Prezydent Litwy Gitanas Nausėda podpisał zaaprobowaną przez Sejm Litwy Ustawę o pisowni nazwisk w dokumentach państwowych. Znowelizowana ustawa przewiduje, że małżeństwa mieszane, w których jeden z małżonków przyjmuje nielitewskie nazwisko, mogą liczyć na zapis w oryginale. Ustawa dotyczy również mniejszości narodowych — zezwala się na użycie znaków „w”, „q” i „x” i zapis fonetyczny, jednak nie można stosować znaków diakrytycznych. Oznacza to, że Ana będzie mogła być Anną, Mickevičius Mickiewiczem, ale Władysław — jeszcze Wladyslawem.

Gitanas Nausėda uważa, że Ustawa o pisowni nazwisk zaaprobowana przez Sejm jest rodzajem kompromisu w kwestii wartości konstytucyjnych — statusu języka państwowego oraz praw człowieka

| Fot. ELTA

Komentatorzy byli podzieleni odnośnie stanowiska ośrodka prezydenckiego. Część przypuszczała, że w związku z napięciem na linii prezydent-rząd, głowa państwa zechce zawetować ustawę. Tak się jednak nie stało, tym samym część postulowanej od dekad ustawy stała się rzeczywistością.

„Sejm podjął się inicjatywy znaleźć równowagę dla dwóch wartości konstytucyjnych — integralności zachowania języka państwowego i praw człowieka, jak prawo do szacunku wobec praw osobistych oraz do życia prywatnego i rodzinnego, prawo swobodnego poruszania się, prawo osób należących do mniejszości narodowych, prawo zapisu imienia i nazwiska w sposób bardziej przystępny, ochrony wskazanej w ustawie. Mam nadzieję, że przyjmując akty wykonawcze do tej ustawy będzie zapewniony konstytucyjny status języka i odpowiedni szacunek dla systemu języka litewskiego oraz specyfiki” — czytamy w komunikacie głowy państwa, Gitanasa Nausėdy.

Prezydent odniósł się również do wątpliwości co poniektórych posłów, jakoby ustawa była niezgodna z Konstytucją Litwy. Zastrzegł, że na tego rodzaju pytania odpowiedzieć może wyłącznie Sąd Konstytucyjny.

