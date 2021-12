Łaźnia w Nowej Wilejce dla potrzebujących

Łaźnia w Nowej Wilejce, znajdująca się przy ulicy Skydo 43, informuje, że od listopada tego roku istnieje możliwość skorzystania z refundowanych kąpieli pod prysznicem.

Kąpiele w łaźniach są znane od czasów starożytności i przeszły także do teraźniejszości

| Fot. archiwum Janiny Stupienko

Refundowane wejściówki pod prysznic są finansowane przez stołeczny samorząd oraz przysługują emerytom, osobom mało zamożnym oraz nieposiadającym we własnych domach odpowiednich warunków.

Łaźnie znane od czasów starożytnych

— Kąpiele w łaźniach były znane już od czasów starożytnych. W starożytnym Rzymie budowanie term rozpowszechniło się już w I wieku naszej ery. Łaźnie rzymskie spełniały nie tylko funkcję dbania o higienę mieszkańców, ale też dawały ludziom relaks, możliwość wspólnego obcowania, a nawet rozrywki. Nieprzypadkowo wspominam o początkach łaźni, gdyż widzę na przykładzie naszej łaźni, że potrzeba ludzi do wspólnej kąpieli, obcowania i relaksu nie zmieniła się od czasów starożytnych. Przed prawie 30 laty mój mąż, śp. Zenon Stupienko, sprywatyzował łaźnię. To miejsce było dla męża przez wszystkie lata oczkiem w głowie, można by rzec, trzecim dzieckiem. Razem z mężem obserwowaliśmy z radością kolejne pokolenia miłośników takiej kąpieli. Naszymi częstymi klientami są towarzystwa wielopokoleniowe, przychodzą dziadkowie, synowie, wnukowie. Ostatnio łaźnia staje się też coraz bardziej popularna wśród młodszych osób, czy to kobiet czy mężczyzn, które chętnie korzystają z dobrodziejstw wody, pary i gorąca — opowiada „Kurierowi Wileńskiemu” Janina Stupienko, obecna właścicielka łaźni w Nowej Wilejce.

Czytaj więcej: Miejsce i czas: Nowa Wilejka. Projekt fotograficzny

Łaźnia w Nowej Wilejce dla osób potrzebujących

Łaźnia w Nowej Wilejce jest też bardzo ważna dla osób samotnych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, dla osób, które nie mają na co dzień możliwości, aby zadbać o swoją higienę. Ludzie starsi czują się samotni, dzieci, wnuki nie mają dla nich czasu nawet na rozmowy. Dlatego bardzo miło jest widzieć, jak tutaj zawiązują się nowe przyjaźnie.

Z refundowanych kąpieli pod prysznicem można korzystać raz tygodniowo. Łaźnia jest czynna trzy dni w tygodniu, w piątek: 9:00-20:00, sobotę: 9:00-21:00 oraz niedzielę: 8:00-18:00. Kobiecy dzień w ogólnej łaźni to piątek. W sobotę i niedzielę z łaźni korzystają mężczyźni. Kobiety w tych dniach mogą korzystać z pryszniców. W łaźni są dostępne trzy różne sauny: sauna infrared na podczerwień, sauna turecka i rosyjska. Korzystanie z sauny infrared to dobry sposób na regenerację mięśni po wysiłku, poprawę stanów pourazowych narządów ruchu, polepszenie kondycji skóry, spalenie zbędnych kalorii i zwalczenie cellulitu. Nie można także zapomnieć o usuwaniu toksyn z organizmu.

Rodzaje łaźni w Nowej Wilejce

Sauna turecka ułatwia pozbywanie się kwasu mlekowego z organizmu, łagodzi stres i zmęczenie, pomaga opóźnić starzenie się skóry, ponieważ pozwala na większe dotlenienie i rewitalizację tkanek.

Sauna ruska ma wiele zalet. Dzięki oddziaływaniu ciepłem na organizm uruchamia procesy wewnątrz organizmu, rozpoczynające się pod wpływem wzrostu temperatury wewnętrznej ciała. Wzrost ciepłoty ciała przyspiesza krążenie krwi, dzięki czemu organy pracują lepiej.

— W naszej łaźni mamy możliwość wynajęcia osobnej sali z sauną na prywatne uroczystości, mamy też bar, w którym można napić się kawy, herbaty lub aromatycznego grzańca bezalkoholowego. Łaźnia jest wspaniałym miejscem do oczyszczenia zewnętrznego i wewnętrznego. Serdecznie zapraszamy wszystkich do odkrycia tego szczególnego miejsca na mapie miasta Wilna — zaprasza Janina Stupienko.

