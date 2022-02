Monika Liu zaprezentuje Litwę na Eurowizji 2022

W tym roku w odbywającym się w maju Konkursie Piosenki Eurowizji Litwę będzie reprezentowała Monika Liu, która wykona w języku litewskim piosenkę własnego autorstwa „Sentimentai” („Sentymenty”).

| Fot. facebook.com/EurovisionSongContest

– Jestem bardzo szczęśliwa i wdzięczna tym wszystkim, którzy na mnie głosowali. Czuję, że spoczywa na mnie ogromna odpowiedzialność. Traktuję tę sytuację bardzo poważnie. Od 12 lutego całe moje życie podporządkowane jest przygotowaniom do Eurowizji. Nie potrafię już myśleć o niczym innym. Cieszę się, że otrzymałam taką możliwość, bardzo to cenię. Myślę, że w tym roku należy spróbować czegoś nowego. Jestem szczęśliwa, że podczas Eurowizji zaśpiewam piosenkę po litewsku. W tym roku konkurs odbędzie sie we Włoszech, a jest to państwo radości i święta – mówi „Kurierowi Wileńskiemu“ Monika Liu, reprezentantka Litwy na Eurowizji 2022.

O zwycięstwie Moniki zadecydowali wspólnie jurorzy oraz telewidzowie – Monika w obydwu rankingach zajęła 1 miejsce, otrzymała łącznie 23 604 głosów. Kolejne osoby to Lolita Zero z 20 929 głosami i Augustė Vedrickaitė z 4 147 głosami.

– Dla mnie Eurowizja to święto. Ten konkurs to dla mnie muzyczna uczta; nie występuję na scenie, więc mogę słuchać i fascynować się tym, co stworzyli inni. Jako członkini komisji cieszę się, gdy widzę na scenie swoich kolegów. Każdego roku w konkursie pojawiają się nieznane twarze, co sprzyja odkrywaniu nowych talentów – mówi „Kurierowi Wileńskiemu“ Ieva Narkutė, członkini komisji.

Czytaj więcej: Echa Eurowizji 2021: Måneskin zwycięzcą, Litwini nie tracą żywiołu

Finał krajowych preselekcji do Eurowizji 2022 odbył się 12 lutego.

– Wszyscy tegoroczni finaliści okazali się ludźmi utalentowanymi. Wybór nie był prosty. Trzeba jednak przyznać, że występ Moniki Liu od samego początku zauroczył widzów. W tym roku reprezentować nas będzie na Eurowizji wspaniała artystka z piękną piosenką „Sentimentai“. Monika Liu to bardzo utalentowana osoba, na scenie jest pewna siebie, wie, co robi, a to jest bardzo ważne. Piosenka też jest bardzo dobra. Podczas występu nie ma wątpliwości, że piosenkarka jest jednocześnie autorką utworu. Ta piosenka pasuje do niej jak rękawiczka – podkreśla Ieva Narkutė.

O przepustkę na Eurowizję 2022 walczyło w sumie 8 wykonawców i grup: Monika Liu (Monika Liubinaitė), Augustė Vedrickaitė, Lolita Zero (Gytis Ivanauskas), Rūta Loop (Rūta Žibaitytė), Ieva Zasimauskaitė, Gebrasy (Audrius Petrauskas), Justė Kraujelytė i „Queens of Roses”.

Czytaj więcej: Wszystko kręci się wokół Eurowizji

Litwa w tegorocznym konkursie Eurowizji w Turynie wystąpi w pierwszym półfinale 10 maja. Zawalczy w nim o przepustkę do finału, który odbędzie się 14 maja.

Do tej pory Litwa wystąpiła na Eurowizji 21 razy. Debiutu, który miał miejsce w 1994 r., nie można nazwać udanym. Kraj zajął ostatnie miejsce w konkursie z zerowym dorobkiem punktowym. Najlepszy swój rezultat Litwa osiągnęła w 2006 r. Zespół LT United z kontrowersyjnie brzmiącym tytułem utworu, „We Are the Winners“, zajął wówczas szóste miejsce. Na kolejne miejsce w czołowej dziesiątce Litwini czekali dekadę. W 2016 r. Donny Montell uplasował się na dziewiątej pozycji, tuż za Michałem Szpakiem. Ubiegłoroczni reprezentanci Litwy, grupa The Roop, zajęła 8. miejsce w finale konkursu.

Eurowizja 2022 jest 66. konkursem piosenki organizowanym przez Europejską Unię Nadawców. Konkurs Piosenki Eurowizji organizowany jest corocznie od 1956 r. Litwa uczestniczy w nim od 1994 r.