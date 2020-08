Myśleć jak Leonardo da Vinci: wernisaż w Solecznikach

Podobnie jak co roku, również tego lata Centrum Kultury w Solecznikach zaprosiło dzieci i młodzież do Letniej Szkoły Artystycznej. Były to już 17. z kolei spotkania ze sztuką, które niezmiennie prowadzi artystka z Gdańska, malarka Anna Szpadzińska-Koss. Tegorocznym zajęciom towarzyszył ambitny temat: „Myśleć jak Leonardo da Vinci”.



Dwa tygodnie warsztatów minęły szybko i już w piątek, 31 lipca, młodzi artyści zaprezentowali wyniki swojej pracy podczas uroczystego wernisażu w Centrum Kultury w Solecznikach, gdzie na ścianach zostały wyeksponowane prace młodych artystów.

– Początek warsztatów był trudny, ale dalej już było tylko lepiej. Pani Ania umiała tak pokierować i podpowiedzieć, że nawet trudne zadania wydawały się łatwe. Każdego dnia warsztatów podejmowaliśmy się nowych wyzwań – mówiły „Kurierowi Wileńskiemu” uczestniczki Letniej Szkoły Artystycznej Dominika Juchniewicz i Maria Jundo.

Podczas tegorocznych zajęć Anna Szpadzińska-Koss przybliżyła uczestnikom zajęć postać wielkiego malarza, wspólnie z uczniami szukała inspiracji w mieście idealnym czy ptakach według Leonarda. Młodzi artyści pokusili się nawet o namalowanie swojej własnej wizji takich dzieł mistrza, jak „Mona Lisa” czy też „Ostatnia Wieczerza”.

– Temat nie był łatwy: „Myśleć jak Leonardo da Vinci”. To jeden z największych geniuszy, których dała Europa. On ciągle promieniuje. Jak z nieprzebranej studni ciągle można czerpać od niego pomysły. Zastanawiałam się, jak to zrobić, jak przemówić do dzieci. Mam świadomość, że czasami było to niezrozumiałe. Ale jak widać, prace są, powiedziałabym, profesjonalne. Widać, jak emanuje Leonardo da Vinci. Mam nadzieję, że zostanie on w sercach dzieci – zwróciła się Anna Szpadzińska-Koss do zgromadzonych licznie na sali uczestników warsztatów, a także ich rodziców, dziadków, rodzeństwa i przyjaciół.

Spotkania ze sztuką w ramach Letniej Szkoły Artystycznej niezmiennie cieszą się wielkim zainteresowaniem. W tym roku zajęcia odbywały się nie tylko w Solecznikach, ale też w Turgielach i Kamionce, a chęć ciekawego i treściwego spędzenia czasu wyraziło ponad 100 uczestników. Warsztaty dla dzieci i młodzieży, zorganizowane przez Centrum Kultury, odbyły się przy dofinansowaniu Samorządu Rejonu Solecznickiego.

– Bardzo się cieszę, że wszyscy bierzemy udział w tworzeniu samoświadomości dzieci, że poprzez zajęcia ze sztuki możemy nie tylko uczyć się malowania i tworzenia, ale dzięki staraniom pani Anny poznawać też historię kultury – podkreśliła wicemer Samorządu Rejonu Solecznickiego Beata Pietkiewicz.