że poczuję ich wsparcie. Niemniej, miłe jest to, że już wiele pięknych słów usłyszałam od obywateli Polski. Wielu z nich mówi, że uwielbia Wilno. Lubią nasz akcent, pamiętają i cenią to, że mają poza granicą nas, swoich rodaków – opowiada Dominika.

Finałowe głosowanie SMS-owe w konkursie Miss Polonia 2019 już ruszyło. Kandydatka, która dostanie największą liczbę głosów, otrzyma tytuł Miss Polonia Publiczności i awansuje do finałowej piątki wyborów Miss Polonia 2019.

Głosowanie jest możliwe tylko z numerów zarejestrowanych w Polsce. Prosimy więc Czytelników „Kuriera Wileńskiego” mieszkających w Polsce, aby oddawali swój głos na Dominikę Lamauskaitė. Można to zrobić w bardzo prosty sposób – wystarczy wysłać SMS o treści MISSPOLONIA.8 na numer 73601 (koszt 3,69 zł z VAT). Warto w to także zaangażować rodzinę mieszkającą w Polsce.

Są także inne możliwości wsparcia Dominiki. Można głosować na nią, aby zdobyła tytuł Miss Internetu – wystarczy wejść na stronę www.misspolonia.com.pl, kliknąć w „Wybierz Miss” i zaznaczyć gwiazdkę na zdjęciu Dominiki, nr 8 (można oddać jeden głos z jednego urządzenia). Można też głosować na nią w ramach konkursu Miss Vitadiet – na stronie www.vitadiet.pl trzeba kliknąć zakładkę „Miss” i znaleźć link do głosowania (głosować można nieograniczoną liczbę razy).

Na Facebooku i Instagramie działa hashtag #dominikateam2019, który pozwala znaleźć wszystkie materiały o naszej finalistce.

Polka może zawojować świat!



W tym roku konkurs Miss Polonia obchodzi swoje 90. urodziny. Finał konkursu oraz gala jubileuszowa odbędą się w hotelu Narvil Conference & Spa w Serocku (50 km od Warszawy) w niedzielę, 24 listopada, o godz. 20. Bilety można nabywać pod adresem info@misspolonia.com.pl.

– Gdybyście Państwo chcieli obejrzeć to piękne wydarzenie na żywo oraz wesprzeć mnie w finale, byłoby mi bardzo miło! – zaprasza Dominika Lamauskaitė.

Galę finałową będzie można oglądać na żywo na stronie konkursu www.misspolonia.com. Zwyciężczyni konkursu otrzyma bursztynową koronę wartości 50 tys. zł i będzie reprezentowała Polskę w prestiżowych międzynarodowych konkursach piękności: Miss World, Miss Universe i Miss Grand International.

FOT. ANDRZEJ BELINA BRZOZOWSKI/MISS POLONIA, BEATA LAMAUSKAITĖ, ANDREJ RAMINSKIJ/1FOTO, ANASTASIJA KACHOWICZ MOLAKOWA/PHOTOMOMENT

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym “Kuriera Wileńskiego” nr 45(218) 16-22/11/ 2019