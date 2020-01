Moc Humoru niech będzie z Wami! Kabareton „StuDnia” 2020 zaprasza!

Już po raz szósty polska młodzież Wileńszczyzny stanie do rywalizacji na ostrość dowcipu, ciętość satyry, fantazję i pomysłowość. Startuje kolejna StuDnia 5.1 – AD 2020.

Szósta edycja Kabaretonu, czyli StuDnia 5.1, zaprasza do rywalizacji polskie szkoły z całej Wileńszczyzny i ponownie otwiera scenę dla wszystkich, którzy lubią wyzwania i chcą spróbować swoich sił w kabarecie. Po raz kolejny kategoria Open rzuci wyzwanie kategorii Studniówka.

– W tym roku stawiamy na udział rejonów, czekamy na szkoły spoza Wilna. W rejonach jest sporo szkół, dużo młodzieży, która z pewnością ma coś do powiedzenia, może przedstawić ciekawe, dowcipne programy. Jeżeli do udziału zgłosi się przynajmniej kilka drużyn z mniejszych miejscowości, zostanie przyznana oddzielna nagroda za najlepszy występ ekipy spoza Wilna – mówi dla „Kuriera wileńskiego” Edwin Wasiukiewicz, koordynator Kabaretonu.

Uczestnictwo szkół rejonowych w tym niezwykle popularnym wydarzeniu, jak dotychczas jest, niestety, stanowczo zbyt słabe.

– Trudno powiedzieć, dlaczego. Być może nie jest łatwo zdecydować się na udział w imprezie z powodu zbliżających się egzaminów czy przygotowań do studniówek, może komuś zbyt wiele trudu sprawia dojazd do Wilna. Co prawda, całkiem niedawno Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego z Solecznik brało udział w naszej imprezie i całkiem dobrze wypadło. Młodzież z rejonów naprawdę potrafi robić dobre przedstawienia – zaznacza Wasiukiewicz.

Organizatorzy wysłali również zaproszenia do udziału w kabarecie do polskich szkół na Łotwie.

– Mamy nadzieję, że ktoś się odezwie. Byłoby nam bardzo miło, gdyby nasi łotewscy koledzy przyjechali – podkreśla koordynator.

Z roku na rok poziom imprezy rośnie, a zawodnicy zaskakują wyjątkową pomysłowością.

– Widać, że uczniowie wychodzą poza ramki studniówki i szykują swój program bardziej uniwersalnie, żeby każdy widz, nawet ten spoza środowiska szkolnego, mógł zrozumieć wszystkie żarty. Uczestnicy uaktualniają tematy, poruszają te, które teraz są na topie, są ważne dla młodzieży. Występy są przygotowywane coraz bardziej starannie, uczniowie rywalizują między sobą, broniąc honoru swej szkoły. W tym roku mamy kategorię Open, otwartą dla wszystkich chętnych, niekoniecznie uczniów. Osoba spoza środowiska szkolnego może, na przykład, wygłosić ze sceny monolog czy też zagrać w jakiejś śmiesznej scence. Do 2 lutego czekamy na zgłoszenia. Prosimy też o zamieszczenie linku do programu, który ma być zaprezentowany na scenie. Następnie obejrzymy, ocenimy i wspólnie popracujemy nad tym, by przedstawienie wyglądało lepiej. Osobiście spotykam się z każdą drużyną, konsultujemy się, razem dopracowujemy, udoskonalamy program po to, żeby był jeszcze lepszy i bardziej ciekawy w odbiorze. Cała redakcja Wilnoteki, jako główny organizator, zaangażowana jest w przygotowania do tego wydarzenia – dodaje Edwin Wasiukiewicz.

„W tym roku do wyboru będzie polski albo litewski system ocen – w obydwu przypadkach StuDnia skazana jest na powodzenie. Przyjmując polski system ocen (1-6), mamy nadzieję, że szósty już Kabareton będzie na »szóstkę«, mimo że w dacie gali finałowej dominują tym razem dwójki, bo ostateczne starcie nastąpi (jak zwykle na scenie macierzystego DKP) w same zapusty – 22.02.2020 r. Jeżeli jednak wszystkie dwójki dodamy, wychodzi nasza swojska »dziesiątka«, czyli zakończenie tegorocznego Karnawału ma być na »dziesiątkę«!”– zaznaczają organizatorzy.



