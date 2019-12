Stawiamy na aktywizację przedsiębiorczości litewskich Polaków

W trakcie trzydniowych warsztatów liderskich „Własna droga do sukcesu”, w których wzięli udział przede wszystkim studenci wileńskiej filii Uniwersytetu w Białymstoku, uczestnicy mogli pogłębić swoją wiedzę dotyczącą analizy, oceny możliwości, wariantów, perspektyw, szans, zagrożeń, mocnych i słabych stron własnego biznesu.

Szkolenia odbyły się w dniach 26–28 listopada w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Warsztaty prowadzili wykładowcy Szkoły Głównej Handlowej – dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, i mgr Bartosz Majewski.

Od teorii do praktyki



– Fundacja jest jednym z głównych inicjatorów szkoleń ekonomicznych i szkoleń z zakresu przedsiębiorczości oraz aktywizacji zawodowej dla Polaków na Wschodzie. Bodaj jako jedyna z wiodących instytucji przekazujących środki finansowe i dotacje na działalność polonijną na Wschodzie realizujemy tego typu zadania we współpracy ze Szkołą Główną Handlową. Na Litwie nawiązaliśmy kontakt z największym podmiotem biznesowym w całym regionie, czyli z firmą Orlen Lietuva, podlegającą PKN Orlen. Z myślą o młodych Polakach uczących się nie tylko na wydziałach ekonomiki lub zarządzania, lecz także na uczelniach o profilach humanistycznych, informatycznych lub jakichkolwiek, staramy się organizować szkolenia, w ramach których tę wiedzę teoretyczną pozyskiwaną na studiach będą mogli przełożyć na doświadczenia zawodowe – mówi „Kurierowi Wileńskiemu” Mikołaj Falkowski, prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Przykładowo podczas szkoleń uczestnicy mogą się dowiedzieć, jak działa duży biznes, jak wygląda praca w korporacji, banku, instytucji kredytowej, inwestycyjnej czy ubezpieczeniowej. Ponadto moga zdobyć odpowiednie kontakty, które pomogą w przyszłości założyć własny biznes.

– Stawiamy na aktywizację przedsiębiorczości, ponieważ chcemy podnosić rangę, prestiż i miejsce polskiej społeczności na Litwie w odbiorze Litwinów i wszelkich innych narodowości, które tutaj mieszkają – podkreśla prezes Falkowski.

Gen liderstwa



Na szkoleniach uczestnicy mogli się zapoznać z teorią, ale przede wszystkim poznać biznes od strony praktycznej. Prezentacje wygłosili Michał Rudnicki, prezes Orlen Lietuva, oraz Andrzej Łuksza, prezes Forum Przedsiębiorczości Polskiej na Litwie „Korona”.

Prezes Rudnicki przekonywał zebranych, że biznes trzeba i warto prowadzić zgodnie z zasadami. Prawidłowo wprowadzane programy w znaczny sposób ułatwiają pracę przełożonym i zwykłym pracownikom. Właśnie dzięki stosowaniu prawidłowej polityki w zarządzaniu w tym roku na terenie rafinerii w Możejkach nie było żadnego nieszczęśliwego przypadku.

– Współpraca z placówkami oświatowymi, zarówno z uniwersytetami, jak i szkołami technicznymi, angażowanie się w projekty typu „Akademia biznesu”, są ważne. Mamy bowiem świadomość, że jesteśmy jedynym tego typu zakładem, jeśli chodzi o wielkość i rodzaj działalności na Litwie. Poniekąd naszym obowiązkiem jest dzielenie się i inwestowanie w młodych ludzi, bo potrzebujemy młodych i wykwalifikowanych kadr – mówi „Kurierowi Wileńskiemu” Michał Rudnicki.

Prezes Orlen Lietuva jest przekonany, że każdy ma w sobie pewne cechy lidera. – Myślę, że gen liderstwa każdy w jakiś sposób nosi w sobie od urodzenia. To kwestia pewnego impulsu i późniejszego wypracowania zdolności liderskich. Choć dużo zależy od zbiegów okoliczności, to uważam, że każdego można nauczyć bycia liderem. To jest zgodne z najnowszymi badaniami psychologicznymi, które głoszą, że podobnie niezależnie od wieku i talentu można się nauczyć śpiewać. W zależności od predyspozycji trwa to dłużej lub krócej, z lepszym lub gorszym skutkiem. Trzeba nauczyć człowieka pewnej świadomości działania, żeby czynności, które podejmuje, robił świadomie, myśląc o tym, co będzie za 10 lub 15 lat – radzi Michał Rudnicki.

Przedstawiciele Orlen Lietuva bardzo często wygłaszają prezentacje na litewskich uczelniach, ale tego typu warsztaty odbywają się tylko w Wilnie.

– Jesteśmy zapraszani przez różne litewskie uniwersytety i politechniki na dni otwarte, na których dzielimy się swoim doświadczeniem. Działamy jednak w drugą stronę – przyjmujemy na praktyki w celu zdobycia praktycznego i merytorycznego doświadczenia studentów z uczelni, z którymi mamy podpisane umowy o współpracę – zaznacza prezes Rudnicki.

Impuls do rozwoju



Andrzej Łuksza zwraca jednak uwagę, że „nikt nie rodzi się liderem ani przedsiębiorcą”. Trzeba bowiem wpierw wypracować pewne cechy charakteru, jak: skłonność do podejmowania ryzyka, odpowiednie traktowanie partnerów czy motywacja do zdobywania wiedzy.

– Warsztaty dają impuls. Są katalizatorem tego, aby człowiek chciał coś zrobić. Nie oszukujmy się, warsztat dwu- lub trzydniowy nie może być namiastką studiów ekonomicznych lub biznesowych. Nie może też zmienić cech charakteru. Może tylko dać impuls do rozwoju skierowanego w pewną stronę – zaznacza Andrzej Łuksza.

Projekt „Własna droga do sukcesu” jest finansowany ze środków Senatu RP za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” oraz przez Orlen Lietuva we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie, Centrum Kultury Polskiej na Litwie im. Stanisława Moniuszki oraz Domem Kultury Polskiej w Wilnie.

Fot. Roman Niedźwiedzki/zw.lt

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym “Kuriera Wileńskiego” nr 48(233) 07-13/12/ 2019