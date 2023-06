Zimna zupa roztapia serca

10 czerwca w Wilnie odbędzie się festiwal chłodnika Pink Soup Fest (dosł. Festiwal Różowej Zupy). Jak Pani ocenia pomysł, aby promować Wilno poprzez chłodnik?

Sądzę, że jest to wspaniała idea. Jedzenie zwykle łączy ludzi. Introwertykom zawsze polecam, że jeśli chcą wejść do nowego środowiska, to muszą przynieść coś smacznego. Zwykle taki chwyt roztapia serca. Jestem przekonana, że zimna zupa również może roztopić serca.

Chłodnik uchodzi za swoistą wizytówkę Litwy. Czy faktycznie jest to danie stricte litewskie?

Chłodnik był znany na Litwie od bardzo dawna.

Najstarsze przepisy pochodzą z XVIII w.

Tak. Tylko trzeba pamiętać, że tamten chłodnik różnił się od dzisiejszego. Nie był różową zupą, jaką znamy dzisiaj. Było w nim więcej zieleni, nie brakowało w nim kalafiora, szparagów, dziczyzny lub innego mięsa. Istniały też wersje bezmięsne, takowe uszlachetniano szyjkami raków, krewetkami. Wincentyna Zawadzka w „Kucharce Litewskiej” podaje przepis na chłodnik, którego podstawą są: szczaw, koper oraz botwina lub czerwone buraczki. Książka Zawadzkiej ukazała się w roku 1854, to oznacza, że już wówczas chłodnik miał odcień czerwoności, ale uwzględniając szczaw, koper i botwinę, to raczej przeważał kolor zielony. I nie można zapominać, że na Litwie istniała jeszcze jedna nazwa chłodnika, nie tylko šaltibarščiai, ale i žalibarščiai, czyli barszcz zielony.

Czy chłodnik był dawniej daniem wyłącznie w dworach szlacheckich, czy również w chłopskich izbach?

Wydaje się, że i tam, i tam. Tylko w zależności od zamożności używano innych składników. Sfery wyższe używały droższych ingredientów, np. raków lub mięsa. Niższe warstwy robiły z tego, na co mogły sobie pozwolić. Różniły się też buraki używane do chłodnika. Burak ćwikłowy, czyli burak czerwony, był używany przez warstwy wyższe. Był to droższy rodzaj buraka, który był uprawiany w ogródkach. Natomiast warstwy niższe korzystały z buraka pastewnego, czyli białego, który w odróżnieniu od buraka ćwikłowego był hodowany w polu.

Na Litwie chłodnik zazwyczaj serwuje się z ziemniakami. Czy tak było od zawsze?

Z pewnością nie, bo ziemniaki popularne u nas stały się bardzo późno. Do Europy ziemniak trafił w XVI w. Na Litwę trafił chyba 100 lat później, ale początkowo był używany jako roślina ozdobna, którą nazywano bulbos amerikanos. Ciekawostką jest, że protestanci z Prus zaczęli konsumować ziemniaki, natomiast katolicy na początku widzieli w tym dzieło szatana… Rozkwit uprawy ziemniaków przypada na drugą połowę XIX w. Wcześniej jedzono inne rzeczy. Na przykład na dworze królowej Bony serwowano soczewicę, która później została zapomniana, a teraz próbuje powrócić do łask.

Oto chłodnik, który przyrządza się w domu Elżbiety Monkiewicz od pokoleń | Fot. Elżbieta Monkiewicz

Jeśli weźmiemy pod uwagę tradycyjne dania litewskie, jak cepeliny, babka lub kiszka, to tam wszędzie podstawą są ziemniaki.

Ziemniak stał się popularny, kiedy ludzie zobaczyli, że nasza gleba mu odpowiada, zaczęto hodować go na szeroką skalę i stał się dostępny. Trzeba jednak pamiętać, że to nie są stricte litewskie dania. Spotyka się je również w innych kuchniach. Na przykład cepeliny są znane również w kuchni polskiej, tylko pod inną nazwą. Są w kuchni białoruskiej. W żydowskiej mamy kugel i kiszkę. Są też w kuchni ukraińskiej, w północnej części kraju. Na Polesiu. Mogą występować w różnej formie. Stwierdzić więc dokładnie, kto jest wynalazcą danej potrawy, jest sprawą wielce niewdzięczną.

Chłodnik występuje również w Polsce, gdzie jest nazywany… chłodnikiem litewskim.