Nadsyłając zgłoszenie należy pamiętać też o głównym principium – w StuDni nie ma plagiatu. Dla przypomnienia podajemy terminy oraz stare i nowe zasady, które z roku na rok tworzą Kodeks Kabaretonu:

1. W VI edycji Kabaretonu rywalizacja będzie odbywała się w dwóch równorzędnych kategoriach: „Studniówka” i „Open”. Warunkiem udziału w Kabaretonie jest nadesłanie zgłoszenia w postaci Karty zgłoszeniowej. Mile widziane są np. linki do prezentacji wideo proponowanego występu (przynajmniej fragment), zamieszczonego na portalu YouTube.

2. W kategorii „Studniówka” tradycyjnie startuje młodzież klas maturalnych lub przedmaturalnych – reprezentacje szkół polskich na Litwie prezentujące najlepszy fragment (ew. skrót lub specjalną adaptację do udziału w Kabaretonie) swego tegorocznego programu studniówkowego, który nie może przekroczyć 15 minut. Po upływie regulaminowego czasu zostanie włączona syrena i będą naliczane punkty karne. Liczebność każdej drużyny na scenie (czyli bez kibiców na sali) nie może przekroczyć 12 osób + opiekun (nauczyciel/reżyser/itp). Dopuszczalne są krótkie występy (np. taneczne), gdy na scenie może się pojawić większa liczba uczestników, jednak bez możliwości korzystania z mikrofonów.

3. W kategorii „Open” może wystąpić każdy w wieku od 9 do 99 lat, indywidualnie lub grupowo z własnym programem kabaretowym, który nie może przekroczyć 10 minut. Liczebność każdej drużyny w kategorii „Open” nie może przekroczyć 10 osób (w przypadku osób poniżej 18. roku życia także + opiekun).

4. Do 2 lutego 2020 r. uczestnicy Kabaretonu powinni wypełnić zgłoszenie do udziału,

kategoria STUDNIÓWKA: https://forms.gle/jQVirQZh7STDJExQA,

kategoria OPEN: https://forms.gle/TDSAphqxfGWVZoWQ6,

zaś w razie potrzeby przeprowadzenia eliminacji wstępnych – najpóźniej do Walentynek, 14 lutego trzeba będzie nadesłać link do nagrania wideo swojego występu już w wersji prezentacyjnej. Do finałowej rywalizacji o nagrody Kabaretonu „StuDnia” na scenie DKP zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 6 uczestników w kategorii „Studniówka” oraz do 6 w kategorii „Open”.

5. Gala finałowa odbędzie się 22 lutego 2020 r. w DKP w Wilnie (sobota, początek godz. 17.00). 20 lutego (czwartek) drużyny zakwalifikowane do finału mają obowiązkową dla wszystkich drużyn próbę generalną z nagłośnieniem w godz. 9.00-14.00. Zainteresowani dodatkowymi próbami proszeni są o wcześniejsze zgłaszanie tej potrzeby organizatorom.

6. Drużyna zgłaszająca uczestnictwo powinna już w zgłoszeniu „z ręką na sercu” podać wszystkie linki (lub inne namiary) do wszelkich źródeł inspiracji, z jakich czerpała przygotowując program! Pozwoli to Jury skupić się na ocenie nie tylko artystycznego, ale i twórczego potencjału uczestników. Uczestnikom, którzy nie dokonają uczciwej autodenuncjacji, a „źródła” jednak wypłyną, grozi dyskwalifikacja i zakaz wstępu do StuDni w kolejnej edycji.

7. Wyżej punktowane są autorskie skecze, ale na dodatkowy punkt mogą liczyć także twórcy udanych adaptacji, którzy wykażą się umiejętnością tworzenia własnych transformacji scenicznych, przenoszenia dobrych wzorców na „wileński bruk”. Kolejne, dodatkowe punkty można zdobyć za: dobry skecz muzyczny (kto śmieje się tańcem i śpiewem – śmieje się podwójnie!) i udane połączenie uniwersalizmu i tutejszości – trafne i oryginalne ulokowanie żartów w lokalnych realiach Wileńszczyzny lub Litwy.

Wszelkich dodatkowych informacji oraz pomocy w przygotowaniach do udziału w Kabaretonie udziela, jak co roku, Wielki StuDniarz, Edwin Wasiukiewicz. (tel.: +370 676 16 370, mail: kabareton@wilnoteka.lt)

Fot. Marian Paluszkiewicz