W łaźni jest możliwość zorganizowania prywatnej imprezy, napić się herbaty czy bezalkoholowego grzańca

| Fot. archiwum Janiny Stupienko

Korzyści zdrowotne łaźni

Pobyt w łaźni pozwala pozbyć się bolesnego napięcia mięśni, łagodzi skutki intensywnego treningu oraz przynosi ulgę w przewlekłym reumatoidalnym zapaleniu stawów oraz innych schorzeniach układu kostno-stawowego. Wspomaga leczenie niektórych chorób płuc i oskrzeli, np. astmy oskrzelowej, przewlekłego zapalenia oskrzeli, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.

Regularne korzystanie z sauny zalecane jest również osobom z nadwagą oraz otyłym, jako jeden z elementów kompleksowego i skutecznego pozbywania się zbędnych kilogramów.

Wzmacnia odporność organizmu, zmniejsza częstotliwość zapadania na sezonowe przeziębienie i infekcje.

Czytaj więcej: Rusza projekt budowy ośrodków sportowo-rekreacyjnych w gminach Rudomino i Niemież

Zasady poprawnego saunowania

Zdejmij wszystkie ubrania, owiń się w ręcznik lub prześcieradło.Zdejmij również biżuterię, w szczególności naszyjniki, kolczyki. Biżuteria może się mocno nagrzać w saunie (bardziej niż ciało), co może prowadzić do oparzeń. Korzystanie w saunie z kostiumów kąpielowych oraz sztucznych ręczników (np. tzw. szybkoschnących) jest niebezpieczne dla zdrowia osoby saunującej oraz pozostałych korzystających, z uwagi na wydzielające się toksyny oraz możliwość poparzenia. Klapki należy zostawić przed sauną, a korzystać z nich w trakcie poruszania się po saunarium. Prysznic przed sauną ma znaczenie nie tylko czysto higieniczne. Usuwa perfumy, zapachy, ale przede wszystkim nawadnia skórę. Do sauny nie należy wchodzić mokrym i ociekającym. To zakłóca właściwą potliwość ciała oraz zwyczajnie nie jest higieniczne. Po wyjściu spod prysznica delikatnie wytrzyj ciało ręcznikiem. Dobrze jest mieć oddzielne ręczniki do kąpieli i do samej sauny.W saunie zawsze i bezwzględnie siadaj lub kładź się tak, aby żadna część ciała nie dotykała desek sauny. Głowa, plecy, pupa, nogi i ręce — nic nie powinno dotykać bezpośrednio desek. To kwestia higieny twojej oraz innych użytkowników sauny. Przebywając w saunie staraj się pozostawać możliwie w bezruchu. Oddychaj normalnie. Możesz siedzieć lub położyć się. Pamiętaj o tym, że w każdym momencie całe ciało musi znajdować się na ręczniku. Leżenie w saunie pozwala lepiej się odprężyć. Nie ma ścisłych wymogów odnośnie czasu trwania nagrzewania saunowego. Czas zależy od doświadczenia, temperatury, wilgotności, ilości powietrza w saunie (i wentylacji), a czasem też i zwyczajnie naszego samopoczucia w danym dniu. Przyjmuje się jednak, że dla osób początkujących czas 10-12 minut to optymalny start. Zazwyczaj nie powinno się przekraczać 15 minut. Odpoczynek i nawadnianie organizmu są kluczowe dla zdrowego saunowania. Najlepiej jest uzupełniać płyny chłodną wodą mineralną.

Ciekawostka: łaźnia kontra koronawirus

Łaźnia ma dobroczynny wpływ na organizm — wzmacnia odporność, poprawia krążenie krwi, usuwa toksyny, działa regenerująco. Regularne spędzanie czasu w kabinie zmniejsza prawdopodobieństwo zarażeń, w tym również spowodowanych przez koronawirus. Sauna wspiera układ obronny, a ponadto wspomaga terapię niektórych schorzeń. W trakcie sesji wytwarza się też immunoglobulina zmniejszająca ryzyko infekcji (w tym także wywołanych przez koronawirusa).

Czytaj więcej: Zniesiono kolejne obostrzenia spowodowane COVID-19

Cennik

Łaźnia — 9 euro, dla emerytów — 8 euro

Kompleks łaźni: 3 godziny — 90 euro

Kubeł: 30 euro

Dodatkowa godzina: 10 euro

Łaźnie na zamówienie:

kompleks łaźni (turecka łaźnia parowa, rosyjska łaźnia), sala imprezowa jest dostępna do zamówienia codziennie.