Zimna zupa na produktach z mleka ukwaszonego nie jest czymś oryginalnym i związanym z naszym regionem. W Ukrainie mamy zupę z mleka zsiadłego, buraków i mnóstwa zieleniny. W Rosji jest okroszka. Są dwie odmiany tej zupy. Jedną robi się na kefirze lub zsiadłym mleku. Drugą na kwasie chlebnym. Na Kaukazie też mamy okroszkę, gdzie zamiast kefiru dodaje się jogurt kaukaski maconi. W ich składzie też są ogórki i koper. W przypadku Bałkanów, ściślej mówiąc – w Bułgarii, mamy do czynienia z taratorem, gdzie głównymi składnikami są: jogurt, mięta i ogórki. Wszędzie więc widzimy bardzo podobne ingredienty.

Mamy też gazpacho w Hiszpanii. Trochę inne składniki, ale chyba też możemy je zaliczyć do zup zimnych?

Dokładnie. Generalnie są dwa rodzaje gazpacho, odmiana pomidorowa i migdałowa. W tym drugim przypadku gęste mleko migdałowe jest podawane z sucharkami i czosnkiem. Czasami dodaje się winogrona. Były też słodkie zupy zimne – jak wiśniowa lub w sezonie borówkowa, po wileńsku zwana czarnicową. U wspomnianej Zawadzkiej zupy słodkie są nazwane chłodnikami.

Która z zup zimnych przypadła Pani najbardziej do gustu?

Bezapelacyjnie nasz litewski chłodnik. Od bardzo dawna jestem fanką chłodnika. W odróżnieniu od tradycyjnego chłodnika u nas w rodzinie robimy mniej kaloryczny wariant. Nie dodajemy jajka. Mimo wszystko jajka są ciężkostrawne.

10 czerwca Wilno zaprasza na otwarcie sezonu letniego na pierwszym wileńskim festiwalu chłodnika Pink Soup Fest. Stolica Litwy zostanie pomalowana na różowo!

Jaki chłodnik był serwowany u Pani w domu?

W mojej rodzinie robiono trzy rodzaje chłodnika: ze szczawiu, botwiny i buraków. Generalnie ingredienty zawsze były te same. Najpierw gotowano szczaw, botwinę lub buraki. Później dodawano kwaśny element, czyli kefir lub zsiadłe mleko. Częściej używano tego drugiego. Plus ogórki oraz zielenina, która obecnie była pod ręką, czyli koper, szczypiorek. Obowiązkowym dodatkiem było też jajko. Wydaje mi się, że chłodniki z botwiny i z buraków były robione w innym czasie. Z początkiem lata – z botwiny, kiedy korzonek jest bardzo mały. Później – z buraków, kiedy buraki dojrzewają, liście stają mniej jadalne i na pierwsze miejsce wchodzi korzeń. Natomiast życzący sobie chłodnika z botwinką może przyrządzić go z buraków liściastych, odmiany Mangold.

A teraz który wariant Pani preferuje?

Generalnie z botwiny i buraków. Nie robimy już chłodnika ze szczawiu.

Co Pani sądzi o tym, że teraz chłodnik jest robiony z kupowanych buraków marynowanych? Czy to jest już profanacja?

Jeśli komuś się to podoba, to nie widzę żadnego problemu. Na przykład ja nie lubię cepelinów. W życiu ich nie robiłam. To absolutnie nie oznacza, że inni nie mogą tego jeść. Generalnie uważam, że stajemy się tylko bogatsi, kiedy ktoś dodaje coś nowego do menu.

Chłodnik litewski

Chłodnika czas

Lato na Litwie jest różne. O tyle różne, że przychodzi, kiedy chce, czasem płacze deszczem, czasem śmieje się w słońcu – kapryśne, zmienne. Może dlatego tak niecierpliwie na nie czekamy?

