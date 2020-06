Kampania na rzecz obniżenia cen litewskich produktów

Kampania „Išvien dėl Lietuvos” (Razem dla Litwy) na rzecz obniżenia cen litewskich produktów, rozpoczęta przez sieć sklepów Maxima, nabiera tempa. Kampania zachęca do zakupu litewskich produktów po obniżonych cenach, a tym samym pomaga litewskiej gospodarce dotkniętej pandemią koronawirusa szybciej się zregenerować. Koszyk produktów producentów litewskich wzrósł do 800 pozycji. Produkty te w sklepach Maxima są oznaczone żółtymi etykietami i symbolem „Išvien dėl Lietuvos”.

– Najważniejszym celem kampanii „Išvien dėl Lietuvos” jest pomoc litewskiej gospodarce w przezwyciężeniu skutków pandemii koronawirusa. Podstawowym celem jest zachęcenie naszych klientów do zakupu produktów wytwarzanych na Litwie, a tym samym przyczynienie się do zwiększenia wielkości produkcji litewskich firm. Obecnie ponad 800 litewskich produktów w naszych sklepach jest o 15 proc. tańsza. Producenci chętnie uczestniczą w tej kampanii, ponieważ rozumieją, że przynosi ona korzyści zarówno samej firmie, jak i gospodarce kraju. To nie jest zwykła promocja. Ponadto inne promocje odbywające się w sieci Maxima mogą mieć zastosowanie do 800 produktów litewskich po już obniżonej cenie, to znaczy, że wszystkie zniżki są sumowane – mówi dla „Kuriera Wileńskiego” Ernesta Dapkienė, dyrektorka Departamentu Komunikacji i Spraw Korporacyjnych Maximy.

Przykładowo, jeżeli litewska kasza gryczana kosztuje o 15 proc. taniej z powodu kampanii „Išvien dėl Lietuvos” i w tym czasie mamy dodatkowych 30 proc. zniżki na wszystkie kasze, to te zniżki będą dodane i będziemy mieć ogółem 45 proc. rabatu.

– Najlepsza cena dla naszych klientów to nasz strategiczny kierunek, więc strategia cenowa nie ulega zmianie: staramy się być konkurencyjni z każdym produktem w ofercie Maxima, tj. oferować taką samą lub niższą cenę niż w innych dużych sieciach handlowych. W ciągu miesiąca kampanii, po obniżeniu regularnych cen popularnych, litewskich produktów, ich popyt skoczył o prawie 40 proc., a sprzedaż niektórych towarów wzrosła kilkakrotnie. Popyt na litewskie wyroby cukiernicze zwiększył się 2,5-krotnie, przy czym sprzedano dwa razy więcej litewskiego sera. O około 70 proc. wzrosło zapotrzebowanie na litewskie produkty rybne (zwłaszcza ryby solone). Znacznie także wzrosła sprzedaż litewskiego, świeżego mięsa, produktów mlecznych, produktów chlebowych oraz produktów w puszkach – zaznacza Ernesta Dapkienė.

Pandemia Covid-19 spowodowała nie tylko kryzys w sektorze opieki zdrowotnej, ale także mocno uderzyła w gospodarkę. Z powodu zamkniętych granic zakłócony został cały łańcuch produkcji. Duże firmy nie mogą sprzedawać swoich produktów, ponieważ eksport gwałtownie spadł.

– Dzisiaj ta kampania nie ma określonego terminu. Będzie ona trwała tak długo, jak litewski biznes będzie tego potrzebował. Jeżeli ta kampania będzie nadal promować litewskie produkty, pomoże zachować miejsca pracy u producentów, klienci będą kupować te towary, to ona jeszcze potrwa. Wybierając litewskie produkty, przyczyniamy się w ten sposób do ożywienia gospodarczego kraju – zapewnia dyrektorka Departamentu Komunikacji i Spraw Korporacyjnych Maximy.

Kupujący tymczasem chętnie wspierają litewskich producentów i wybierają litewskie produkty.

– To bardzo dobra inicjatywa. Litewskie produkty są lepszej jakości, smaczniejsze, zwłaszcza mleczne. Bardzo dobrze, że teraz są dodatkowe zniżki. Rzeczywiście, ceny są obniżone, jest to odczuwalne. Teraz można smacznie zjeść i w dodatku zaoszczędzić. No i, oczywiście, pomóc naszym producentom – mówi „Kurierowi Wileńskiemu” Regina, wkładając do koszyka litewskie serki czekoladowe.

Coraz więcej producentów kraju dołącza do tej inicjatywy. W kampanii biorą udział: Arimex, Baltic Champs, Biovela-Utenos mėsa, Cosmoway, Daivida, Daumantai, Dauparų žuvis, Desė, Domeina, Dzūkija, Edega, Fazer Lietuva, Galinta ir partneriai, AR Maistas, Grigeo, Gudobelė, Iceco žuvis, Kaišiadorių paukštynas, Kavos bankas, Kėdainių konservų fabrikas, Klaipėdos duona, Klaipėdos mėsinė, Klaipėdos pienas, Klingai, Krekenavos agrofirm, Lesta, Norvelita, Liūtukas ir Ko, Lukšių pieninė, Malsena, Mantinga, Nematekas, Pieno žvaigždės, Rokiškio pienas, Rūta, Salpronė, Samsonas, BIOK, Sauda, Skinija, Švenčionių vaistažolės, Švyturys-Utenos alus, Arvi kalakutai, Ustukių malūnas, Vičiūnai, Vilkyškių pieninė, Vilniaus paukštynas, Vilniaus Pergalė, Volfas Engelman, Žemaitijos pienas – produkty tych producentów w sieci sklepów Maxima mają dodatkową 15 proc. zniżkę.

Przedstawiciele biznesu na Litwie są przekonani, że taka kampania zachęca do szybszego uruchomienia gospodarki kraju. Jeśli kupujący nabywa litewski produkt, utrzymuje cały łańcuch przemysłowy, pozwala zachować miejsca pracy, a jednocześnie sprzedaje już wyprodukowane towary. Ponadto, wygrywa sam kupujący, ponieważ otrzymuje produkty wysokiej jakości znacznie taniej.

Fot. Marian Paluszkiewicz