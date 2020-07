Andrzej Duda ponownie prezydentem Polski

Na urzędującego prezydenta zagłosowało ponad 10 mln Polaków. Do tych wyborów obywatele podeszli wyjątkowo odpowiedzialnie. Frekwencja wyborcza według danych z ponad 99 proc. obwodowych komisji – wyniosła 68,12 proc.

Pomimo pandemii koronawirusa obywatele Polski wyjątkowo aktywnie głosowali w niedzielnych wyborach prezydenckich w Polsce, a także poza jej granicami.

– W Obwodowej Komisji Wyborczej nr 81 w Wilnie zarejestrowały się 442 osoby. Od rana frekwencja była bardzo zadowalająca. 140 osób zagłosowało do godziny 11.00. Wiele osób przyszło z zaświadczeniem o prawie do głosowania. Są to turyści lub osoby przebywające czasowo w Wilnie. Frekwencja jest więc bardzo zadowalająca – mówi dla „Kuriera Wileńskiego” przewodniczący komisji wyborczej, Marian Sokalski.

Ogółem, na Litwie oddano 481 ważnych głosów, w tym 27 drogą korespondencyjną. W Wilnie przewagę zyskał Rafał Trzaskowski. W głosowaniu, które odbyło się w Ambasadzie RP na Litwie, kandydat KO uzyskał 352 głosy, podczas, gdy na Andrzeja Dudę zagłosowało 129 osób. Do czasu zamknięcia wydania „Kuriera Wileńskiego” Państwowa Komisja Wyborcza podała wyniki wyborów prezydenckich w Polsce z ponad 99 proc. obwodów wyborczych. Andrzej Duda zdobył 51,21 proc. głosów, a Rafał Trzaskowski 48,79 proc. głosów.

„Chcę jeszcze raz podziękować moim rodakom. 70 proc. frekwencji to wynik, który rzeczywiście robi ogromne wrażenie, i nie ma żadnych wątpliwości, że na pewno w tych wyborach wygrała Polska. Bo to, że moi rodacy idą do wyborów, biorą sprawy w swoje ręce, oddają głos – pokazuje, że nasze polskie sprawy są dla nich ważne. I za to chcę jeszcze raz z całego serca podziękować wszystkim wyborcom – wszystkim, którzy poszli do wyborów” – powiedział Andrzej Duda po opublikowaniu wstępnych wyników.



Jeszcze przed ogłoszeniem oficjalnych wyników wyborów prezydent Gitanas Nausėda pogratulował Andrzejowi Dudzie zwycięstwa w II turze.

„Gratuluję mojemu przyjacielowi, Andrzejowi Dudzie, zwycięstwa w wyborach prezydenckich w drugiej kadencji. Mam nadzieję, że będziemy kontynuować ścisłą współpracę między Litwą a Polską w dziedzinie bezpieczeństwa, obrony i wdrażania regionalnych projektów infrastrukturalnych ” – napisał na Twitterze prezydent Litwy. W rozmowie z dziennikarzami Nausėda powiedział, że druga kadencja prezydenta Andrzeja Dudy oznacza zachowanie dobrej dynamiki relacji dwustronnych między Polską a Litwą.

„W ostatnich latach naprawdę musieliśmy intensywnie współpracować z prezydentem Polski i oczywiście z premierem. Bardzo ważne jest, abyśmy znaleźli konsensus w wielu kwestiach, w kwestii realizacji projektów infrastrukturalnych, na poziomie naszych stosunków gospodarczych” – powiedział Nausėda.

Już w środę prezydenci Polski i Litwy spotkają się, by wspólnie uczcić 610. rocznicę zwycięstwa pod Grunwaldem. Będzie to pierwsza wizyta zagraniczna prezydenta Litwy po przerwie wymuszonej pandemią i pierwsze spotkanie Andrzeja Dudy z szefem innego państwa po wyborach prezydenckich.

Do Polski udaje się również premier Saulius Skvernelis, który w przeddzień wspomnianych obchodów w Pałacu Prezydenckim w Warszawie z rąk prezydenta Andrzeja Dudy odbierze jedno z najwyższych odznaczeń państwowych – Krzyż Wielki Orderu Zasługi RP – w uznaniu zasług i wkładu w zacieśnianie dialogu obu krajów.

Opr. I. L.