Zimna zupa

Ale jakkolwiek to lato się zachowuje, pewne jest jedno – nadszedł czas na chłodnik i gdy temperatura powietrza stale rośnie, łyżka zimnej zupy staje się pożywieniem z marzeń. Kto i kiedy wynalazł, że zupa może być zimna, nie wiadomo. Wiadomo tylko, że budowniczowie piramid egipskich jedli chleb nasączony mieszanką wody i piwa. O zupach zimnych i gorących wspominali w swoich dziełach Arystofanes, Rabelais i Cervantes; najczęstszą zupą zimną w średniowieczu były kawałki chleba zamoczone w kwasie, piwie lub wywarze jarzynowym. Zupy znalazły również odzwierciedlenie w obrazach, od Pietera Bruegla starszego po puszkę zupy pomidorowej, która stała się arcydziełem sztuki XX w. (za tę puszkę możemy podziękować Andy’emu Warholowi). Zimne zupy w swoim arsenale kulinarnym mają prawie wszystkie narody. Najróżniejsze gazpacha (od hiszpańskich do meksykańskich, od ogórkowych czy pomidorowych do awokadowych), ajo bianco, salmorejo, tarator, węgierska zupa wiśniowa, francuska vichyssoise i wiele innych stają się przebojami na lato. A prawdziwą perełką, tyle że koloru neonowo różowego, jest chłodnik.

Tajne ingredienty

Chyba nie ma domu na Wileńszczyźnie, zresztą na całej Litwie, gdzie nie szykowałoby się chłodnika. I, jak to z tymi włoskimi nonnami, co najlepiej wiedzą, jak ugotować najsmaczniejsze risotto, pastę lub lasagne, to i chłodnik w każdym domu jest najsmaczniejszy – bo mama, babcia, ciocia lub ja wiemy najlepiej, co jest najsmaczniejsze dla naszej rodziny. Nie trzeba wspominać, że nie tylko najlepszy, ale że i jest to danie, które w każdym domu przygotowuje się inaczej. Wiele kopii skruszono z powodu buraczków – mają być marynowane czy gotowane? A może surowe lub nawet liofilizowane? Dodawać jajko, rzodkiewkę? Robić na kefirze czy na wodzie z kwaśną śmietaną? A może mleko zsiadłe lub jogurt? Chłodnik ma być tłusty czy nie, a może wegański? Ziemniaki wkładamy do zupy czy podajemy oddzielnie? Ziemniaki gotowane, odsmażane…. A może pieczone lub utłuczone ze słoninką i cebulką? Uwierzcie, tych alternatyw może być mnóstwo, mimo że to mało ingredientowa zupa. Wszystko sprawdzić da się tylko metodą prób, błędów i zwycięstw. Więc do dzieła!

Kilka uwag wstępnych

• Produkty do chłodnika muszą być bardzo zimne, więc trzymaj je w lodówce.

• Chłodnik można podawać w talerzu ustawionym na innym talerzu z lodem; lub dodać lód do zupy.

• By zupa była bardziej aromatyczna, rozetrzyj połowę koperku z solą. Resztę dodaj posiekany. Można też dodać drobno posiekaną miętę lub melisę.

• Smak chłodnika można uszlachetnić, dodając kilka malin lub wiśni.

• Kefir możesz ubić z 50–100 g świeżego koziego twarożku, fety lub bryndzy. Samą zupę także można posypać twarogiem.

• Amatorom jedzenia pikantnego polecam dodanie chrzanu, musztardy czy ogórka marynowanego, nie tylko świeżego.

• Buraczki mogą być nie tylko gotowane, ale i pieczone w piekarniku. A może spróbuj buraczków kiszonych?

• Smak chłodnika zależy też od tego, czy ingredienty (buraczki, ogórki, jajka) były starte na tarce, czy pokrojone nożem. Wielkość kawałków ma znaczenie.

• Przed podaniem skosztuj – jeśli trzeba, dopraw sokiem cytrynowym, szczyptą soli czy cukru.

Chłodnik aromatyczny

| Fot. Elżbieta Monkiewicz

Składniki:

1 l kefiru, 50 g miękkiego koziego twarożku, łyżka maliny liofilizowanej lub garść świeżej, szczypta soli, 2 średnie lub mniejsze pieczone buraczki, pęczek młodego koperku, malutki pęczek szczypiorku, kilka listków mięty, 2 gotowane jajka, 2 średnie ogórki, 6–7 rzodkiewek (opcjonalnie), garść lodu koktajlowego, ziemniaki do podania

Do kielicha malaksera włóż lód, miętę (jeśli używasz), maliny, twarożek kozi i wlej kefir. Dodaj szczyptę soli. Wszystko ubij.

Ogórki i buraczki pokrój w cienkie słupki. Jeśli używasz rzodkiewki, pokrój je też w cienkie paseczki.

Szczypiorek i koperek drobno posiekaj. Jajka ugotuj. Ugotuj też ziemniaki, pokrój w plasterki i obsmaż.

Wymieszaj ogórki, buraczki, zieleninę i kefir z twarożkiem i malinami. Podawaj z połówką jajka i obsmażanymi ziemniakami.

