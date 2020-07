„Jest takie miasto…” – ukazała się nowa książka o Wilnie

Bohaterem książki pt. „Miasto/Miestas” jest Wilno. Prezentacja dwujęzycznej edycji miała miejsce we wtorek, 14 lipca, w Muzeum Adama Mickiewicza w Wilnie. Nowa książka to owoc pracy trzech miłośników Wilna. Autorem polskich tekstów jest Dariusz Łukaszewski, autorką fotografii – Bożena Mozyro, na język litewski teksty przełożyła Alicja Dzisiewicz.

„Tej książki nie byłoby bez tego miasta, bez Tomasza Venclovy, bez Czesława Miłosza, bez Josifa Brodskiego, bez całej mojej kresowej rodziny, bez moich wileńskich przyjaciół. Pierwszorzędnie spisały się wilnianki Bożena Mozyro i Alicja Dzisiewicz, jestem im niezmiernie wdzięczny za współpracę” – powiedział podczas prezentacji autor wydania, Dariusz Łukaszewski.

Podkreślił, że jest Polakiem z bardzo silną kresową przeszłością. „Cała rodzina mojej mamy pochodzi z województwa wileńskiego, którego część dzisiaj znajduje się po stronie białoruskiej. Umierają ostatni moi krewni żyjący na terenie Wielkiego Księstwa… Moi przodkowie od początku XVIII wieku, tutaj, w Wielkim Księstwie znaleźli bezpieczny dom na ponad 200 lat i za to jestem im bardzo wdzięczny” – zaznaczył.

Wspomniał też, że kiedy dorastał, miał okazję spotkać Adama Wiercińskiego. „Wierciński powiedział mi, że jest takie miasto, które często jest bardzo mocno doświadczane, często jest psute przez wielką politykę, przez wojny, i ma w sobie niezwykłą moc – moc ducha, że potrafi się wznieść ponad wszelkimi, możliwymi podziałami. To, co złego wymyślą politycy, naprawiają poeci, artyści, malarze, rzeźbiarze, a także ludzie dobrej woli, którzy nie boją się powiedzieć, że wprawdzie są takie miasta, które są kochane zbyt mocno przez wiele narodów, ale sztuka, literatura, poezja zawsze dają nadzieję, że te różne zakochane narody mogą się spotkać. Myślę, że Wilno jest cudownym pomysłem litewskich władców, później podjętym przez wiele różnych narodów, które mówiąc różnymi językami, tak naprawdę przez wiele stuleci mówiły jednym językiem – językiem przyjaźni, tolerancji, zrozumienia. Pamiętam niemalże każdą wypowiedź Tomasz Venclovy, a także profesora wileńskiego Alfredasa Bumblauskasa, którzy w czasach nie tak łatwych, jak dzisiaj, potrafili mówić, że to miasto ma wiele imion, wielu bogów, kultur, tradycji i że niebo wileńskie, jak piszę w tej książce, jest na tyle rozległe, że pomieści wszystkich ludzi dobrej woli” – opowiadał autor dla zebranych na dziedzińcu gości.

Wśród nich był także prof. Tomas Venclova, znany litewski poeta, pisarz, tłumacz, publicysta, autor szeregu publikacji z zakresu historii Wilna. Profesor pogratulował autorom pomysłu i inicjatywy.

Chętni do nabycia książki „Miasto/Miestas” proszeni są o kontakt z Alicją Dzisiewicz, kustoszem Muzeum Adama Mickiewicza.

Dariusz Łukaszewski jest historykiem, absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie sprawuje stanowisko wójta gminy Kadzidło. Po uszy zakochany w Wilnie. W prywatnym katalogu miejsc najważniejszych przypisał Miastu lokatę najwyższą.

