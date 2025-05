Wiceminister finansów Kristupas Vaitiekūnas poinformował, że podjęto decyzję o przyznaniu samorządom większych uprawnień decyzyjnych, uwzględniając różnice cenowe na rynku nieruchomości. Ministerstwo Finansów wprowadziło zmiany w podatku od nieruchomości, korygując rygorystyczny próg, od którego płaci się ten podatek. Wcześniej ministerstwo proponowało zastosowanie zerowej stawki dla nieruchomości niekomercyjnych (mieszkalnych, rekreacyjnych, ogrodów, garaży itp.) o wartości nieprzekraczającej 40 tys. euro.

Różne ceny na obrzeżach kurortu i stolicy

Teraz mówi się o kwocie wolnej od podatku ustalanej przez radę samorządu. Zgodnie z projektem do 1 grudnia br. rada samorządu ustali kwotę podatku albo całkowicie zwolni od niego.

„Cenowa wartość nieruchomości w poszczególnych samorządach bardzo się od siebie różni. Na przykład na terenach wiejskich Neryngi i Wilna wartości nieruchomości różnią się bardzo drastycznie” — powiedział wiceminister.

Do 80 tys. euro………..…..0 proc.

do 200 tys. …………..…..0,1 proc.

200 tys. – 400 tys. …….0,2 proc.

400 tys. – 600 tys. ……0,5 proc.

Ponad 600 tys. ……………1 proc.

Lokal niezamieszkały przez właściciela

Do 20 000………………..0 proc.

20 tys. – 200 tys. …….0,1 proc.

200 tys. – 400 tys. ……0,2 proc.

400 tys. – 600 tys. ……0,5 proc.

Ponad 600 tys.……………1 proc.

Uwaga! Jeżeli samorządy do 1 grudnia nie ustalą nieopodatkowanego pułapu wartości nieruchomości na swoich terytoriach, wówczas od 2026 r. będzie stosowany podatek dla nieruchomości o wartości od 40 tys. euro. Do grudnia więc samorządy mają czas na podniesienie nieopodatkowanego pułapu (maksymalnie do 100 tys. euro).

Natomiast nieruchomości porzucone (niedoglądane) lub niezabezpieczone zostaną opodatkowane stawką 4 procent.

Wyjątki społeczne i rolne

Nieruchomości lub ich części wykorzystywane przez osobę fizyczną na cele pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego albo wykorzystywane przez osobę fizyczną do osiągania dochodów z działalności rolniczej w rozumieniu przepisów prawa są zwolnione z podatku.

Istnieją również inne wyjątki. Ulgi podatkowe przysługują za nieruchomości, będące głównym miejscem zamieszkania, jeżeli ich wartość nie przekracza 450 tys. euro — kwota podatku od nieruchomości zostanie zmniejszona o 50 procent. Dla osób fizycznych posiadających trójkę lub więcej dzieci albo dziecko z niepełnosprawnością przewidziano ulgę podatkową w wysokości 75 proc., gdy wartość nieruchomości nie przekracza 450 tys. euro.

Obowiązuje ulga 50 proc.

Wiceminister wyjaśnił, że zniżka podatkowa w wysokości 50 proc. dla głównego mieszkania ma obowiązywać domyślnie. Co prawda, pewnie granice jednak zostały ustalone, w związku z czym dana zniżka ma obowiązywać dla nieruchomości, których wartość nie przekracza 450 tys. euro. „Powinna (zniżka – przyp. red.) obowiązywać cały czas, domyślnie: bez względu na wartość głównego miejsca zamieszkania — czy to 30 tys., czy 300 tys. euro. Ta ulga podatkowa nadal obowiązuje. W każdym razie chodzi o to, że tam, gdzie niezwykle drogie mieszkanie, naprawdę bardzo luksusowe, jest warte ponad pół miliona, ta zniżka ma pewne granice” — powiedział wiceminister Kristupas Vaitiekūnas.

Odnosząc się do możliwości ustalenia przez samorządy kwoty wolnej od podatku, wiceminister powiedział, że może ona wynieść 100 tys. euro.

Zmiany podatkowe wejdą w życie 1 stycznia 2026 r. Potrzebują jeszcze zatwierdzenia przez rząd i Sejm.

