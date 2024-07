Płynie zielona fala ogórkowego sezonu

Jak opowiada 60-letnia wilnianka Renata — na rynkach są droższe — do 2 euro.

Machlojki z polskimi

— No bo — domowe! Niepryskane żadną „chimią”. Ale z polskimi — tańszymi, niektóre handlary czasami robią machlojki. Piszą, że „lietuviški agurkai”… — oburza się doświadczona gospodyni i zaznacza, że zawsze kupuje najpopularniejsze, ale i najdroższe ogórki… rosyjskie!

To znaczy z nazwy, ale masowo hodowane na Litwie. W szczycie sezonu kosztować mogą i do 3 euro. Jak mówią fachowcy, hybrydowa odmiana — Rodniciok Natur H nadaje się do spożycia i konserwowania w dowolnej postaci!

Chłodnik litewski

Ogórki przeważnie jemy na surowo, kisimy lub marynujemy. Zwykle używamy ich do przyrządzania surówki z tartych lub krojonych ogórków, z dodatkiem — jak kto woli — cebulki i/lub kopru, soli i śmietany.

Inna, bardzo popularna forma spożywania surowych ogórków na Litwie — to chłodniki. Litewska zimna zupa — šaltibarščiai, niedawno została nawet uznana za najlepszą zupę świata!

„Zepsute” ogórki…

Najbardziej popularnym i znanym na świecie polskim daniem z ogórka jest… ogórek kiszony. Przyrządza się go w specyficzny sposób, a mianowicie bez użycia octu, w osolonej wodzie, z dodatkiem chrzanu, kopru i czosnku.

Na skutek procesu fermentacji ogórków w słonej wodzie na wierzchu powstaje piana, dlatego też niegdyś Francuzi zniesmaczeni mawiali, że Polacy jadają „zepsute” ogórki…

Kapryśne warzywo

Ogórki powszechnie uznawane są za warzywa dość trudne w uprawie, głównie ze względu na swoją wrażliwość na niskie temperatury i nagłe zmiany pogodowe.

Najczęściej się nam kojarzą z domowymi korniszonami, ogórkami kiszonymi lub małosolnymi, tak małymi, że grupowo mieszczącymi się w podręcznym słoiku. Klasyczny zielony ogórek, który zwykle trafia do naszej kuchni, waży przeciętnie zaledwie 250 gramów! Tymczasem okazuje się, że to niepozorne, zielone warzywo może wyrosnąć do monstrualnych rozmiarów i… ważyć niemal 13 kilogramów!

Najdłuższy i najcięższy

Najdłuższy ogórek świata został wyhodowany przez naszego rodaka Sebastiana Suskiego w Wielkiej Brytanii. Gigantyczny warzyw został „koronowany” 20 sierpnia 2022 r. Rekordzista mierzył aż 113,4 cm!

Rekordowych wymiarów ogórek uprawiany był w tunelu foliowym, aby chronić go przed ekstremalnymi upałami tego roku. A nasiona otrzymał od Piotra Holewy — czołowego hodowcy w Polsce, którego ogórki osiągają nawet 99 cm długości.

12,9 kilogramów — tyle ważył najcięższy ogórek, jaki ujrzał świat! Do Księgi Rekordów Guinnessa został wpisany w 2015 r. Ten rekordzista został wyhodowany przez Brytyjczyka, Davida Thomasa.

Historia ogórka

Na świecie znany jest od bodajże sześciu tysięcy lat. Wiadomo, że pochodzi z Indii, a dzikie jego odmiany rosną do dziś na himalajskich stokach.

Jego nazwa ponoć wywodzi się od imienia indyjskiego księcia, który był równie płodny, jak plenny jest ogórek… Starożytni Egipcjanie karmili nim… zmarłych, a Grecy uważali, że dobrze wpływa na inteligencję i łagodzi zbyt gwałtowny temperament. Dziś ogórki są na masową skalę stosowane przy produkcji kosmetyków.

Krzysztof Kolumb zasadził warzywo na wyspach Haiti i od tamtej pory ogórki są uprawiane również na kontynentach obu Ameryk.