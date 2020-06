Na autodromie Szkoły Automechaniki i Przedsiębiorczości w podwileńskich Bukiszkach jej tegorocznym absolwentom zostały wręczone dyplomy ukończenia nauki. Gościem specjalnym i honorowym był słynny rajdowiec Benediktas Vanagas, pilot zespołu „Inbank team Pitlane“, który, poproszony przez „Kurier Wileński”, nieplanowanie, ale dołączył do finałowej części niecodziennego wydarzenia.



Po fantazyjnym przejeździe bohaterów uroczystości po płytach poślizgowych w strugach fontann, na swojej legendarnej, czarnej Toyocie Hilux z Pogoniami na obu stronach, dał pokaz efektownej jazdy w trudnych warunkach i życzył, aby dyplomanci mieli jak najmniej przeszkód w swoim przyszłym życiu zawodowym i prywatnym

– To jest praktycznie finałowa uroczystość wręczenia dyplomów naszym uczniom. Pierwszy etap, z powodu zaostrzonych warunków kwarantanny, odbył się bardzo skromnie – dosłownie w maseczkach ochronnych i od ręki do ręki w rękawiczkach. Teraz, kiedy nastąpiło częściowe obluzowanie warunków, postanowiliśmy zrobić wielkie show na naszym autodromie w Bukiszkach – powiedziała nam Elena Pelakauskienė, dyrektorka Szkoły Automechaniki i Przedsiębiorczości, która przed laty została połączona z Bukiszską Szkołą Rolniczą i stała się jednym z liderów wileńskich zawodówek pod względem jakości nauczania teoretycznego i praktycznego.

Rząd samochodów absolwentów, którzy w swojej szkole nie tylko je remontowali, ale i podrasowali, powoli, z ogłuszającym rykiem silników i klaksonów, podjeżdżał pod oszklone stanowisko „dowodzenia”, gdzie dyrekcja i i nauczyciele – uśmiechniętym od ucha do ucha chłopcom, w niebieskich rękawiczkach z napisem „AČIŪ!” (Dziękuję!) – przez okna samochodów wręczali dyplomy ukończenia szkoły. Jak się okazało „męskiego” zawodu uczyło się i 9 dziewcząt, które jednak wybrały mniej „twardy” kierunek ¬ elektromechanika.

Po tej uroczystości była niespodzianka – przejazd zdradliwą płytą poślizgową z trzema fontannami, którą uczestnicy pokonali na swój sposób – kilka razy bardzo poprawnie, ale częściej z dodatkowym „dryftowaniem” na i bez tego śliskiej nawierzchni, wzbijając szerokie strugi wody na wiwat zebranym rodzicom i gościom.

Jak powiedziała dyrektorka Pelakauskienė, celem tego przejazdu było, by absolwenci zrozumieli, że na przyszłych etapach życia trzeba umieć kontrolować siebie, kiedy są ekstremalne sytuacje.

– Po poniedziałkowym wręczeniu dyplomów dzisiaj, w czwartek, pożegnaliśmy 44-osobową grupę uczniów, którym sprawiliśmy też inną niespodziankę – zaprosiliśmy legendarnego kierowcę rajdowego Benediktasa Vanagasa – powiedziała Ona Keršienė, zastępca dyrektora szkoły ds. nauczania.

Czesława Klim, nauczycielka języka polskiego, była bardzo wzruszona faktem, że jej podlotki uczniowie (w tym roku dyplomy ogółem otrzymało 37 Polaków) są już gotowi do samodzielnego startu w życie:

– Wielu moich chłopców, których bardzo polubiłam i nie powiem, że bez wzajemności (śmiech), ma już zapewnioną pracę w swoim zawodzie. Tak więc wybór naszej zawodówki, do której już nie trzeba, jak przed laty, namawiać, był dla nich naprawdę trafny!

Arnold Rouba, uczeń Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach, już od 8 klasy wiedział, że wybierze ten zawód:

– Miałem cel w swoim życiu, teraz go osiągnąłem. Chcę jeszcze dodatkowo uczyć się specjalności blacharza i lakiernika Warunki nauki były tu bardzo dobre: bursa za 9 euro miesięcznie, obiady po 2 euro, stypendium w wysokości 29 euro i wyjazdy na praktyki zagraniczne do Polski, Hiszpanii. Poza tym prawo jazdy za tzw. swoją cenę – tylko 150 euro za paliwo. Słowem, warto było!

