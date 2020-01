BETA: Odnowiono ponad 300 bloków

Agencja Oszczędzania Energii Mieszkań (Būsto energijos taupymo agentūra, BETA), zarządzająca programem odnawiania (modernizacji) domów wielomieszkaniowych, informuje, że w ciągu minionego roku odnowiono ponad 300 budynków, czyli ponad 9 tysięcy mieszkań.

„Łącznie od 2013 roku na Litwie odnowiono już ponad 2 400 domów wielomieszkaniowych, albo 70 tysięcy mieszkań. Obecnie w kraju trwają prace modernizacyjne przy 430 blokach mieszkalnych, zaś w jeszcze prawie tysiącu budynków, gdzie jest zgoda mieszkańców, prace renowacyjne rozpoczną się już wkrótce” — mówi dyrektor BETA Valius Serbenta.

Według niego, wyniki ubiegłego roku odzwierciedlają ważne aspekty renowacji – przede wszystkim, wzrost zainteresowania odnowieniem swoich bloków. Te tendencje potwierdza nie tylko rokrocznie wzrastająca ilość otrzymywanych przez BETA wniosków, ale także wyniki badań opinii publicznej, wykonanych przez „Sprinter tyrimai” w końcu 2019 roku, według których aż 77 procent mieszkańców chciałoby odnowić swój blok.

„Mało tego. Dobre przykłady z sąsiedztwa zachęcają mieszkańców do aktywnego udziału w składaniu wniosków na renowację mieszkań. Ludzie zauważają pozytywne efekty odnowienia okolicy zamieszkania, takie jak mniejsze koszty ogrzewania czy ładniejsze otoczenie” — dzieli się obserwacjami dyrektor BETA, Valius Serbenta.

A jednak, według niego, chociaż są powody do radości, to istnieją też niepokojące tendencje, z których najgorszą jest brak mocy przerobowych organizacji budowlanych. Ale i na to się szuka aktywnie rozwiązań.

Najaktywniejsze — małe samorządy

Przeglądając wyniki 2019 roku w samorządach, staje się oczywistym, że procesy renowacji najbardziej przyśpieszyły w mniejszych samorządach kraju. Na przykład, w roku ubiegłym w samorządzie jezioroskim odnowiono 17 domów wielomieszkaniowych, w Birżach – 12, w Janowie i Taurogach — po 11. Tymczasem w wielkich miastach w 2019 roku tempo nieco zwolniło — w Kownie odnowiono 19 bloków, w Wilnie 15, a w Kłajpedzie — 8.

„Ciekawe jest, że mniejsze samorządy, jak w Jeroziorosach, w ubiegłym roku odnowiły około 10 procent energetycznie nieefektywnych budynków, a tymczasem wielkie miasta zostają w tyle — trzeba im sporo nadrobić” — mówi Valius Serbenta.

BETA przypomina o składaniu wniosków na dużą renowację do 31 stycznia

Agencja Oszczędzania Energii Mieszkań BETA przypomina, że w regionalnych jej oddziałach są przyjmowane obecnie wnioski mieszkańców budynków wielomieszkaniowych na dużą renowację. Zależnie od inwestycji w odnowienie budynku, poddany renowacji blok oszczędza 50-60 procent ciepła w stosunku do stanu sprzed modernizacji, osiągając co najmniej klasę efektywności energetycznej C. Przyjmowanie wniosków na całościową odnowę domów wielomieszkaniowych potrwa do 31 stycznia 2020 roku.

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zam.2157