Szefowie MSW państw bałtyckich i Polski o walce ze skutkami pandemii

We wtorek, 2 czerwca, w stolicy Estonii, Tallinie, ministrowie spraw zagranicznych Polski, Estonii, Łotwy i Litwy rozmawiali o wspólnych działaniach łagodzących skutki pandemii, polityce bezpieczeństwa oraz współpracy w UE i regionie. Podpisali również deklarację o współpracy w regionie po pandemii koronawirusa.

W takim gronie ministrowie spotkali się po raz pierwszy od wybuchu pandemii. W Tallinie omówili konkretne kroki, jakie należy podjąć w celu skutecznego wychodzenia z kryzysu wywołanego pandemią COVID-19.

Szefowie dyplomacji państw bałtyckich i Polski wyrazili przekonanie, że poza zabiegami krajowymi, ważnym czynnikiem na drodze do pokonania kryzysu jest ambitny budżet UE oraz fundusz odbudowy. Według ministrów, staną się one ważnym impulsem do wyjścia z kryzysu i wzmocnienia UE w najbliższych latach.

W podpisanej we wtorek deklaracji ministrowie podkreślili między innymi, że dla Polski i krajów bałtyckich ważne są: budowanie wspólnych szlaków transportowych, ochrona kluczowej infrastruktury, takiej jak sieć 5G, oraz współpraca ze stacjonującymi w regionie wojskami amerykańskimi.

Szefowie dyplomacji podkreślili, że tradycyjne wyzwania w kwestiach bezpieczeństwa pozostają ciągle aktualne, a do starych wyzwań doszły nowe, związane z intensywną propagandą i dezinformacją, także wokół tematyki COVID-19. Polski minister zadeklarował solidarność w polityce bezpieczeństwa z państwami bałtyckimi, niezmienne zaangażowanie Polski w misję Baltic Air Policing i polską obecność.

„Porozumieliśmy się co do potrzeby wymiany informacji między państwami bałtyckimi i Polską, zgodziliśmy się dzielić pełny zestaw informacji. Będziemy kontynuować współpracę w kierunku stopniowego podejmowania decyzji, umożliwiającym Polakom wjazd na nasze terytoria. Również Polska stopniowo złagodzi swoje ograniczenia ze względów zdrowotnych” – podkreślił Urmas Reinsalu, minister spraw zagranicznych Estonii.



„Stosujemy te same kryteria, takie samo podejście do traktowania naszych obywateli, stosowania środków ograniczających lub stopniowego ich łagodzenia. Ta koordynacja jest naprawdę cenna ” – powiedział szef litewskiej dyplomacji Linas Linkevičius.

Również minister spraw zagranicznych Łotwy Edgars Rinkeviczs akcentował wagę koordynacji między czterema państwami w walce z COVID-19. Podobnie jak szefowie dyplomacji Polski i Litwy podkreślał on rolę unijnego funduszu odbudowy i konieczność utrzymania tradycyjnych polityk traktatowych, jak polityka spójności. „Będziemy ściśle ze sobą współpracować w ramach UE i chcemy, żeby nasz głos był słyszalny w dyskusji o budżecie” – zapewniał szef dyplomacji Estonii.

Minister spraw zagranicznych RP Jacek Czaputowicz podkreślił, że „Polska rozwija ścisłą współpracę z państwami bałtyckimi w tak trudnym dla Europy i świata momencie”.

„To test solidarności dla nas wszystkich, a dzisiejsze spotkanie pokazuje, że wszelkie problemy chcemy rozwiązywać wspólnie i w niezbędnej koordynacji” – zapewnił szef polskiej dyplomacji.



Czaputowicz wypowiedział się również w kwestii otwarcia granic między Polską, a państwami bałtyckimi.

„Jesteśmy uznawani za bezpieczne (epidemicznie) państwa i jest kwestią dni, może tygodni, aż będziemy bardziej otwierali nasze kraje i będziemy szukać również bliższych kontaktów między naszymi społeczeństwami” – zapowiedział minister.

